scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फ्रांस : पहले सुपर मार्केट और अब ब्लड बैंक के फ्रीजर को बनाया निशाना, आखिर क्या है हैकर्स का मकसद?

फ्रांस में हैकर्स ने ब्लड बैंक के फ्रीजर सिस्टम को हैक कर लिया, जिसके बाद ब्लड और प्लाज्मा को ठंडा रखने वाले सिस्टम का तापमान बढ़ाकर 110 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया है. इससे पहले सुपर मार्केट के फ्रिज और फ्रीजर को निशाना बनाया था. अब जानते हैं कि आखिर हैकर्स का मकसद क्या है?

Advertisement
X
अब फ्रिज और फ्रीजर को भी हैकर्स निशाना बना रहे हैं. (Photo: AI Generated)
अब फ्रिज और फ्रीजर को भी हैकर्स निशाना बना रहे हैं. (Photo: AI Generated)

फ्रांस में लगातार दो साइबर अटैक हुए, जिन्होंने पूरा दुनिया का ध्यान खींचा. इस अटैक में हैकर्स ने बैंक खाते को नहीं बल्कि फ्रीजर पर निशाना साधा और बड़ा नुकसान होते-होते बचा है. लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, फ्रांस में हैकर्स ने ब्लड बैंक के फ्रीजर सिस्टम को निशाना बनाया.

हैकर्स ने फ्रीजर का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 110 डिग्री सेल्सियस तक पर बढ़ाने की कोशिश की है. इससे पहले फ्रांस में सुपरमार्केट के फ्रिज और फ्रीजर को निशाना बनाकर लाखों रुपये के खाने-पीने के सामान को खराब किया जा चुका है. 

इन दोनों ही घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना सही है. साथ ही जरूरी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाना जरूरी है. 

सम्बंधित ख़बरें

diwali gift smartphone
6000mAh बैटरी, 9000 का बजट, दिवाली पर सस्ते स्मार्टफोन्स
SMS of Death
क्या है SMS ऑफ डेथ? कबाड़ बना देगा आपका स्मार्टफोन, करोड़ों पर संकट
Xiaomi Diwali Sale
Xiaomi की दिवाली सेल, TV से स्मार्टफोन, मिलेगा 50% तक का ऑफ
smartphone shipment decline
10,000 से ₹20,000 वाले फोन खरीदने वालों के लिए बुरी खबर!
फ्रांस में महंगाई के खिलाफ हजारों लोगों का प्रदर्शन, देखें दुनिया आजतक

फ्रांस के तीन सेंटर्स को निशाना बनाया 

दरअसल, 2 नवंबर के दिन का फ्रांस के राष्ट्रीय ब्लड सर्विस संस्थान (EFS) के तीन रीजनल सेंटर्स पर साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटना सामने आई. मामले की गंभीरता का इस बाद से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी और बताया कि साइबर हमले में ब्लड और प्लाज्मा को सुरक्षित रखने वाले कोल्ड स्टोरेज सिस्टम की मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम पर असर पड़ा है. 

Advertisement

ब्लड बैंक के मॉनिटरिंग सिस्टम ने समय रहते बड़ी गड़बड़ी को पकड़ लिया. कर्मचारियों ने प्रभावित स्टोरेज से ब्लड और प्लाज्मा को दूसरे सुरक्षित फ्रीजर में शिफ्ट कर दिया. अधिकारियों ने बताया है कि इस घटना की वजह से किसी भी ब्लड को नुकसान नहीं हुआ है. साथ ही मरीजों की सेहत पर भी कोई असर नहीं दिखाई दिया है. 

सुपर मार्केट के फ्रिज और  रेफ्रिजरेटर पर भी हमला 

फ्रांस में ब्लड बैंक से पहले सुपर मार्केट के फ्रिज और रेफ्रिजरेटर पर भी साइबर हैकर्स अटैक कर चुके हैं. हैकर्स ने इंटरनेट से कनेक्टेड फ्रिज और फ्रीजर को रिमोटली हैकर लिया, जिसके बाद तापमान बढ़ा दिया गया, जो करीब 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा गया गया. इसकी वजह से लाखों रुपये का सामान बर्बाद हो गया था. 

हैकर्स कैसे बना रहे हैं फ्रिज और फ्रीजर को निशाना 

दरअसल, आज के समय में बहुत से लोग अपने घरों, ऑफिस और अस्पतालों आदि में इंटरनेट कनेक्टेड अप्लायंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी मदद से वे मोबाइल से ही दूर बैठकर फ्रिज और फ्रीजर को तापमान चेक कर सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं. 

साइबर हैकर्स ने इस सुविधा का फायदा उठाया और फ्रांस के फ्रिज और फ्रीजर का कंट्रोल हासिल किया. इसके बाद उन्होंने सुपर मार्केट में मौजुद फ्रिज व फ्रीजर और अब ब्लड बैंक के कूलिंग सिस्टम को निशाना बनाया है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: फ्रांस के ब्लड बैंक पर हैकर्स का हमला, फ्रीजर की सेटिंग -30 से 110 डिग्री तक बदली, खून उबलने का खौफ

हैकर्स का क्या है मकसद? 

फ्रांस में हैकर्स द्वारा फ्रिज और फ्रीजर को निशाना बनाने का पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है. ना ही अधिकारियों ने इसके पीछे किसी हैकर्स ग्रुप और देश का नाम बताया है. 

फ्रांस में हुई ये घटना दिखाती है कि साइबर सुरक्षा का खतरा अब सिर्फ कंप्यूटर, फोन और बैंकिंग सिस्टम तक सीमित नहीं है. इंटरनेट से जुड़े होम अप्लायंस और मेडिकल उपकरण भी साइबर हैकर्स के निशाने पर हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिवाली से पहले योगी सरकार का राजस्व कर्मियों को तोहफा, 206 लेखपाल और 79 संग्रह अमीन बने रेवेन्यू इंस्पेक्टर |
    असली दीवाली तो शेयर बाजार में आज मनेगी, सिर्फ ये एक कारण... ट्रंप से कनेक्शन |
    धनतेरस और शुक्र प्रदोष के दुर्लभ संयोग से इन 5 राशियों को मिलेगा बंपर धन लाभ! |
    नितिन गडकरी का ऐलान... आ रही 100% इथेनॉल पर चलने वाली Toyota Innova Hycross |
    ये जूते साफ करने के लिए है? एस्केलेटर के कोने में ये ब्रश क्यों लगे होते हैं? |
    दिवाली-छठ पर घर जाने और लौटने का नहीं हो पाया इंतजाम? ये रही 150+ स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट |
    दिल्ली में एक दिन में कटे 303 चालान, गाड़ियों के नहीं, जान लीजिए कौन सी गलती आप पर पड़ सकती है भारी |
    Ramayana Part 1 Movie Review: भव्य विजुअल्स, दिल छू लेने वाले इमोशन्स, शानदार है रणबीर कपूर-यश की रामायण, कहां हो गई चूक? |
    होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा मिशन के लिए दक्षिण कोरिया की तैयारी, समुद्री गश्ती विमान और बम निरोधक टीम होगी तैनात |
    इस दिवाली घर पर बनाएं 'पानी' से जलने वाला खूबसूरत दीया, बिना एक बूंद तेल के रातभर जलेगा; जानें तरीका
    Advertisement