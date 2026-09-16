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शुरू हो रही iPhone 18 Pro की पहली सेल, मिलेंगे ऑफर्स और इतने हजार की होगी सेविंग

Apple ने कुछ दिन पहले ही iPhone 18 Pro को लॉन्च किया है और अब इसकी पहली सेल शुरू होने जा रही है. पहली सेल 18 सितंबर को होगी, जिसमें बैंक ऑफर्स के साथ और भी डील्स मिलेंगी. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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Apple iPhone 18 Pro सीरीज की पहली सेल 18 सितंबर को होगी. (Photo: Apple)
Apple iPhone 18 Pro सीरीज की पहली सेल 18 सितंबर को होगी. (Photo: Apple)

Apple ने हाल ही में अपनी लेटेस्ट iPhone सीरीज को लॉन्च किया है, जिसका नाम iPhone 18 Pro सीरीज है. इस सीरीज की पहली सेल 18 सितंबर से शुरू होने जा रही है. पहली सेल के दौरान कई बंपर ऑफर और डिस्काउंट देखने को मिलेंगे. साथ ही पुराना हैंडसेट एक्सचेंज करके अच्छी सेविंग की जा सकेगी. 

iPhone 18 Pro सीरीज के तहत दो हैंडसेट को लॉन्च किया है, जिनके नाम iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max है. इसके साथ कंपनी ने Apple Watch Series 12 और AirPods 5 को लॉन्च किया है. 

Apple के पहले फोल्ड हैंडसेट iPhone Duo की पहली सेल 23 सितंबर से शुरू होगी. इसकी शुरुआती कीमत 2.99 लाख रुपये और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 4.5 लाख रुपये है. 

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iPhone 18 Pro और 18 Pro Max की कीमत और ऑफर्स 

iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है, जिसमें 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 3,14,900 रुपये है, जिसमें 2TB स्टोरेज मिलती है. 

iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है, जिसमें 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. वहीं, 2TB की शुरुआती कीमत 3,29,900 रुपये है. 

iPhone 18 Pro सीरीज को Apple के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं. साथ ही यूजर्स 7 हजार रुपये का इंस्टैंट कैशबैक भी हासिल कर सकते हैं, जो चुनिंदा बैंक के कार्ड पर मिल रही है. 

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iPhone 18 Pro सीरीज को और भी सस्ते दाम में खरीदना चाहते हैं, तो पुराने हैंडसेट को एक्सचेंज कर सकते हैं. पुराने हैंडसेट की कीमत स्मार्टफोन मॉडल और उसकी कंडिशन पर निर्भर करती है. 

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स 

iPhone 18 Pro में 6.3 इंच का डिस्प्ले दिया है और 18 Pro Max में एक बड़ा डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 6.9 इंच का स्क्रीन है. दोनों ही हैंडसेट में 3,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Ceramic Shield 2 की प्रोटेक्शन दी गई है. 

यह भी पढ़ें: ना QR कोड स्कैनिंग, ना स्मार्टफोन, चीन में कमाल है पेमेंट का तरीका, खून की नसें होती हैं स्कैन

iPhone 18 Pro सीरीज के दोनों मॉडल में 120Hz का LTPO रेटीना XDR OLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है. दोनों ही हैंडसेट में HDR10 और Dolby Vision का सपोर्ट मिलता है. 

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की चिपसेट 

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में न्यू A20 Pro चिपसेट को दिया है, जो 2nm बेस्ड है. साथ ही यूजर्स को इन हैंडसेट के साथ लेटेस्ट iOS 27 का सपोर्ट मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: पुराना स्मार्टफोन करेगा 8,000 रुपये वाले डिवाइस का काम! ऐसे करें इस्तेमाल

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iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max का कैमरा 

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है और 48 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया है, जो 4x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है. 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है. इसके साथ LiDAR स्कैनर दिया गया है, जो डेप्थ सेंसिंग के काम आता है. 

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