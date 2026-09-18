AI की वजह से आसमान छू रही फोन की कीमतें, थोड़ा रुकें...फोन इस महीने में मिलेंगे सस्ते

अभी नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा रुकना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. इसकी वजह है Flipkart की Big Billion Days Sale 2026. इस साल की बड़ी फेस्टिव सेल की तारीख सामने आ गई है और स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए इसमें कई बड़े ऑफर्स आने की उम्मीद है. खासकर iPhone, Samsung Galaxy और Google Pixel जैसे महंगे फोन पर नजर रहेगी.

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Flipkart ने कन्फर्म किया है कि Big Billion Days Sale 2026 की शुरुआत 9 अक्टूबर से होगी. Flipkart Plus, Flipkart Black और Flipkart Credit Card यूजर्स को 8 अक्टूबर से ही अर्ली एक्सेस मिलेगा. यानी बाकी ग्राहकों से एक दिन पहले ही उन्हें सेल के डील्स मिल सकेंगे.

Flipkart ने फिलहाल हर स्मार्टफोन की फाइनल सेल कीमत नहीं बताई है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कौन सा फोन आधी कीमत में मिलेगा. लेकिन कंपनी ने बैंक ऑफर्स और सेल के अलग-अलग डील फॉर्मेट की जानकारी देना शुरू कर दिया है. ऐसे में अगर आपका फोन बदलने का प्लान है तो अक्टूबर तक इंतजार करना समझदारी हो सकती है.

आम तौर पर Flipkart बिग बिलियन डेज सल में अलग अलग आईफोन मॉडल्स पर भारी छूट देखने को मिलती है. हाल ही में लॉन्च हुआ iPhone 18 Pro बेहद महंगा है, ऐसे में पुराने जेनेरेशन आईफोन पर इस सेल में अच्छी डील मिलती है.

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अभी फोन खरीदना या अक्टूबर तक रुकना?

इस समय कई महंगे स्मार्टफोन बाजार में नए लॉन्च हुए हैं और कुछ मॉडल की कीमतें भी बढ़ी हैं. Samsung Galaxy S26 सीरीज की कीमत में हाल ही में बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में महंगा फोन खरीदने से पहले Big Billion Days का इंतजार करना जरूरी हो सकता है.

Flipkart की सेल में Axis Bank और ICICI Bank के कार्ड से पेमेंट करने पर 10 फीसदी इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें लागू होंगी. Flipkart Axis Bank Credit Card पर भी 10 फीसदी की बचत का ऑफर बताया गया है. इसके अलावा कुछ UPI और पेमेंट पार्टनर्स के साथ भी ऑफर्स दिए जाएंगे.

यानी किसी फोन पर अगर सेल के दौरान पहले ही कीमत कम होती है और उसके ऊपर बैंक ऑफर मिलता है, तो अंतिम कीमत सामान्य दिनों के मुकाबले काफी कम हो सकती है. इसके साथ एक्सचेंज ऑफर भी मिल सकता है, जिससे पुराने फोन को देकर नए फोन की कीमत और कम की जा सकती है.

इन स्मार्टफोन्स पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर

Big Billion Days में Apple के iPhone, Samsung Galaxy और Google Pixel फोन सबसे ज्यादा चर्चा में रहने की उम्मीद है. 91Mobiles के मुताबिक iPhone, Samsung के फ्लैगशिप फोन और Google Pixel पर डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है.

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iPhone 17 भी इस सेल में खास आकर्षण हो सकता है. Apple ने हाल ही में iPhone 17 की कीमत में बदलाव किया है, ऐसे में सेल के दौरान इस मॉडल पर ऑफर का इंतजार करने वाले ग्राहक ज्यादा हो सकते हैं. पुराने iPhone मॉडल जैसे iPhone 16 पर भी अच्छी डील मिलने की उम्मीद है. हालांकि इनकी फाइनल सेल कीमत अभी Flipkart ने नहीं बताई है.

Samsung Galaxy S26 Ultra और Galaxy S26 सीरीज पर भी नजर रहेगी. खासकर हाल में कीमत बढ़ने के बाद अगर सेल में बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर साथ मिलते हैं तो फोन की प्रभावी कीमत काफी कम हो सकती है.

Google Pixel फोन भी इस सेल में अहम हो सकते हैं. हालांकि यहां भी एक बात साफ है कि अभी Flipkart ने किसी खास Pixel मॉडल की सेल कीमत कन्फर्म नहीं की है. इसलिए वायरल हो रहे अनुमानित प्राइस को देखकर अभी फैसला लेना सही नहीं होगा.

सेल में मिलेंगे अलग अलग डिस्काउंट्स

Big Billion Days में सिर्फ सामान्य डिस्काउंट पर नजर रखने की जरूरत नहीं होगी. Flipkart ने Price Crash, BBD Specials, Tick Tock Deals, Brand Hours, Double Discount और Rush Hours जैसे अलग-अलग डील फॉर्मेट भी टीज किए हैं. इनमें कुछ ऑफर सीमित समय के लिए हो सकते हैं.

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यानी जिस फोन पर आपकी नजर है, उसकी कीमत हर समय एक जैसी नहीं रहेगी. कुछ फोन पर खास समय में ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है. इसी वजह से सेल शुरू होने से पहले अपनी पसंद के फोन की मौजूदा कीमत नोट कर लेना बेहतर रहेगा.

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