कौन से हैं वे ऐप जिनको ध्रुव राठी इंस्टॉल करने से मना कर रहे हैं? चेक करें नाम

दिल्ली को छांवनी में बदल दिया है और इस दौरान बहुत से लोगों को दिल्ली-NCR के दूसरों में हिरासत में लिया है. जानकारी है कि चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी गुरुग्राम पुलिस हिरासत में लिया. इस दौरान उनका एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करने की सलाह दी है.

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ध्रुव राठी द्वारा X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर एक पोस्ट किया है, जिसमें ध्रुव राठी ने बताया है कि जरूरी जानकारी. इसके बाद उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा है कि इन ऐप्स को डाउनलोड ना करें.

राठी ने अपने पोस्ट में एक दूसरे पोस्ट को मेंशन किया है, जिसमें उन ऐप्स को इंस्टॉल ना करने की सलाह दी गई है, जो ब्लूटूथ के जरिए नेटवर्क तैयार करते हैं और ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं.

ये हैं ऐप्स के नाम

दरअसल, लुटियंस दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट की सर्विस को बंद किया जा चुका है. X पोस्ट में सलाह दी है कि भूलकर भी Bridgefy (Android/ios) या Briar (Android) जैसे ऐप्स को इंस्टॉल ना करें.

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ध्रुव राठी का पोस्ट

Important Info ⚠️ Please don’t download these apps! — Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 9, 2026

ब्लूटूथ बेस्ड नेटवर्क पर कम्युनिकेशन

दोनों ऐप्स इंटरनेट की गैर मौजूदगी में भी काम करते हैं. इनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, जिसमें वे ऐप्स ब्लूटूथ के जरिए एक नेटवर्क तैयार करते हैं और इसकी मदद से ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं. इन ऐप्स को इस्तेमाल ना करने की सलाह दी गई है.

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ऐपल स्टोर से हटा Bitchat

भारत में Bitchat भी ब्लूटूथ बेस्ड पियर टू पियर मैसेजिंग ऐप की सर्विस प्रोवाइड कराता था. हाल ही में सरकार के आदेश के बाद ऐपल ने भारत के प्ले स्टोर से इसको रिमूव कर दिया है. प्ले स्टोर पर भी यह ऐप उपलब्ध नहीं है.

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