scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ज्योतिरादित्य सिंधिया की VIP ड्यूटी से गायब हुआ पुलिसकर्मी, शराब पीकर हंगामा, बंदूक फेंकी, Video

गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की VIP ड्यूटी में तैनात पुलिस कांस्टेबल मनोज वर्मा का शराब के नशे में हंगामा करने का वीडियो वायरल हुआ है. आरोप है कि वह ड्यूटी से नदारद होकर बाजार में शराब पी रहा था. विवाद के दौरान उसने सरकारी बंदूक फेंक दी और युवकों से बदसलूकी की. पुलिस पहुंची तो जवान ने पुलिसकर्मियों से भी धक्का-मुक्की की.

Advertisement
X
शराब पीकर कांस्टेबल ने हंगामा. (Photo: Screengrab)
शराब पीकर कांस्टेबल ने हंगामा. (Photo: Screengrab)

गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की VIP ड्यूटी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी मनोज वर्मा शराब के नशे में दिखाई दे रहा है. आरोप है कि कांस्टेबल VIP ड्यूटी से नदारद होकर बाजार में शराब पीने पहुंच गया. इसके बाद उसने कुछ युवकों के साथ विवाद किया और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

विवाद बढ़ने के दौरान पुलिसकर्मी ने अपनी सरकारी बंदूक फेंक दी. इसके बाद उसने अपने हाथों से वर्दी के बटन खोल दिए और तत्काल नौकरी छोड़ने की बात कहने लगा. वायरल वीडियो में वह लोगों से कहता सुनाई दे रहा है कि वीडियो बनाओ. वह अपना नाम मनोज बताता है और बार-बार नौकरी छोड़ने की बात करता है. वीडियो में वह कुछ लोगों से माफी मांगते हुए भी नजर आ रहा है. विवाद के दौरान पुलिसकर्मी के मुंह से गाली-गलौज और अभद्र भाषा भी सुनाई दे रही है.

पुलिस पहुंची तो जवान ने किया धक्का

सम्बंधित ख़बरें

Sex Racket Operating Under the Guise of a Spa Center (Photo: ITG)
होटल में 3 लड़कियों संग पकड़े गए कांग्रेस नेता, पार्टी का सख्त एक्शन
टैंकर से तेल लूटते ग्रामीण. (Photo: Screengrabs)
हाईवे पर पलटा टैंकर, रिफाइंड ऑयल समझ तारपीन तेल लूट ले गए लोग- VIDEO
वीडियो को लेकर शुरू हुईं चर्चाएं. (Photo: ITG)
VIDEO: 'चुप बैठो, अभी मैं बोल रहा हूं...' CM मोहन के सामने भिड़े BJP MLA
guna collector ias kishore kanyal
'भिंड-मुरैना' पर बयान देकर फंसे गुना कलेक्टर... अब दी सफाई
गुना में जर्जर शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरी ABVP.(Photo:ITG)
गुना में बुलडोजर लेकर पहुंचे ABVP, जर्जर स्कूलों के खिलाफ मोर्चा

हंगामे की सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मी को अपने साथ ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन आरोप है कि मनोज वर्मा ने पुलिसकर्मियों को भी धक्का दे दिया. वायरल वीडियो में मौके पर मौजूद लोग पुलिसकर्मी के शराब के नशे में होने की बात कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं. वीडियो में घटनास्थल के तौर पर कोर्ट के सामने लक्ष्मीगंज के पास ममता डेयरी के आसपास का जिक्र भी किया गया है.

Advertisement

पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा. पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने इसे गंभीर लापरवाही माना.  इसके बाद उन्होंने मनोज वर्मा को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. केंद्रीय मंत्री की VIP ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के ड्यूटी से नदारद होकर शराब पीने, हंगामा करने और सरकारी बंदूक फेंकने का वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस विभाग की कार्रवाई पर नजर है.

वायरल वीडियो में क्या कहता दिखा कांस्टेबल

वायरल वीडियो में कांस्टेबल कई लोगों से बहस करता दिखाई दे रहा है. वह वीडियो बनाने के लिए कहता है और अपना नाम मनोज बताता है. वह नौकरी छोड़ने की बात भी करता है. कई जगह वह लोगों से सॉरी बोलता हुआ नजर आता है. वीडियो में वह यह भी कहता सुनाई देता है कि अगर उसने किसी के साथ बदतमीजी की हो तो वह माफी मांग रहा है. पूरी घटना के दौरान कुछ युवक मोबाइल से वीडियो बनाते रहे. इसी वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कैसे बनाई अपनी पहचान? बिहार के 4 कामयाब युवा उद्यमियों ने आजतक पर क‍िया साझा |
    बिहार में पढ़ाई का पूरा सिस्टम बदलने की तैयारी? मॉडल स्कूल से रात 1 बजे वाले टीचर तक, CM सम्राट का ये है प्लान |
    जर्मनी में 65 लाख रुपये की सैलरी, फिर भी खाली जेब! इंडियन ने बताया कहां चला जाता है पैसा? |
    7 महीने में 5 हमले, अमृतसर-गुरदासपुर बॉर्डर बेल्ट में पुलिसकर्मी निशाने पर! एक मामले में ISI लिंक का दावा |
    अखिलेश की PDA यात्रा पर सपा-बीजेपी में जंग, दोनों तरफ से चले जुबानी तीर |
    पूरा अकाउंट नहीं होगा फ्रीज? साइबर फ्रॉड होने पर क्या होगा? 20 दिन ग्राहक को जवाब देने का मौका... नए ड्राफ्ट की पूरी बात |
    कंगना रनौत के एक तीर से दो निशाने! रामायण की आड़ में कह दी बड़ी बात |
    होर्डिंग दिखे इसलिए काट डाले 55 पेड़, सिर्फ 10 हजार में हुआ सौदा, एड एजेंसी का मालिक समेत 6 गिरफ्तार |
    बगावत के विवाद में TMC का नाम-निशान को फ्रीज करना असंवैधानिक है? साहिल के साथ देखें दंगल |
    यूपी में विकास और आरक्षण के मुद्दे पर सपा-बीजेपी प्रवक्ताओं के बीच बहस, देखें
    Advertisement