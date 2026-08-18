सुहागरात गुजरी और दुल्हन गायब! हापुड़ में शादी के 24 घंटे भीतर जेवर-कैश ले उड़ी नवविवाहिता

यूपी के हापुड़ जिले में शादी के अगले ही दिन नवविवाहिता सोने-चांदी के जेवर और नगदी लेकर फरार हो गई. पीड़ित दूल्हे विनोद ने रामपुर स्थित एक मंदिर में पंडित के कहने पर शादी की थी. शादी के बाद वह अपनी पत्नी को गांव ले आया, जहां देर रात मौका पाकर वह सारा सामान समेटकर रफूचक्कर हो गई.

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पूरा मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के लिसड़ी गांव का है. घटना के सामने आने पर पीड़ित ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुल्हन और शादी से जुड़े लोगों की पड़ताल शुरू कर दी है.

मंदिर के पंडित ने कराई थी शादी

पीड़ित विनोद ने बताया कि दो-तीन महीने पहले उसकी मुलाकात रामपुर के एक मंदिर के पंडितजी से हुई थी. पंडितजी के माध्यम से ही शादी तय हुई थी और लड़की की मां को एक लाख रुपये नगद दिए गए थे. रामपुर के मंदिर में शादी संपन्न होने के बाद विनोद अपनी पत्नी को घर ले आया था.

देर रात जेवर लेकर हुई रफूचक्कर

नवविवाहिता अपने ससुराल में केवल एक रात और एक दिन ही रुकी. दूसरी रात जब परिवार के सभी लोग सो रहे थे, तभी दुल्हन मौका देखकर घर से निकल गई. वह पहने हुए सोने-चांदी के सारे जेवर और घर में रखे रुपये पैसे समेटकर ले गई. सुबह परिजनों को घटना का पता चला.

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सीसीटीवी में कैद हुई लुटेरी दुल्हन

दुल्हन की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. जांच के दौरान इलाके से एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लुटेरी दुल्हन तेज कदमों से जाती हुई दिखाई दे रही है. पुलिस अब सीसीटीवी और बिचौलियों के आधार पर दुल्हन की तलाश में जुटी है.

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