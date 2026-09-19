iPhone का लंगर! मुफ्त दिए जाएंगे Apple के फोन, इस शहर में 22 सितंबर को बांटे जाएंगे

Apple के लेटेस्ट iPhone 18 Pro सीरीज की सेल शुरू हो चुकी है. आईफोन को बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा कीमत कीमत की वजह से वे अपनी ख्वाहिश का दम घोंट देते हैं. अब कुछ लोगों को iPhone मुफ्त में मिलने जा रहे हैं, जिसका दावा एक शख्स ने किया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसें शख्स ने बताया है कि वे iPhone का लंगर लगाएंगे.
iPhone का लंगर 22 सितंबर को चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा. इसके लिए चुनिंदा लोगों की लिस्ट निकाली जाएगी और फिर उनके नाम का ऐलान किया जाएगा. यह ऐलान राजा डी किंग नाम के शख्स ने किया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में राजा डी किंग ने कहा कि iPhone का डिस्ट्रीब्यूशन खुले तौर पर होगा और कार्यक्रम में सभी लोगों का स्वागत है.
पेट्रोल लंगर और सोने के सिक्कों का लंगर लगा चुके हैं
इससे पहले वे पेट्रोल लंगर और सोने के सिक्कों तक आयोजन कर चुके हैं, जिसमें ढेरों की संख्या में लोग पहुंचे थे. अब वे 22 सितंबर को iPhone का लंगर करने जा रहे हैं.
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सभी के सामने होगा चुनाव
शख्स ने बताया है कि कार्यक्रम में आने वाले लोग सभी के सामने लोगों के नाम निकाले जाएंगे. जिन लोगों के नाम निकाले जाएंगे उनको सभी के सामने लाइव iPhone दिया जाएगा.
iPhone 17 और उससे ऊपर मॉडल बांटे जाएंगे
वीडियो में शख्स ने बताया है कि iPhone 17 और उससे ऊपर के मॉडल को बांटा जाएगा. उन्होंने कहा का कि चंडीगढ़ और मोहाली के जो लोग लक्की ड्रॉ में चुने जाएंगे, उनको iPhone दिया जाएगा. उन्होंने बताया है कि iPhone का डिस्ट्रीब्यूशन 22 सितंबर के बाद भी होगा, जिसमें दूसरे शहरों के लोगों के नाम शामिल होंगे.