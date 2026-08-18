scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तमिलनाडु में चलती ट्रेन से 3 किलो सोना चोरी, स्मार्टवॉच के सहारे लुटेरे तक पहुंची पुलिस, हैरान कर देगी कहानी

तमिलनाडु में 3 किलो सोना चोरी के मामले में स्मार्टवॉच के GPS ने पुलिस को 17 साल बाद अपराध की दुनिया में लौटे शातिर ट्रेन लुटेरे अमरनाथ जायसवाल तक पहुंचा दिया. इसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पढ़ें एक चोर की ये दिलचस्प कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

तमिलनाडु रेलवे पुलिस ने ट्रेन से करीब 3 किलो सोना चोरी होने के मामले का खुलासा कर दिया है. इस केस में पुलिस को एक फेंके गए बैग में छिपी स्मार्टवॉच से अहम सुराग मिला. GPS लोकेशन के जरिए पुलिस कुख्यात ट्रेन लुटेरे अमरनाथ जायसवाल तक जा पहुंची. पुलिस के मुताबिक, अमरनाथ के खिलाफ 2009 से पहले ट्रेन में चोरी के 36 मामले दर्ज थे. मगर वह करीब 17 साल से अपराध की दुनिया से दूर था. इस साल उसने दोबारा वारदात करना शुरू किया और एक ट्रेन में सोने से भरा बैग चोरी कर लिया.

दरअसल, 23 जुलाई को 47 वर्षीय दीपक सांचेती मदुरै से चेन्नई एगमोर जाने वाली अनंतपुरी एक्सप्रेस में सवार हुए थे. वह टी नगर की एक ज्वेलरी दुकान में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं और काम पूरा करने के बाद ट्रेन से चेन्नई लौट रहे थे. उनके पास करीब 3 किलो सोना था. सफर के दौरान दीपक सो गए और जब चेंगलपट्टू के पास उनकी नींद खुली तो उनका बैग गायब था. 

24 जुलाई को उन्होंने तांबरम रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच में पता चला कि दीपक ने अपनी स्मार्टवॉच बैग के अंदर एक पाउच में रखी थी. पुलिस ने स्मार्टवॉच का GPS डेटा खंगाला तो उसकी लोकेशन त्रिची और विरुधाचलम के बीच रेलवे ट्रैक के पास मिली. इसके बाद पुलिस ने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों और रेलवे स्टाफ से पूछताछ शुरू की. 

सम्बंधित ख़बरें

ट्विशा मौत मामले में CBI की चार्जशीट में कौनसे बड़े खुलासे? देखें वारदात
CBI Chargesheet in Twisha Case
मानसिक प्रताड़ना, प्रेग्नेंसी से परेशान थी ट्विशा, चार्जशीट में खुलासे
Social Media Admission Scam busted
सोशल मीडिया से एडमिशन के नाम पर ठगी, दो फर्जी कॉल सेंटर बेनकाब
Ahmedabad Railway Station minor girls rescued
नाबालिग लड़कियों को बेंगलुरु ले जाने की साजिश... RPF ने ऐसे बचाया
15 अगस्त पर बड़े हमले की थी प्लानिंग, ऐसे दबोचे गए ISI के सैकड़ों ऑपरेटिव
Advertisement

जांच के दौरान सेकेंड AC कोच के एक यात्री पर शक गहराया, जो बार-बार अपनी सीट से उठकर टॉयलेट की तरफ जा रहा था और कोच के दरवाजे के पास भी खड़ा देखा गया था. पुलिस ने पैसेंजर लिस्ट की जांच की तो उसमें अमरनाथ जायसवाल का नाम मिला. उसके पुराने 36 ट्रेन चोरी के मामलों ने जांच को और दिशा दे दी. पुलिस के मुताबिक, अमरनाथ ने दीपक के पास सोना देखा था और उनके सो जाने के बाद त्रिची के पास बैग चुरा लिया.

पुलिस का कहना है कि अमरनाथ ने सोना अपने सामान में रख लिया और दीपक का बैग बाहर फेंक दिया. उसे लगा था कि बैग पूरी तरह खाली है, लेकिन उसमें रखी स्मार्टवॉच ने पुलिस को उसकी लोकेशन तक पहुंचा दिया. वारदात के बाद अमरनाथ वापस उसी कोच में गया और अपनी सीट पर सो गया, ताकि किसी को उस पर शक न हो. 

दीपक के चेंगलपट्टू के पास जागने के बाद अमरनाथ तांबरम में ट्रेन से उतर गया. पुलिस के मुताबिक, उसके साथ दो और आरोपी भी सफर कर रहे थे. गिरोह ने मदुरै, चेन्नई, हैदराबाद, बिहार और कोलकाता जाने वाली कई ट्रेनों में टिकट बुक कर संभावित शिकारों की पहचान की थी. चोरी के बाद आरोपियों ने राजन कुमार से संपर्क किया, जो चोरी का सोना लेने के लिए कोलकाता से फ्लाइट के जरिए चेन्नई आया था. 

Advertisement

मामले की जांच के लिए विशेष टीम बनाई गई. मोबाइल फोन की लोकेशन ने पुलिस को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक पहुंचाया. पुलिस ने अमरनाथ जायसवाल को सिलीगुड़ी से गिरफ्तार कर लिया, जबकि राजन कुमार को बिहार से पकड़ा गया. दोनों के पास से करीब 4 लाख रुपये बरामद किए गए हैं. पुलिस अब रंजन कुमार और अशोक कुमार की तलाश कर रही है. पुलिस को शक है कि चोरी किया गया करीब 3 किलो सोना इन्हीं दोनों आरोपियों के पास है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी की कमान, सतीश पूनिया पंजाब के बने प्रभारी |
    सुहागरात गुजरी और दुल्हन गायब! हापुड़ में शादी के 24 घंटे भीतर जेवर-कैश ले उड़ी नवविवाहिता |
    Vastu Tips: हो जाएंगे मालामाल! बस घर में इस सफेद चीज का ऐसे कर लें इस्तेमाल |
    Airtel पेमेंट्स बैंक के लीडरशिप में बदलाव... 10 साल बाद हटेंगे सुनील मित्तल, इस महिला बैंकर को मिली कमान |
    फेक एनकाउंटर? तीन तमिलों की मौत पर घिरी कर्नाटक सरकार, मुआवजा बढ़ाने की मांग |
    Hockey World Cup: इंग्लैंड ने बिगाड़ा खेल, अब पाकिस्तान से आर-पार... जीत से टिकट पक्का, हार से सफर खत्म |
    सनी देओल की ऑनस्क्रीन बहू ने दिखाई बोल्डनेस, तोड़ी संस्कारी इमेज, बिकिनी टॉप में बरपाया कहर |
    एक घंटे में साइबर ठगी का पैसा 1,754 खातों में टिका देता था, पकड़ा गया 25 साल का मास्टरमाइंड |
    ऋषिकेश में भारी बारिश के बीच हैरान करने वाला रेस्क्यू वीडियो आया सामने |
    E20 Protest: जंतर मंतर पर फिर होगा प्रोटेस्ट! E20 के खिलाफ पूनावाला का भूख हड़ताल का ऐलान
    Advertisement