इस दिवाली घर पर बनाएं 'पानी' से जलने वाला खूबसूरत दीया, बिना एक बूंद तेल के रातभर जलेगा; जानें तरीका

How To Make Diya Without Oil: दिवाली पर घर को सजाने के लिए लोग तरह-तरह की लाइट्स, कैंडल और डिजाइनर दीये खरीदते हैं. बाजार में मिलने वाले खूबसूरत दीये कई बार काफी महंगे होते हैं. वहीं, कुछ दीये ऐसे भी होते हैं, जिनमें तेल भरते ही नीचे से लीकेज शुरू हो जाती है और फर्श गंदा हो जाता है. अगर आप भी हर साल दिवाली पर इन सभी चीजों से परेशान रहते हैं और बाजार के महंगे दीये नहीं खरीदना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है.



हम आपको आज ऐसे दीये बनाने का तरीका बताने वाले हैं, जो बिना एक बूंद तेल के भी रातभर जलेंगे. अगर आप इस दिवाली कम खर्च में अपने घर को खूबसूरत लुक देना चाहते हैं, तो ये दीये आपके बहुत काम आ सकते हैं. हम आपको घर पर पानी से जलने वाला खूबसूरत दीया तैयार करना सिखाने वाले हैं. खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए आपको बाजार से बहुत सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में पड़ी पुरानी चीजों से ही इसे तैयार कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे बनेगा बिना तेल वाला ये दीया.

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दीया बनाने के लिए क्या-क्या सामान चाहिए?

घर पर पानी से जलने वाला डेकोरेटिव दीया तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए ये चीजें इकट्ठा कर लें.

एक कांच का गिलास

साफ पानी

आर्टिफिशियल पत्तियां या साफ प्राकृतिक पत्तियां

पुरानी नेल पेंट, केवल सजावट के लिए

रुई या कलावे की बाती

पुरानी मोमबत्ती

दीये के लिए बना हुआ फ्लोट, जो पानी पर तैर सके

चम्मच

डेकोरेशन के लिए कलरफुल आइटम्स

ध्यान रखें कि बाती को तैराने के लिए प्लास्टिक या टूथपेस्ट ट्यूब के टुकड़े को जलती लौ के पास इस्तेमाल न करें. इसके बजाय खास तौर पर दीये के लिए बना गर्मी सहने वाला फ्लोट इस्तेमाल करें.

पानी से जलने वाला दीया बनाने का तरीका

1. सबसे पहले एक साफ कांच का गिलास लें. अब इसमें थोड़ा पानी भरें और डेकोरेशन के लिए आर्टिफिशियल पत्तियां डाल दें. इसके बाद पुरानी नेल पेंट की मदद से गिलास के बाहर के हिस्से पर छोटे-छोटे डॉट्स बनाकर उसे सजाएं. इससे गिलास देखने में खूबसूरत लगेगा और दिवाली की डेकोरेशन में भी अच्छा लगेगा. ध्यान रखें कि नेल पेंट सिर्फ गिलास के बाहर लगाएं और उसे अच्छी तरह सूखने दें.

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2. अब रुई या कलावे की मदद से एक पतली बाती बना लें. ध्यान रखें कि बाती को बहुत मोटा न रखें. इसके बाद दीये के लिए इस्तेमाल होने वाले गर्मी सहने वाले फ्लोट में बाती को फिक्स करें. फ्लोट ऐसा होना चाहिए, जो पानी पर तैरता रहे और बाती को डूबने न दे. इसके लिए प्लास्टिक की बोतल या टूथपेस्ट ट्यूब के टुकड़ों का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये गर्मी की वजह से ये पिघल सकते हैं.

3. अब घर में रखी पुरानी मोमबत्ती लें और उसके मोम को डबल बॉयलर की मदद से पिघलाएं. इसके बाद बाती को पिघले मोम में डुबोकर बाहर निकालें और ठंडा होने दें. इससे बाती पर मोम की एक लेयर जम जाएगी. ध्यान रखें कि मोम को सीधे गैस की आंच पर न पिघलाएं और उसमें सरसों या कोई दूसरा तेल न मिलाएं.

4. अब सजाए हुए गिलास में साफ पानी भरें. इसके बाद तैयार फ्लोट को पानी पर रखें और बाती को सही तरीके से सेट करें. ध्यान रखें कि बाती पानी में डूबे नहीं और गिलास के अंदर रखी डेकोरेटिव चीजें लौ के कॉन्टैक्ट में न आएं. गिलास भी ऐसा लें जो गर्मी सह सके.

दिवाली की सजावट के लिए करें इस्तेमाल

इस तरह आपका पानी वाला डेकोरेटिव दीया तैयार हो जाएगा. इसे रंगोली के पास या घर के किसी कोने में डेकोरेशन करने के लिए रख सकते हैं. हालांकि, इसे जलाने से पहले ध्यान रखें कि इस्तेमाल की गई सभी चीजें लौ के आसपास उपयोग के लिए सुरक्षित हों. जलते दीये को कभी भी बिना निगरानी के न छोड़ें और सोने से पहले बुझा दें. अगर आप रातभर रोशनी चाहते हैं, तो बैटरी से चलने वाली LED कैंडल का इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा.

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