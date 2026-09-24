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हैदराबाद में मिलावटखोरी पर बड़ा प्रहार... हयातनगर से 730 किग्रा संदिग्ध मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट जब्त, एक गिरफ्तार

अदरक-लहसुन पेस्ट, जो रोजमर्रा के खाने का स्वाद बढ़ाता है, अब मिलावट के शक में जांच के घेरे में है. हैदराबाद के हयात नगर में छापेमारी के दौरान 730 किलो संदिग्ध पेस्ट बरामद हुआ. यूनिट में अस्वच्छ हालात और संदिग्ध घोल व फूड कलर मिलने से मामला गंभीर हो गया है. एक व्यक्ति हिरासत में है और जांच जारी है.

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एक आरोपी मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट के साथ गिरफ्तार (File Photo)
एक आरोपी मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट के साथ गिरफ्तार (File Photo)

एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर संयुक्त छापेमारी के दौरान करीब 730 किलो संदिग्ध मिलावटी अदरक-लहसुन पेस्ट जब्त किया गया. इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. यह मामला हैदराबाद के हयात नगर का है, जहां ये कार्रवाई मल्कजगिरी फूड एडल्ट्रेशन सर्विलांस टीम (M-FAST), SOT LB नगर टीम और हयात नगर पुलिस ने बुधवार को मिलकर की. ये खाद्य सुरक्षा से जुड़ी बड़ी कार्रवाई है.

अधिकारियों को यूनिट में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उन्हें तैयार करने के तरीके को लेकर शिकायत और संदेह था. इसके बाद टीम ने यूनिट पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार अदरक-लहसुन पेस्ट बरामद किया गया. अधिकारियों के मुताबिक, ये पेस्ट संदिग्ध परिस्थितियों में तैयार किया जा रहा था. यूनिट में साफ-सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा था.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने क्या किया बरामद?

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अधिकारियों ने वहां से एक अज्ञात घोल और फूड कलर भी बरामद किया. संदेह है कि इन चीजों का इस्तेमाल अदरक-लहसुन पेस्ट तैयार करने के दौरान किया जा रहा था. कार्रवाई के दौरान टीम ने यूनिट से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में लिया. हालांकि, बरामद सामग्री में वास्तव में किस तरह की मिलावट थी, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

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यह भी पढ़ें: चाय से सब्जी तक... महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट! चीनी-प्याज के बाद अदरक-लहसुन भी महंगे

अधिकारियों की ओर से बरामद पेस्ट और अन्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे जाने की संभावना है. पुलिस ने इस मामले में हयात नगर पुलिस स्टेशन में संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस और संबंधित विभाग अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि यूनिट में कितने समय से यह गतिविधि चल रही थी और तैयार पेस्ट की सप्लाई कहां-कहां की जाती थी.

अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जांच जारी है. ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं.

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