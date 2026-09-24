scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Stock Market Crash: शेयर बाजार में दहशत, सेंसेक्स 1233 अंक गिरा... अरबों रुपये स्वाहा

कारोबार के दौरान Sensex भारी गिरावट के साथ 73,595.21 के स्तर के पास फिसल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का Nifty फिसलकर 23050 से नीचे पहुंच गई.

Advertisement
X
अचानक भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)
अचानक भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट. (Photo: ITG)

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) में अचानक आई चौतरफा बिकवाली ने निवेशकों के बीच हड़कंप मचा दिया है, दोपहर दो बजे सेंसेक्स 1,200 से ज्यादा अंक टूट गया, निफ्टी में तगड़ी 390 अंकों की गिरावट दर्ज की गई. 
 
कारोबार के दौरान Sensex भारी गिरावट के साथ 73,595.21 के स्तर के पास फिसल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का Nifty फिसलकर 23050 से नीचे पहुंच गई. इस गिरावट से महज कुछ ही घंटों में निवेशकों के अरबों रुपये स्वाहा हो गए.

अमेरिकी बाजार से मिले थे कमजोर संकेत   
भारतीय बाजार में मची इस तबाही का संकेत एक दिन पहले यानी बुधवार को ही अमेरिकी शेयर बाजारों में देखने को मिल चुका था. बुधवार को अमेरिकी मार्केट में डाउ जोंस और नैस्डैक लाल निशान में बंद हुए थे. मुख्यतौर पर गिरावट के चार कारण हैं. 

IRDAI के प्रस्ताव से इंश्योरेंस व फाइनेंशियल शेयर पस्त: बीमा नियामक IRDAI द्वारा इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन पर कैप लगाने के प्रस्ताव से फिनटेक और इंश्योरेंस कंपनियों में भारी गिरावट आई. पॉलिसीबाजार (PB Fintech) 20% तक टूटा, जबकि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे हैवीवेट शेयर भी 2% से 5% तक गिर गए.

सम्बंधित ख़बरें

Top Stock
BSE पर आ गया NSE स्टॉक ... लिस्ट होते ही घंटेभर में 1 करोड़ शेयर ट्रेड!
Top Stock Amid Stock Market Crash
सिर्फ 1% प्रीमियम पर लिस्ट, फिर लगाई दौड़, NSE शेयर का डेब्यू
Stock market today: Devarsh Vakil, Head of Prime Research at HDFC Securities said rising energy costs are stoking fears of sticky inflation, adding pressure to borrowing costs and weighing on richly valued equities.
शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 1200 अंक क्रैश... निफ्टी में भी भूचाल
हिस्‍सेदारी बेचने की खबर, फिर झटके में 20% भागा ये स्‍टॉक!
Multibagger stock: Raymond shares rose 2.26 per cent to hit a high of Rs 1,138.85, taking their year-to-date rise to 162 per cent.
Stock to Buy: ₹23000 तक जा सकता है ये स्‍टॉक, ब्रोकरेज का बड़ा टारगेट

बॉन्ड यील्ड में उछाल: अमेरिका में 10-वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड उछलकर 5.11% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो कि 19 साल में सबसे ज्यादा है. इससे यह डर गहरा गया कि यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को उम्मीद से अधिक समय तक ऊंचा रख सकता है. अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी के कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय इक्विटी बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी कर्ज बाजार में लगाना शुरू कर दिया. 

Advertisement

कच्चे तेल में तेजी: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई की चिंता फिर बढ़ गई. भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल आयात करता है. कच्चे तेल का $102 के पार जाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई और चालू खाते के घाटे (CAD) का जोखिम बढ़ाता है.

वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेत: बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में टेक शेयरों में हुई भारी बिकवाली और एशियाई बाजारों के सुस्त कारोबार ने भी भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स पर दबाव बनाया. 

गौरतलब है कि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक कच्चे तेल की कीमतें शांत नहीं होतीं और यूएस बॉन्ड यील्ड में गिरावट नहीं आती, तब तक भारतीय बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी. रिटेल निवेशकों को इस गिरावट में जल्दबाजी में पैनिक सेलिंग करने के बजाय सतर्क रुख अपनाने की सलाह दी जा रही है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    समस्तीपुर में 8 लड़कों ने नाबालिग लड़की से की बदसलूकी, वीडियो वायरल |
    अफगानिस्तान पर हमले के बाद रूस ने PAK पर टेढ़ी की नजर, तालिबान बोला- इंशाअल्लाह... माकूब जवाब देंगे |
    36 साल बाद खुला कश्मीर का शीतलनाथ मंदिर, गूंजा मंत्र, कश्मीरी पंडितों ने की पूजा |
    विराट बेफिक्र, रोहित पर तलवार? 2027 वर्ल्ड कप से पहले असली सवाल यही |
    गाजियाबाद में मॉल के बाहर सड़क पर खड़ी थी Audi, हटाने को कहा तो युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा |
    स्वदेशी कंपनी Mivi ने लॉन्च किया अपना पहला स्मार्टफोन, 12,999 में 30 हजार रुपये वाले फीचर्स से है लैस |
    बात खत्म होने के बाद भी दिमाग में क्यों घूमती रहती है वही बात? Psychology में छिपी है वजह |
    Shaque Review: मां का दर्द काफी था.. परिणीति के 'शक' में इतना ट्विस्ट की सिर चकरा जाए |
    नाबालिग लड़की का Video वायरल करने वाला मोबाइल पुलिस के कब्जे में... समस्तीपुर SP ने बताई पूरी कहानी |
    रायबरेली में सपाइयों ने बुलडोजर से किया अखिलेश का स्वागत: सड़कों पर कार्यकर्ताओं का सैलाब
    Advertisement