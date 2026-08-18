Gold-Silver Crash: चांदी में बड़ी गिरावट, सोना भी बिखरा, जानें अपने शहर में रेट्स

मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखी जा रही है. MCX पर 4 सितंबर फ्यूचर वाली चांदी 2400 रुपये गिर चुकी है और 235650 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है. जबकि 5 अक्‍टूबर फ्यूचर वाला गोल्‍ड 890 रुपये गिरकर 155090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है.

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सोने-चांदी में इस गिरावट का असर सर्राफा बाजार में बुधवार को दिखाई दे सकता है, लेकिन आज दिल्‍ली से लेकर पटना तक सोने और चांदी के भाव में तेजी देखी जा रही है. आइए जानते हैं आपके शहर में सोने-चांदी की क्‍या है कीमत...

शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट दिल्ली ₹1,55,820 ₹1,42,860 ₹1,16,920 मुंबई ₹1,55,670 ₹1,42,710 ₹1,16,770 कोलकाता ₹1,55,670 ₹1,42,710 ₹1,16,770 चेन्नई ₹1,55,670 ₹1,42,710 ₹1,20,510 बेंगलुरू ₹1,55,670 ₹1,42,710 ₹1,16,770 हैदराबाद ₹1,55,670 ₹1,42,710 ₹1,16,770 लखनऊ ₹1,55,820 ₹1,42,860 ₹1,16,920 पटना ₹1,55,720 ₹1,42,760 ₹1,16,820 जयपुर ₹1,55,820 ₹1,42,860 ₹1,16,920

रिकॉर्ड हाई से कितना सस्‍ता हुआ सोना?

इस साल जनवरी में सोने की कीमत 1.93 लाख रुपये के पर पहुंच गया था, लेकिन अब 1.55 के ऊपर कारोबार कर रहा है. इसका मतलब है कि सोना करीब 38 हजार रुपये सस्‍ता है. वहीं चांदी की बात करें तो यह अपने रिकॉर्ड हाई 4.20 लाख रुपये प्रति किलो से 1.85 लाख रुपये सस्‍ती है.

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क्‍यों आई सोने-चांदी के भाव में गिरावट?

सोने-चांदी के भाव में गिरावट के पांच बड़े कारण है. जिसमें से पहली वजह मुनाफावसूली है. पिछले हफ्ते की तेजी के बाद मुनाफावसूली हुई है, जिस कारण सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है.

अमेरिकी ट्रेजरी यील्‍ड में तेजी आई है. बॉन्‍ड यील्‍ड बढ़ने पर ऐसे असेट, जिनसे न‍ियमित ब्‍याज नहीं मिलता है जैसे सोना की अट्रैक्टिवनेस कुछ कम होती है.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण ब्रेंट कच्‍चा तेल 91 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है. इससे में मार्केट में फिर से महंगाई बढ़ने की चिंता पैदा हो चुकी है.

बाजार इस बात को लेकर भी परेशान है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व आगे ब्‍याज दरों को लेकर क्‍या करने वाला है.

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