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सड़क से गुजर रहे बाइक सवार पर गिरा पेड़, पेट में घुसी टहनी

ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में चंदनपुर-कंसरा रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे बिचित्र प्रधान के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया.

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ओडिशा में दर्दनाक हादसा हुआ.
ओडिशा में दर्दनाक हादसा हुआ.

ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में मोटरसाइकिल से जा रहे एक युवक के ऊपर अचानक पेड़ गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा केंद्रापड़ा जिले के चंदनपुर-कंसरा रोड पर हुआ. घायल युवक की पहचान केंद्रापड़ा सदर थाना क्षेत्र के बैपुर गांव निवासी बिचित्र प्रधान के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, युवक चंदनपुर-कंसरा रोड से गुजर रहा था, तभी अचानक एक बड़ा पेड़ उसकी मोटरसाइकिल पर गिर गया. पेड़ गिरने से युवक उसके नीचे दब गया और उसे गंभीर चोटें आईं.

हादसे के बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत युवक को बाहर निकाला और इलाज के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया. घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल उसका इलाज कटक के एक अस्पताल में चल रहा है.

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यौन उत्पीड़न करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई

ओडिशा के परिवहन और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अरुण कुमार बिस्वाल को शुक्रवार को एक महिला कर्मचारी से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, बिस्वाल के खिलाफ महिला ने खारवेलनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया.

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पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या कहा

पुलिस ने बताया कि 55 वर्षीय ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गुरुवार रात महिला के घर पहुंचे थे और वहां कथित तौर पर हंगामा किया. उन पर महिला के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और दुर्व्यवहार करने का भी आरोप है. सूचना मिलने के बाद PCR वैन मौके पर पहुंची और अधिकारी को हिरासत में लिया. महिला की शिकायत के आधार पर खारवेलनगर थाने में मामला दर्ज किया गया. पुलिस अधिकारी के अनुसार, बिस्वाल को हत्या की कोशिश और दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने महिला का बयान दर्ज किया और आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया. इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया.

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