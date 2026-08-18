scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips: हो जाएंगे मालामाल! बस घर में इस सफेद चीज का ऐसे कर लें इस्तेमाल

Vastu Tips: अगर आप भी आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान हैं, तो घर और दुकान में फिटकरी के ये अचूक उपाय आजमाएं. इससे धन लाभ और बरकत के रास्ते खुलते हैं.

Advertisement
X
Vastu Upay For Money
Vastu Upay For Money

Vastu Tips: जीवन में कई बार मेहनत के बावजूद धन की कमी बनी रहती है, काम में रुकावटें आती हैं, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. वास्तु शास्त्र में धन को आकर्षित करने और दरिद्रता को दूर करने के लिए कई सरल उपाय बताए गए हैं. इन्हीं में से एक बेहद शक्तिशाली और सस्ता उपाय है फिटकरी (Alum). फिटकरी न केवल नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है, बल्कि यह आर्थिक लाभ के मार्ग खोलकर घर में बरकत भी लाती है.

बिजनेस और दुकान में धन वर्षा के लिए
अगर आप व्यापारी हैं. आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या कम हो रही है या व्यापार में मंदी छाई हुई है, तो फिटकरी का यह टोटका जरूर आजमाएं. एक काले रंग के सूती कपड़े में फिटकरी का एक टुकड़ा बांधकर इसे अपनी दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर लटका दें. वास्तु के अनुसार, यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को बाहर रख कर ग्राहकों को आकर्षित करता है, जिससे व्यापारिक मुनाफे में वृद्धि होती है.

घर में बरकत और आर्थिक तरक्की के लिए
घर के गल्ले या तिजोरी में पैसा न टिकने की समस्या आम है. इससे बचने के लिए, एक छोटे से लाल कपड़े में फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें. माना जाता है कि ऐसा करने से धन के अनावश्यक खर्च रुकते हैं.  बरकत बनी रहती है.

सम्बंधित ख़बरें

Hanuman Ji and Vastu
घर में हनुमान जी की कौन सी तस्वीर लगाना है शुभ? जानें सही दिशा
Vastu Upay
3 बर्नर वाला गैस चूल्हा बना देता है कंगाल! तुरंत कर लें ये उपाय
Flat Vastu Niyam
किस मंजिल पर रहना है सबसे शुभ? फ्लैट खरीदते समय न करें 4 गलतियां
Money plant Vastu
सिर्फ इस रंग की बोतल में रखें मनी प्लांट, तिजोरी हमेशा रहेगी फुल!
Lucky Plant Vastu
कम मेहनत और हज़ार फायदे! पैसा दोगुना कर देता है यह प्लांट
Advertisement

पोछे के पानी से करें नेगेटिविटी दूर
घर में अक्सर कलह और आर्थिक बाधाओं का बड़ा कारण वहां व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा होती है. नियमित रूप से घर में पोछा लगाते समय पानी में एक चम्मच फिटकरी का पाउडर और थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लें. यह मिश्रण घर के सूक्ष्म वास्तु दोषों को मिटाता है. घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है. जब घर का वातावरण शुद्ध होता है, तो आर्थिक विकास के अवसर अपने आप बढ़ने लगते हैं.

कर्ज और दरिद्रता का नाश
यदि आप लंबे समय से कर्ज से परेशान हैं या घर की आर्थिक स्थिति डांवाडोल है, तो यह उपाय बहुत असरदार है. एक कांच के कटोरे में फिटकरी के कुछ बड़े टुकड़े रखें. उसे घर के उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में किसी सुरक्षित स्थान पर रखें. इसे हर 15 दिन में बदलते रहें. यह घर की दरिद्रता को सोखने में मदद करता है. धन के नए स्रोत बनाने में सहायक माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Hockey World Cup: इंग्लैंड ने बिगाड़ा खेल, अब पाकिस्तान से आर-पार... जीत से टिकट पक्का, हार से सफर खत्म |
    सनी देओल की ऑनस्क्रीन बहू ने दिखाई बोल्डनेस, तोड़ी संस्कारी इमेज, बिकिनी टॉप में बरपाया कहर |
    एक घंटे में साइबर ठगी का पैसा 1,754 खातों में टिका देता था, पकड़ा गया 25 साल का मास्टरमाइंड |
    ऋषिकेश में भारी बारिश के बीच हैरान करने वाला रेस्क्यू वीडियो आया सामने |
    E20 Protest: जंतर मंतर पर फिर होगा प्रोटेस्ट! E20 के खिलाफ पूनावाला का भूख हड़ताल का ऐलान |
    भारत खरीदेगा जर्मनी से 6 पनडुब्बियां, समंदर में खत्म होगा चीन का आतंक |
    रांची में प्रोटेस्ट vs प्रोटेस्ट: सरकार के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे CGL अभ्यर्थी, प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुड़ी नियुक्त छात्रों की भीड़ |
    लखनऊ: पुलिस पर हमला, पथराव और तोड़फोड़... आरोपियों का सामने आया अतीक कनेक्शन? |
    यूपी में भारी बारिश से बिगड़े हालात! उफान पर गंगा-यमुना-सरयू-राप्ती, 12 जिलों में बाढ़ का खतरा, स्कूलों पर भी लगा ताला |
    पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में बड़ा भूस्खलन से हड़कंप, अचानक मलबा गिरने से मची अफरा-तफरी
    Advertisement