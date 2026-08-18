scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक घंटे में साइबर ठगी का पैसा 1,754 खातों में टिका देता था, पकड़ा गया 25 साल का मास्टरमाइंड

साइबर ठगी के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका हाथ करीब 1071 करोड़ रुपये की ठगी में रहा है. पुलिस ने बताया है कि वह डिजिटल अरेस्ट या अन्य साइबर ठगी के जरिए से आने वाली कम को एक घंटे में अलग-अलग हिस्सों में बांटता फिर उसको 1754 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है. उसका कनेक्शन चीन में बैठे साइबर ठगों से था.

Advertisement
X
साइबर ठगी का मास्टर माइंड एक घंटे में रकम को अलग-अलग हिस्सों बांटता था. (Photo: AI Generated)
साइबर ठगी का मास्टर माइंड एक घंटे में रकम को अलग-अलग हिस्सों बांटता था. (Photo: AI Generated)

साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला केस सामने आया है, जहां  25 साल के शख्स मास्टर माइंड निकला है. गुजरात पुलिस ने इस शख्स को असम से गिरफ्तार किया और पुलिस ने उसको लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं. वह 1 घंटे के अंदर 1754 बैंक में रुपयों को ट्रांसफर कर देता है. उस पर करोड़ों की साइबर ठगी के आरोप हैं. 

पुलिस के मुताबिक, आरोपी देशभर में हुए 1,090 साइबर क्राइम के केस में कथित तौर पर शामिल था. साथ ही 1,071.5 करोड़ रुपये के गैर कानूनी लेनदेन से कनेक्शन है. ये जानकारी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में दी है. 

CID क्राइम की सेल ने आरोपी का नाम रफीकुल आलम बताया है और उसको असम के बारपेटा जिले से गिरफ्तार किया. साथ ही जांच में खुलासा हुआ है कि चीन में बैठे अपराधियों से संपर्क में था, ये दोनों ही पॉपुलर मैसेजिंग ऐप का यूज करता था.

सम्बंधित ख़बरें

google pixel 11 series launch
गूगल ने भारत में लॉन्च किए Pixel 11 सीरीज के 4 स्मार्टफोन्स
smartphone to smartphone charge
स्मार्टफोन से स्मार्टफोन ऐसे करें चार्ज, चार्जर की जरूरत नहीं होगी
xiaomi mijia brand launched in india
Xiaomi का Mijia ब्रांड भारत में लॉन्च, सैमसंग-एलजी को मिलेगी टक्कर
genz feature phone switch
Gen Z क्यों छोड़ रहे हैं स्मार्टफोन्स? पुराने फीचर फोन की बढ़ी डिमांड
Cyber fraud
Rapido चालक ने किराए पर दिया बैंक खाता, मिलते थे 3 हजार, फिर गिरफ्तार

फर्जी लेटर से बनाता था शिकार 

जानकारी के मुताबिक, गांधीनगर स्थित साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CCE) ने बताया है कि महाराष्ट्र पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी लेटर को आधार बनाकर वह लोगों को शिकार बनाते थे. 

जांच के दौरान 10 मामलों को रोका 

एक वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल अरेस्ट किया किए जाने के एक अलग मामले की जांच के दौरान देशभर में 10 मामलों को भी समय रहते रोकने में सफलता मिली. CCE के मुताबिक, आरोपी एक अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का मास्टरमाइंड है. 

Advertisement

CCE ने बताया है कि पीड़ितों के बयान और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर टीम ने बारपेटा शहर पहुंची और रेड मारी. 

तीन दिनों तक चली थी घर की रेकी 

टीम ने मुख्य मनी लाउंड्रर के घर की करीब तीन दिनों तक गुप्त तरीके से रेकी की गई. फिर उसके टेक्निकल प्रोडक्ट के साथ उसे गिरफ्तार किया. 

क्रिप्टोकरेंसी में रकम कन्वर्ट करता 

पुलिस ने बताया है कि आरोपी डिजिटल अरेस्ट और दूसरे साइबर फ्रॉड से आने वाली रकम को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करता था. साथ ही वह ठगी गई रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर चीन ट्रांसफर करता था. 

यह भी पढ़ें: Char Dham Yatra के नाम पर Cyber Fraud, Fake Accounts पर Police ने लिया बड़ा Action

1,754 बैंक खातों में ट्रांसफर कर देता

यहां गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी साइबर ठगी से ठगे गए रुपयों को एक घंटे के अंदर छोटे-छोटे हिस्सों बांटता और फिर उसको 1,754 बैंक खातों में ट्रांसफर कर देता. ऐसा जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए किया जाता है. 

मैसेजिंग ऐप से डिटेल्स शेयर होती थी 

पुलिस ने बताया है कि आरोपी चीन में मौजूद साइबर क्रिमिनल्स के साथ वॉट्सऐप और टेलीग्राम की मदद से फाइनेंशियल डिटेल्स को शेयर करता था. इसमें स्कैनर, यूजर आईडी और पासवर्ड और क्रिप्टो वॉलेट आदि की जानकारी होती थी. 

Advertisement

23 क्रिप्टोवॉलेट फोन से बरामद 

पुलिस को आरोपी के फोन से कुल 23 क्रिप्टो वॉलेट मिले हैं. इन वॉलेट में करीब 16 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है. गुजरात पुलिस ने बताया है कि आरोपी देशभर में कुल 1090 साइबर ठगी के केस में शामिल था. इन केस में कुल 1,071.5 करोड़ रुपये की रकम शामिल रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    रोजगार के मोर्चे पर राहत... बेरोजगारी दर घटकर 5.1% पर आई, वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी |
    B.Tech की पढ़ाई, 14 साल नौकरी, अब मशरूम की खेती से  हर महीने कमा रहा 10 लाख रुपये   |
    जिस ज्ञानेश कुमार की विपक्ष करता है आलोचना अमेरिका हुआ उसका मुरीद |
    चीन के लोगों ने बॉस पर भड़ास निकालने का निकाला इनोवेटिव तरीका, बना रहे जानवर |
    Gold-Silver Crash: चांदी में बड़ी गिरावट, सोना भी बिखरा, जानें अपने शहर में रेट्स |
    पहले आया 7.7 का भूकंप, फिर झील में दिखा काला पदार्थ… पाताल से क्या निकला? |
    तमिलनाडु में चलती ट्रेन से 3 किलो सोना चोरी, स्मार्टवॉच के सहारे लुटेरे तक पहुंची पुलिस, हैरान कर देगी कहानी |
    विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी की कमान, सतीश पुनिया पंजाब के बने प्रभारी |
    सुहागरात गुजरी और दुल्हन गायब! हापुड़ में शादी के 24 घंटे भीतर जेवर-कैश ले उड़ी नवविवाहिता |
    Vastu Tips: हो जाएंगे मालामाल! बस घर में इस सफेद चीज का ऐसे कर लें इस्तेमाल
    Advertisement