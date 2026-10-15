BGMI Lite का नाम बदला, अब BGMI Air कहलाएगा गेम, लॉन्च से पहले 1 करोड़ लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन

BGMI खेलने वालों के लिए बड़ी खबर है. गेम बनाने वाली कंपनी Krafton India ने अपने नए हल्के गेम BGMI Lite का नाम बदलकर BGMI Air कर दिया है. कंपनी के मुताबिक, भारत में इस गेम के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्री-रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. इसका डाउनलोड साइज करीब 1GB होगा और ओपन बीटा जल्द शुरू होने की उम्मीद है.

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अगर आपके फोन में BGMI खेलने के दौरान गेम अटकता है, स्टोरेज की कमी होती है या फोन ज्यादा गर्म होने लगता है, तो Krafton का नया गेम आपके काम आ सकता है. कंपनी ने अपने आने वाले गेम BGMI Lite का नाम बदलकर BGMI Air कर दिया है. खास बात यह है कि गेम भारत में लॉन्च होने से पहले ही 1 करोड़ प्री-रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार कर चुका है.

Krafton India ने 15 अक्टूबर 2026 को नए नाम का ऐलान किया. कंपनी का मकसद BGMI के गेमिंग एक्सपीरिएंस को ज्यादा से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स तक पहुंचाना है. इसके लिए गेम का हल्का वर्जन तैयार किया जा रहा है, ताकि कम स्टोरेज वाले और कम ताकतवर फोन इस्तेमाल करने वाले लोग भी इसे खेल सकें. हालांकि, कंपनी ने अभी गेम की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है.

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BGMI Lite से BGMI Air क्यों हुआ नाम?

Krafton ने पहले इस गेम को BGMI Lite नाम से पेश किया था. अब कंपनी ने इसका नाम बदलकर BGMI Air कर दिया है. नाम बदलने के साथ कंपनी का फोकस वही है, यानी BGMI के मुख्य गेमिंग एक्सपीरिएंस को हल्के डाउनलोड के साथ ज्यादा लोगों तक पहुंचाना.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि नाम बदलने का मतलब यह नहीं है कि गेम के सभी फीचर्स बदल गए हैं. कंपनी ने फिलहाल नए नाम का ऐलान किया है और इसे हल्के वर्जन के तौर पर पेश करने की योजना बरकरार है. गेम के सभी फीचर्स, ग्राफिक्स और फोन की पूरी जरूरतों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

सिर्फ 1GB में डाउनलोड होगा BGMI Air

BGMI Air की सबसे बड़ी खासियत इसका छोटा डाउनलोड साइज बताया जा रहा है. शुरुआती डाउनलोड करीब 1GB का होगा. इससे उन यूजर्स को फायदा हो सकता है, जिनके फोन में स्टोरेज कम है या जो बड़े गेम डाउनलोड करने से बचते हैं.

हालांकि, 1GB शुरुआती डाउनलोड का मतलब यह नहीं है कि गेम इंस्टॉल करने के बाद फोन में सिर्फ इतनी ही जगह लगेगी. गेम के अतिरिक्त डेटा और अपडेट के कारण स्टोरेज की जरूरत बढ़ सकती है. Krafton ने अभी यह साफ नहीं किया है कि गेम के सभी मोड और अतिरिक्त फाइलें डाउनलोड करने के बाद कुल कितना स्टोरेज चाहिए होगा.

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क्या पुराने और सस्ते फोन में भी चलेगा गेम?

BGMI Air को ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिनके फोन में ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर या पर्याप्त स्टोरेज नहीं है. इसका हल्का वर्जन उन लोगों के लिए राहत बन सकता है, जो सामान्य BGMI को आसानी से नहीं चला पाते.

लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि BGMI Air हर पुराने या सस्ते फोन पर बिना किसी परेशानी के चलेगा. गेम की पूरी सिस्टम जरूरतें और अलग-अलग फोन पर इसका प्रदर्शन सामने आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी. कम डाउनलोड साइज अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि गेम बिना अटके चलेगा या फोन की बैटरी कम खर्च करेगा.

गेमर्स के लिए असली परीक्षा यह होगी कि कम स्टोरेज में गेम कितना अच्छा चलता है, मैच के दौरान कितनी स्मूद गेमप्ले मिलती है और ग्राफिक्स की क्वालिटी पर कितना समझौता करना पड़ता है.

BGMI Air की लॉन्च डेट कब आएगी?

Krafton ने BGMI Air की लॉन्च डेट अभी नहीं बताई है. कंपनी की पहले की घोषणा के मुताबिक, गेम को 2026 के आखिर तक भारत में लॉन्च करने की योजना है. अब कंपनी जल्द ही इसका ओपन बीटा शुरू करने वाली है.

ओपन बीटा में गेम को आम यूजर्स के लिए टेस्ट करने का मौका मिलेगा. इससे कंपनी को गेम की परफॉर्मेंस, नेटवर्क और दूसरी तकनीकी दिक्कतों के बारे में फीडबैक मिल सकता है. इस फीडबैक के आधार पर कंपनी फाइनल लॉन्च से पहले जरूरी बदलाव कर सकती है. हालांकि, ओपन बीटा शुरू होने की पक्की तारीख भी अभी घोषित नहीं हुई है.

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