हैदराबाद में दर्दनाक हादसा! गणेश विसर्जन से लौटते वक्त इनोवा दुर्घटनाग्रस्त... 4 की मौत

तेलंगाना के हैदराबाद में NH-44 पर पलामाकुला गांव के पास शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. गणेश विसर्जन की रस्मों में शामिल होने के बाद महबूबनगर स्थित अपने गांव से लौट रहे लोगों की इनोवा कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसा इतना भयावह था कि कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया.

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शमशाबाद पुलिस के मुताबिक हादसा NH-44 पर पलामाकुला गांव के पास हुआ. इनोवा में सवार लोग गणेश विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

हादसे की खबर से परिवार में पसरा मातम

हादसे में कार सवार चार लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, वाहन चला रहे सबावथ अशोक को गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें तत्काल इलाज के लिए शमशाबाद के ट्राइडेंट अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. पुलिस के अनुसार, अशोक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

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गणेश विसर्जन के बाद घर लौट रहे लोगों के साथ हुए इस हादसे की खबर से उनके परिवारों में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस ने क्या कहा?

शमशाबाद पुलिस ने बताया कि NH-44 पर पलामाकुला गांव के पास एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. मरने वाले लोग गणेश विसर्जन के बाद महबूबनगर ज़िले के नवाबपेट मंडल में अपने गांव मेट्टुगड्डा थंडा से शमशाबाद जा रहे थे. ड्राइवर सबावथ अशोक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें शमशाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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