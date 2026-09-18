बेटी के बाद TV पर धमाल मचाएंगी मनोज तिवारी की पत्नी, कपल में होगा 'पंगा'?

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर टीवी पर नजर आने वाले हैं. इस बार खास बात ये है कि वो अकेले नहीं, बल्कि अपनी पत्नी सुरभि तिवारी के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. खबर है कि मनोज और सुरभि जल्द ही रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा 2’ का हिस्सा बनने वाले हैं. इस शो के जरिए सुरभि तिवारी अपना टीवी डेब्यू करेंगी.

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मनोज तिवारी की पत्नी का डेब्यू

'पति, पत्नी और पंगा' सीजन 2 का प्रीमियर 10 अक्टूबर, शनिवार को कलर्स और जियोहॉटस्टार पर होगा. इस शो में सेलिब्रिटी कपल रिलेशनशिप-बेस्ड टास्क, एंटरटेनमेंट और चैलेंजेस के जरिए एक-दूसरे के साथ अपनी केमिस्ट्री दिखाएंगे. imbuzz के मुताबिक, सुरभि तिवारी इस शो का हिस्सा होंगी. वो इसी फॉर्मैट में मनोज के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी, जो उनका पहला टेलीविजन अपीयरंस होगा.

सुरभि और मनोज की जोड़ी को शो के प्रमोशनल और लॉन्च अपडेट्स में शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि वो इस सीजन के सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं. शो का स्लॉट वीकेंड पर 'खतरों के खिलाड़ी' के बाद आ रहा है, जिससे चैनल की रणनीति साफ होती है कि वो स्ट्रांग सेलिब्रिटी कपल के साथ ऑडियंस को बांधे रखना चाहता है.

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क्या करती हैं सुरभि तिवारी?

सुरभि तिवारी ने 2020 में कोरोना काल के दौरान मनोज तिवारी से शादी की थी. मनोज की पहली शादी रानी तिवारी (प्रतीमा पांडे) से हुई थी, जिनसे उनकी बेटी रीति तिवारी हैं. तलाक के बाद बेटी रीति ने ही पिता को दूसरी शादी के लिए मोटिवेट किया था, जिसके बाद 2020 में सुरभि से उनकी दूसरी शादी हुई.

सुरभि ने अब तक मीडिया में काफी कम प्रोफाइल बनाए रखी है और ज्यादातर निजी जीवन तक सीमित रहीं. 'पति, पत्नी और पंगा' के जरिए वो पहली बार कैमरे के सामने आएंगी, जहां दर्शक उनके और मनोज के रिश्ते, बॉन्डिंग और आपसी झगड़े-मजाक को रियलिटी फॉर्मैट में देख सकेंगे.

सुरभि के इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक, वो सान्विका फिल्म्स और रीति प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं. मृदलु फाउंडेशन की ट्रस्टी और GIWA एडवाइसर हैं. सुरभि के डेब्यू को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज है, जहां फैंस उन्हें 'पति, पत्नी और पंगा' में देखने के लिए उत्सुक हैं. शो के प्रीमियर से पहले मेकर्स लगातार नए प्रोमो और कपल्स के टीजर रिलीज कर रहे हैं, जिसमें सुरभि-मनोज की झलक भी शामिल है.

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