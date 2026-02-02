scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

iPhone Air जैसा स्मार्टफोन ला रहा ये चाइनीज ब्रांड, मिलेगी 7000mAh की बैटरी

Realme 16 को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा और इस हैंडसेट का डिजाइन पूरी तरह से Apple iPhone Air जैसा है. हालांकि इसमें 7000mAh की बैटरी, डुअल रियर कैमरा दिया है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Realme 16 Air वियतनाम में में लॉन्च हो चुका है (Photo: Realme)
Realme 16 Air वियतनाम में में लॉन्च हो चुका है (Photo: Realme)

Apple iPhone Air एक स्लिम बॉडी वाला स्मार्टफोन है. अब चाइनीज ब्रांड रियलमी भी एक ऐसा ही स्लिम हैंडसेट लेकर आ रहा है. खास बात यह है कि स्लिम बॉडी होने के बावजूद इसमें 7000mAh की बैटरी दी जाएगी. यह हैंडसेट वियतनाम में पहली ही लॉन्च हो चुका है 

भारत में Realme 16 Pro और Realme 16 Pro Plus को भारत में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है. अब इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा. हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पर RMX5171 नंबर को स्पॉट किया है, जिससे पता चलता है कि Realme 16 भारत में जल्द ही लॉन्च होगा.  हालांकि अभी कंपनी ने कंफर्म नहीं किया है.

भारत में जल्द लॉन्च होगा Realme 16

सम्बंधित ख़बरें

Battery
Budget 2026: बैटरी होंगी सस्ती, स्मार्टफोन की कीमत पर कितना पड़ेगा असर?
Arijit Singh
इस स्मार्टफोन को यूज करते हैं अरिजीत सिंह, इतने लाख है कीमत
Xiaomi's smart factory
चीन में रोबोट्स चला रहे फैक्ट्री? 1 सेकंड में 1 स्मार्टफोन, वीडियो वायरल, जानिए सच्चाई
Apple Airtag
स्मार्टफोन का खेल खत्म कर सकता है Apple का छोटू गैजेट, मिलेगा AI, कैमरा, माइक
Realme P4 Power 5G
सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च, सिंगल चार्ज में 39 दिनों तक चलेगा

Realme 16 हैंडसेट वियतनाम में पहले ही लॉन्च हो चुका है और अब इसको हाल ही में BIS पर लिस्ट किया गया है. लीक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक यह iPhone 16 होगा और भारत में जल्द ही दस्तक देगा. 

यह भी पढ़ें: 10,001mAh बैटरी के साथ Realme का फोन लॉन्च, सिंगल चार्ज में 39 दिनों तक चलेगा

तीन वेरिएंट में देगा दस्तक 

Realme 16 मॉडल एक किफायती वेरिएंट होगा. भारत में तीन वेरिएंट में दस्तक देगा, जिसमें दो में 8GB Ram और टॉप एंड वेरिएंट में 12GB Ram मिलेगी. 

Advertisement

Realme 16 को दो कलर वेरिएंट में पेश किया जाएगा, जो Air Black और Air White Colour है.  ये वेरिएंट वियतनाम में भी लॉन्च किए जा चुके हैं. 

Realme के अपकमिंग हैंडसेट में Aurora Wing कलर शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है.ऐसे में यह ब्लू और पर्पल कलर की शाइनिंग देते हैं.

Realme 16 5G का डिस्प्ले  

Realme 16 5G में 6.57-inch full-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया  है. इसमें हाई पीक ब्राइटनेस मिलती है. कॉम्पैक्ट साइज में आने वाला स्मार्टफोन उन लोगों के लिए तैयार किया गया है, जो बड़े स्मार्टफोन को चलाना नहीं चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें: 7000mAh बैटरी वाला Realme P4x 5G लॉन्च, इतनी है कीमत, सेल में मिलेगा बंपर डिस्काउंट

Realme 16 5G का कैमरा 

Realme 16 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें प्राइमरी कैमरा 50MP का है और 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है. फ्रंट पर बी 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. जो इस प्राइस सेगमेंट में मुश्किल से ही देखने को मिलता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement