ज्योतिरादित्य सिंधिया की VIP ड्यूटी से गायब हुआ पुलिसकर्मी, शराब पीकर हंगामा, बंदूक फेंकी, Video

गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की VIP ड्यूटी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी मनोज वर्मा शराब के नशे में दिखाई दे रहा है. आरोप है कि कांस्टेबल VIP ड्यूटी से नदारद होकर बाजार में शराब पीने पहुंच गया. इसके बाद उसने कुछ युवकों के साथ विवाद किया और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

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विवाद बढ़ने के दौरान पुलिसकर्मी ने अपनी सरकारी बंदूक फेंक दी. इसके बाद उसने अपने हाथों से वर्दी के बटन खोल दिए और तत्काल नौकरी छोड़ने की बात कहने लगा. वायरल वीडियो में वह लोगों से कहता सुनाई दे रहा है कि वीडियो बनाओ. वह अपना नाम मनोज बताता है और बार-बार नौकरी छोड़ने की बात करता है. वीडियो में वह कुछ लोगों से माफी मांगते हुए भी नजर आ रहा है. विवाद के दौरान पुलिसकर्मी के मुंह से गाली-गलौज और अभद्र भाषा भी सुनाई दे रही है.

पुलिस पहुंची तो जवान ने किया धक्का

हंगामे की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन आरोप है कि मनोज वर्मा ने पुलिसकर्मियों को भी धक्का दे दिया. वायरल वीडियो में मौके पर मौजूद लोग पुलिसकर्मी के शराब के नशे में होने की बात कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में घटनास्थल के तौर पर कोर्ट के सामने लक्ष्मीगंज के पास ममता डेयरी के आसपास का जिक्र भी किया गया है.

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पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा. पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने इसे गंभीर लापरवाही माना. इसके बाद उन्होंने मनोज वर्मा को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. केंद्रीय मंत्री की VIP ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के ड्यूटी से नदारद होकर शराब पीने, हंगामा करने और सरकारी बंदूक फेंकने का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस विभाग की कार्रवाई पर नजर है.

वायरल वीडियो में क्या कहता दिखा कांस्टेबल

वायरल वीडियो में कांस्टेबल कई लोगों से बहस करता दिखाई दे रहा है. वह वीडियो बनाने के लिए कहता है और अपना नाम मनोज बताता है. वह नौकरी छोड़ने की बात भी करता है. कई जगह वह लोगों से सॉरी बोलता हुआ नजर आता है. वीडियो में वह यह भी कहता सुनाई देता है कि अगर उसने किसी के साथ बदतमीजी की हो तो वह माफी मांग रहा है. पूरी घटना के दौरान कुछ युवक मोबाइल से वीडियो बनाते रहे. इसी वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की.

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