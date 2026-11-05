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होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा मिशन के लिए दक्षिण कोरिया की तैयारी, समुद्री गश्ती विमान और बम निरोधक टीम होगी तैनात

दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने में मदद करेगा. वो होर्मुज स्ट्रेट के पास समुद्री गश्ती विमान और बम निरोधक विशेषज्ञ टीम तैनात करेगा. जानें इस सुरक्षा मिशन का मकसद और अहमियत.

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साउथ कोरिया वहां समुद्री गश्ती विमान भी तैनात करेगा (फोटो-ITG)
साउथ कोरिया वहां समुद्री गश्ती विमान भी तैनात करेगा (फोटो-ITG)

दक्षिण कोरिया ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के आसपास समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है. दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वह इस इलाके में समुद्री गश्ती विमान (Maritime Patrol Aircraft) तैनात करेगा.

इसके साथ ही विस्फोटक आयुध निष्क्रिय करने वाली विशेषज्ञ टीम यानी एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल (EOD) टीम भी भेजी जाएगी. यह तैनाती एक विशेष मिशन के तहत की जाएगी. इसका मकसद इस अहम समुद्री मार्ग को खुला रखने में मदद करना है.

समुद्री रास्ते को खुला रखने में करेगा मदद

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दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, समुद्री गश्ती विमानों और बम निरोधक विशेषज्ञों की तैनाती होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के समुद्री क्षेत्र में की जाएगी. इस मिशन के जरिए समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग दिया जाएगा.

समुद्री गश्ती विमान इलाके में निगरानी और संभावित खतरों पर नजर रखने में मदद करेंगे. वहीं, विस्फोटक आयुध निष्क्रिय करने वाली टीम समुद्र में मौजूद विस्फोटक खतरों से निपटने में विशेषज्ञ सहायता देगी.

क्यों अहम है होर्मुज स्ट्रेट?

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिहाज से इस जलमार्ग का बेहद अहम स्थान है.

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ऐसे में इस रास्ते पर किसी भी तरह की सुरक्षा बाधा का असर वैश्विक व्यापार और तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है. दक्षिण कोरिया का यह मिशन इसी रणनीतिक समुद्री मार्ग को खुला रखने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा है.

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