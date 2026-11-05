दिवाली-छठ पर घर जाने और लौटने का नहीं हो पाया इंतजाम? ये रही 150+ स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट

दिवाली और छठ का त्योहार आते ही दूसरे शहरों और राज्यों में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लोगों को अपने घर लौटने की चिंता सताने लगती है. खासकर छठ के मौके पर बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, पुणे, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से अपने गांव और शहर पहुंचते हैं. ऐसे में रेगुलर ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. यात्रियों की इसी परेशानी को देखते हुए रेलवे ने अलग-अलग शहरों से बिहार और पूर्वांचल के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं.

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इन ट्रेनों के जरिए पटना, दानापुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, जयनगर, पूर्णिया, बरौनी, समस्तीपुर और दूसरे शहरों तक पहुंचा जा सकता है. कुछ ट्रेनें रोजाना चलेंगी, जबकि कुछ सप्ताह के चुनिंदा दिनों या निर्धारित तारीखों पर उपलब्ध होंगी. 3 नवंबर 2026 से पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों से खुलने या पहुंचने वाली 103 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के अलावा 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार के भीतर चलाई जाएंगी. इसके अलावा 51 जोड़ी ट्रेनें बिहार और झारखंड के अलग-अलग स्टेशनों से होकर गुजरेंगी.

रेलवे ने इस बात का ध्यान भी रखा है कि जो यात्री दूसरे शहरों से त्योहारों के लिए अपने घरों को लौट रहे हैं, वे वापसी भी करेंगे. इसलिए बिहार और झारखंड के विभिन्न शहरों से देश के अलग-अलग राज्यों के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और कई दक्षिण भारतीय राज्यों में बड़ी संख्या में पूर्वांचल, बिहार और झारखंड के लोग कामकाज करते हैं. त्योहार के बाद ये लोग वापस लौटेंगे, इसे देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. अगर आप भी छठ या दिवाली पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने शहर और यात्रा की तारीख के हिसाब से इन ट्रेनों का विकल्प देख सकते हैं.

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1. दिल्ली से पटना और दानापुर जाने वाली स्पेशल ट्रेनें

दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले यात्रियों के लिए पटना, दानापुर और पाटलिपुत्र के लिए कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

02253 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार, सोमवार और बुधवार। 02254 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल: 26 नवंबर तक हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार। 02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल: 26 नवंबर तक हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार। 02252 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल: 25 नवंबर तक हर शनिवार, सोमवार और बुधवार। 04088 नई दिल्ली-पटना स्पेशल: 30 नवंबर तक रोजाना। 04087 पटना-नई दिल्ली स्पेशल: 1 दिसंबर तक रोजाना। 03257 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 03258 आनंद विहार-दानापुर स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार। 03293 पटना-आनंद विहार स्पेशल: 21 नवंबर तक रोजाना। 03294 आनंद विहार-पटना स्पेशल: 22 नवंबर तक रोजाना। 04096 आनंद विहार-पाटलिपुत्र स्पेशल: 29 नवंबर तक रोजाना। 04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार स्पेशल: 30 नवंबर तक रोजाना। 04090 नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार और बुधवार। 04089 दानापुर-नई दिल्ली स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार और गुरुवार। 04404 शकूरबस्ती-पटना स्पेशल: 5 से 7 नवंबर और 10 से 14 नवंबर तक। 04403 पटना-शकूरबस्ती स्पेशल: 6 से 8 नवंबर और 11 से 15 नवंबर तक।

2. पंजाब और चंडीगढ़ से पटना जाने वाली ट्रेनें

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पंजाब और चंडीगढ़ में रहने वाले बिहार के यात्रियों के लिए भी कई स्पेशल ट्रेनें निर्धारित की गई हैं.

04510 चंडीगढ़-पटना स्पेशल: 6 नवंबर को। 04509 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल: 7 नवंबर को। 04512 चंडीगढ़-पटना स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 04511 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार। 04616 फिरोजपुर-पटना स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 04615 पटना-फिरोजपुर स्पेशल: 25 नवंबर तक हर बुधवार।

3. धनबाद, गया और शेखपुरा से दिल्ली के लिए ट्रेनें

03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार। 03310 दिल्ली-धनबाद स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 03639 धनबाद-शकूरबस्ती स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार और शुक्रवार। 03640 शकूरबस्ती-धनबाद स्पेशल: 1 दिसंबर तक हर मंगलवार और शनिवार। 04064 दिल्ली-गया स्पेशल: 30 नवंबर तक शनिवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन। 04063 गया-दिल्ली स्पेशल: 1 दिसंबर तक रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन। 03697 गया-नई दिल्ली स्पेशल: 28 नवंबर तक हर मंगलवार और शनिवार। 03698 नई दिल्ली-गया स्पेशल: 29 नवंबर तक हर बुधवार और रविवार। 02397 शेखपुरा-आनंद विहार स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 02398 आनंद विहार-शेखपुरा स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार।

4. उत्तर बिहार से दिल्ली आने-जाने वाली स्पेशल ट्रेनें

दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बरौनी, सहरसा, पूर्णिया और सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कई शहरों के लिए दिल्ली से ट्रेनें उपलब्ध होंगी.

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02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल: 30 नवंबर तक रोजाना। 02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन स्पेशल: 30 नवंबर तक रोजाना। 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल: 30 नवंबर तक रोजाना। 02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन स्पेशल: 30 नवंबर तक रोजाना। 05219 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार। 05220 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार। 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल: 29 नवंबर तक हर शुक्रवार और रविवार। 05580 आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल: 1 दिसंबर तक हर रविवार और मंगलवार। 05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 05576 आनंद विहार-सहरसा स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार। 05284 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 04028 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार। 04027 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल: 25 नवंबर तक हर बुधवार और शनिवार। 04010 दिल्ली-सीतामढ़ी स्पेशल: 19 नवंबर तक हर गुरुवार। 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली स्पेशल: 21 नवंबर तक हर शनिवार। 04014 आनंद विहार-लौकहा बाजार स्पेशल: 29 नवंबर तक रोजाना। 04013 लौकहा बाजार-आनंद विहार स्पेशल: 30 नवंबर तक रोजाना। 04072 नई दिल्ली-सुपौल स्पेशल: 28 नवंबर तक रोजाना। 04071 सुपौल-नई दिल्ली स्पेशल: 30 नवंबर तक रोजाना। 04098 शकूरबस्ती-दरभंगा स्पेशल: 29 नवंबर तक गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन। 04097 दरभंगा-शकूरबस्ती स्पेशल: 30 नवंबर तक बुधवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन। 04406 शकूरबस्ती-मानसी स्पेशल: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर। 04405 मानसी-शकूरबस्ती स्पेशल: 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 और 16 नवंबर। 04410 शकूरबस्ती-झंझारपुर स्पेशल: 5 से 7 नवंबर और 10 से 14 नवंबर। 04409 झंझारपुर-शकूरबस्ती स्पेशल: 6 से 8 नवंबर और 11 से 15 नवंबर। 04078 दिल्ली-दरभंगा स्पेशल: 10 नवंबर को। 04077 दरभंगा-दिल्ली स्पेशल: 11 नवंबर को।

5. पंजाब और चंडीगढ़ से बिहार के अलग-अलग शहरों के लिए ट्रेनें

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04668 अमृतसर-बरौनी स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 04667 बरौनी-अमृतसर स्पेशल: 1 दिसंबर तक हर मंगलवार। 04652 अमृतसर-जयनगर स्पेशल: 29 नवंबर तक हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार। 04651 जयनगर-अमृतसर स्पेशल: 1 दिसंबर तक हर शुक्रवार, रविवार और मंगलवार। 04640 छेरहटा-मुजफ्फरपुर स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार। 04639 मुजफ्फरपुर-छेरहटा स्पेशल: 1 दिसंबर तक हर मंगलवार। 04536 चंडीगढ़-बरौनी स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार। 04535 बरौनी-चंडीगढ़ स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 04656 लुधियाना-सहरसा स्पेशल: 6, 9 और 11 नवंबर। 04655 सहरसा-लुधियाना स्पेशल: 8, 11 और 13 नवंबर। 04662 लुधियाना-दरभंगा स्पेशल: 7, 10 और 11 नवंबर। 04661 दरभंगा-लुधियाना स्पेशल: 8, 11 और 12 नवंबर। 04528 सरहिंद-सहरसा स्पेशल: 5, 9 और 12 नवंबर। 04527 सहरसा-अंबाला कैंट स्पेशल: 6, 10 और 13 नवंबर। 04664 लुधियाना-गया स्पेशल: 12 नवंबर को। 04663 गया-लुधियाना स्पेशल: 13 नवंबर को।

6. ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर के लिए स्पेशल ट्रेन

04314 योगनगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार और गुरुवार। 04313 मुजफ्फरपुर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार और शुक्रवार।

7. पटना से हावड़ा, सियालदह और दूसरे पूर्वी शहरों के लिए ट्रेनें

03135 सियालदह-पटना स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 03136 पटना-सियालदह स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 03511 आसनसोल-पटना स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 03512 पटना-आसनसोल स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 02024 पटना-हावड़ा स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 02023 हावड़ा-पटना स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 03029 हावड़ा-नटेसर स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार, बुधवार और शनिवार। 03030 नटेसर-हावड़ा स्पेशल: 29 नवंबर तक हर मंगलवार, गुरुवार और रविवार। 03033 हावड़ा-पटना स्पेशल: 6 और 11 नवंबर। 03034 पटना-हावड़ा स्पेशल: 7 और 12 नवंबर। 03035 हावड़ा-पटना स्पेशल: 7 नवंबर को। 03036 पटना-हावड़ा स्पेशल: 8 नवंबर को। 03431 भागलपुर-पटना स्पेशल: 9 से 23 नवंबर तक हर सोमवार। 03432 पटना-भागलपुर स्पेशल: 9 से 23 नवंबर तक हर सोमवार। 03230 पटना-खुर्दा रोड स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 03229 खुर्दा रोड-पटना स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार।

8. हावड़ा, कोलकाता और सियालदह से उत्तर बिहार के लिए ट्रेनें

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03041 हावड़ा-रक्सौल स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 03042 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार। 03043 हावड़ा-रक्सौल स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार। 03044 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 03133 सियालदह-सीतामढ़ी स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार। 03134 सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार। 03185 कोलकाता-मधुबनी स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 03186 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल: 25 नवंबर तक हर बुधवार। 03187 कोलकाता-मधुबनी स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार। 03188 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार। 08109 शालीमार-दरभंगा स्पेशल: 3 से 17 नवंबर तक हर मंगलवार। 08110 दरभंगा-शालीमार स्पेशल: 4 से 18 नवंबर तक हर बुधवार। 03031 हावड़ा-लौकहा बाजार स्पेशल: 10 नवंबर को। 03032 लौकहा बाजार-हावड़ा स्पेशल: 11 नवंबर को। 03143 सियालदह-सीतामढ़ी स्पेशल: 11 और 18 नवंबर। 03144 सीतामढ़ी-सियालदह स्पेशल: 12 और 19 नवंबर। 03137 सियालदह-जयनगर स्पेशल: 12 नवंबर को। 03138 जयनगर-सियालदह स्पेशल: 13 नवंबर को। 03039 हावड़ा-बेतिया स्पेशल: 12, 13 और 14 नवंबर। 03040 बेतिया-हावड़ा स्पेशल: 13, 14 और 15 नवंबर।

9. भोपाल, ग्वालियर, कोटा और दूसरे शहरों से बिहार के लिए ट्रेनें

मध्य प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों के लिए भी दानापुर, पटना, बरौनी, धनबाद और समस्तीपुर तक पहुंचने के विकल्प हैं.

01661 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल: 11 नवंबर को। 01662 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल: 12 नवंबर को। 04137 ग्वालियर-बरौनी स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार और मंगलवार। 04138 बरौनी-ग्वालियर स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार और बुधवार। 01667 रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल: 16 नवंबर तक हर सोमवार और शुक्रवार। 01668 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल: 17 नवंबर तक हर मंगलवार और शनिवार। 09343 डॉ. अंबेडकर नगर (महोबा)-दानापुर स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 09344 दानापुर-डॉ. अंबेडकर नगर (महोबा) स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार। 09823 सोगरिया-दानापुर स्पेशल: 14 नवंबर तक हर शनिवार। 09824 दानापुर-सोगरिया स्पेशल: 16 नवंबर तक हर सोमवार। 09821 सोगरिया (कोटा)-धनबाद स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 09822 धनबाद-सोगरिया (कोटा) स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार। 09601 मदार जंक्शन (अजमेर)-पटना स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 09602 पटना-मदार जंक्शन (अजमेर) स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार। 04813 भगत की कोठी (जोधपुर)-दानापुर स्पेशल: 25 नवंबर तक हर बुधवार। 04814 दानापुर-भगत की कोठी (जोधपुर) स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 04731 श्रीगंगानगर-समस्तीपुर स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 04732 समस्तीपुर-श्रीगंगानगर स्पेशल: 1 दिसंबर तक हर मंगलवार। 08895 गोंदिया-पटना स्पेशल: 6 से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार। 08896 पटना-गोंदिया स्पेशल: 7 से 21 नवंबर तक हर शनिवार। 08755 दुर्ग-बरौनी स्पेशल: 4 से 18 नवंबर तक हर बुधवार। 08756 बरौनी-दुर्ग स्पेशल: 5 से 19 नवंबर तक हर गुरुवार।

10. अहमदाबाद और उधना से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें

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गुजरात में रहने वाले यात्रियों के लिए दरभंगा, मधुबनी, जयनगर और हसनपुर रोड तक ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

09465 अहमदाबाद-दरभंगा स्पेशल: 13 नवंबर तक हर शुक्रवार। 09466 दरभंगा-अहमदाबाद स्पेशल: 16 नवंबर तक हर सोमवार। 09045 उधना-मधुबनी स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 09046 मधुबनी-उधना स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार। 09151 उधना-मधुबनी स्पेशल: 27 नवंबर तक हर बुधवार और शुक्रवार। 09152 मधुबनी-उधना स्पेशल: 29 नवंबर तक हर शुक्रवार और रविवार। 09041 उधना-हसनपुर रोड स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार। 09042 हसनपुर रोड-नंदूरबार स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार। 09073 उधना-जयनगर स्पेशल: 1 और 8 नवंबर। 09074 जयनगर-उधना स्पेशल: 3 और 10 नवंबर। 09071 उधना-जयनगर स्पेशल: 1 और 8 नवंबर। 09072 जयनगर-उधना स्पेशल: 3 और 10 नवंबर। 09047 उधना-जयनगर स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 09048 जयनगर-उधना स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार।

11. दक्षिण भारत से पटना, दानापुर और दूसरे शहरों के लिए ट्रेनें

बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर रहने वाले बिहार के लोगों के लिए भी रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें निर्धारित की हैं.

06085 एर्नाकुलम-पटना स्पेशल: 13 नवंबर तक हर शुक्रवार। 06086 पटना-एर्नाकुलम स्पेशल: 17 नवंबर तक हर मंगलवार। 06509 बेंगलुरु-दानापुर स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार। 06510 दानापुर-बेंगलुरु स्पेशल: 25 नवंबर तक हर बुधवार। 06021 पोत्तनूर-बरौनी स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 06022 बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल: 2 दिसंबर तक हर बुधवार। 03253 पटना-चर्लपल्ली स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार और बुधवार। 03254 चर्लपल्ली-पटना स्पेशल: 2 दिसंबर तक हर बुधवार और शुक्रवार। 07051 चर्लपल्ली-दानापुर स्पेशल: 2 से 23 नवंबर तक हर सोमवार। 07052 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल: 3 से 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 07049 चर्लपल्ली-दानापुर स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 07050 दानापुर-चर्लपल्ली स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार। 07091 हैदराबाद-दानापुर स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार। 07092 दानापुर-हैदराबाद स्पेशल: 30 नवंबर तक हर सोमवार। 07041 चर्लपल्ली-सासाराम स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 07042 सासाराम-चर्लपल्ली स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार। 07315 हुब्बल्ली-मुजफ्फरपुर स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्ली स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार। 06581 यशवंतपुर-सहरसा स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार। 06582 सहरसा-यशवंतपुर स्पेशल: 2 दिसंबर तक हर बुधवार। 06211 मैसूर-दरभंगा स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 06212 दरभंगा-मैसूर स्पेशल: 28 नवंबर तक हर शनिवार।

12. पुणे, मुंबई, नागपुर और वलसाड से बिहार के लिए ट्रेनें

महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में रहने वाले यात्रियों के लिए दानापुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, रक्सौल और सहरसा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

01441 पुणे-दानापुर स्पेशल: 13 नवंबर तक सोमवार और मंगलवार को छोड़कर बाकी दिन। 01442 दानापुर-हडपसर स्पेशल: 15 नवंबर तक मंगलवार और बुधवार को छोड़कर बाकी दिन। 01449 पुणे-दानापुर स्पेशल: 30 नवंबर तक रोजाना। 01450 दानापुर-हडपसर स्पेशल: 2 दिसंबर तक रोजाना। 09025 वलसाड-दानापुर स्पेशल: 23 नवंबर तक हर सोमवार। 09026 दानापुर-वलसाड स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 01143 लोकमान्य तिलक-दानापुर स्पेशल: 21 नवंबर तक रोजाना। 01144 दानापुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल: 23 नवंबर तक रोजाना। 01043 लोकमान्य तिलक-समस्तीपुर स्पेशल: 17 नवंबर तक हर मंगलवार। 01044 समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक स्पेशल: 19 नवंबर तक हर गुरुवार। 01207 नागपुर-समस्तीपुर स्पेशल: 11 नवंबर तक हर बुधवार। 01208 समस्तीपुर-नागपुर स्पेशल: 13 नवंबर तक हर शुक्रवार। 01481 पुणे-मुजफ्फरपुर स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 01482 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 01453 पुणे-मुजफ्फरपुर स्पेशल: 23 नवंबर तक हर सोमवार। 01454 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल: 25 नवंबर तक हर बुधवार। 05557 रक्सौल-लोकमान्य तिलक स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 05558 लोकमान्य तिलक-रक्सौल स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 05589 मुजफ्फरपुर-हडपसर स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 05590 हडपसर-मुजफ्फरपुर स्पेशल: 26 नवंबर तक हर गुरुवार। 05585 सहरसा-लोकमान्य तिलक स्पेशल: 27 नवंबर तक हर शुक्रवार। 05586 लोकमान्य तिलक-सहरसा स्पेशल: 29 नवंबर तक हर रविवार।

13. टाटा, रांची और राउरकेला से बिहार के लिए ट्रेनें

08183 टाटा-बक्सर स्पेशल: 24 नवंबर तक हर मंगलवार। 08184 बक्सर-टाटा स्पेशल: 25 नवंबर तक हर बुधवार। 08625 रांची-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल: 6 से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार। 08626 पूर्णिया कोर्ट-रांची स्पेशल: 7 से 21 नवंबर तक हर शनिवार। 08105 राउरकेला-झंझारपुर स्पेशल: 5 से 19 नवंबर तक हर गुरुवार। 08106 झंझारपुर-राउरकेला स्पेशल: 6 से 20 नवंबर तक हर शुक्रवार।

14. रामनगर और पाटलिपुत्र के बीच स्पेशल ट्रेनें

05080 रामनगर-पाटलिपुत्र स्पेशल: 7 से 21 नवंबर तक हर शनिवार। 05079 पाटलिपुत्र-रामनगर स्पेशल: 8 से 22 नवंबर तक हर रविवार।

टिकट बुक करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

रेलवे की ओर से चलाई जा रही इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा की तारीख और परिचालन के दिन अलग-अलग हैं. इसलिए टिकट बुक करने से पहले ट्रेन नंबर और उसके चलने का दिन जरूर जांच लें. खास तौर पर उन ट्रेनों का ध्यान रखें जो केवल एक या दो निर्धारित तारीखों पर चलेंगी. टिकट की उपलब्धता, किराया, कोच और ठहराव की जानकारी IRCTC की वेबसाइट या रेलवे के आधिकारिक पूछताछ माध्यमों से चेक कर सकते हैं. यह भी देख लें कि ट्रेन आपके शहर के किस स्टेशन से खुलेगी और बिहार में किस स्टेशन पर पहुंचेगी. त्योहारों के दौरान वापसी की टिकट भी पहले से बुक करना बेहतर रहेगा, क्योंकि छठ के बाद दूसरे शहरों में लौटने वाले यात्रियों की भीड़ भी काफी बढ़ जाती है.

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