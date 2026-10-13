Apple का सबसे बड़ा सरप्राइज आज! iPhone नहीं, अब घर के लिए ला रहा है नया AI गैजेट

ऐपल 13 अक्टूबर को 'Welcome Home' नाम से एक खास प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट करने जा रहा है. इसमें कंपनी अपना पहला स्मार्ट होम डिस्प्ले पेश कर सकती है, जो एक स्क्रीन, स्मार्ट स्पीकर और घर के दूसरे स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल करने वाले सिस्टम का काम करेगा.

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इस डिवाइस को लेकर चर्चा है कि इसका नाम HomeView हो सकता है. इसके साथ नए HomePod mini और Apple TV 4K की झलक भी देखने को मिल सकती है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन प्रोडक्ट्स के नाम और फीचर्स की पूरी जानकारी नहीं दी है.

क्या है Apple का नया स्मार्ट होम डिवाइस?

अब तक स्मार्ट होम के लिए लोगों को कई अलग-अलग डिवाइस का सहारा लेना पड़ता है. घर की लाइट और कैमरे कंट्रोल करने के लिए अलग ऐप, म्यूजिक के लिए स्मार्ट स्पीकर और वीडियो कॉल के लिए फोन या टैबलेट इस्तेमाल करना पड़ता है. ऐपल का नया स्मार्ट होम डिवाइस इन कामों को एक जगह लाने की कोशिश कर सकता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डिवाइस में करीब 6 इंच की चौकोर स्क्रीन मिल सकती है. इसे एक छोटे स्मार्ट स्पीकर और डिस्प्ले के मेल के तौर पर देखा जा रहा है. यानी यह आईपैड की तरह स्क्रीन वाला डिवाइस होगा, लेकिन इसका मकसद सिर्फ वीडियो देखना या ऐप चलाना नहीं होगा. इसे घर में रखकर परिवार के लोग रोजमर्रा के कई काम कर सकेंगे.

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माना जा रहा है कि Apple इसे दो डिजाइन में पेश कर सकता है. पहला मॉडल टेबल या किचन काउंटर पर रखने के लिए होगा, जिसमें स्क्रीन के नीचे स्पीकर वाला बेस मिल सकता है. दूसरा मॉडल दीवार पर लगाने के लिए बनाया जा सकता है. इससे लोग अपनी जरूरत और घर की जगह के हिसाब से डिवाइस चुन सकेंगे. ये जानकारियां अभी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं.

Siri AI होगी इस डिवाइस की सबसे बड़ी ताकत

इस डिवाइस का सबसे अहम हिस्सा Apple की Siri हो सकती है. कंपनी इसे सिर्फ टचस्क्रीन से चलने वाले गैजेट के बजाय आवाज से काम करने वाले स्मार्ट होम कंट्रोल सेंटर के तौर पर पेश कर सकती है. यूजर Siri से घर की लाइट बंद करने, तापमान बदलने, म्यूजिक चलाने या घर में लगे कैमरों की जानकारी दिखाने के लिए कह सकते हैं. असल में यह डिवाइस कितना काम कर पाएगा, यह Siri की कैपेसिटी और दूसरे स्मार्ट डिवाइस के साथ इसके सपोर्ट पर भी निर्भर करेगा.

इसकी मदद से कैलेंडर, मौसम, फोटो और दूसरे काम की जानकारी भी स्क्रीन पर देखी जा सकती है. वीडियो कॉल के लिए कैमरा मिलने की भी चर्चा है. इस तरह घर में रखा यह डिवाइस परिवार के सदस्यों के लिए एक साझा स्क्रीन बन सकता है, जहां हर बार फोन उठाने की जरूरत नहीं होगी.

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लेकिन यहां एक अहम बात समझनी होगी. ऐपल के नए AI फीचर्स का फायदा तभी मिलेगा, जब Siri सही तरीके से सवाल समझे और यूजर की जरूरत के हिसाब से काम कर सके. अगर आवाज से दिए गए निर्देशों को समझने में परेशानी होती है, तो महंगा स्मार्ट होम डिवाइस भी लोगों के लिए उतना उपयोगी नहीं होगा. इसलिए इस प्रोडक्ट की असली परीक्षा इसके डिजाइन से ज्यादा Siri के परफॉर्मेंस की होगी.

क्या इसका नाम HomeView होगा?

इस डिवाइस को लेकर पहले HomePad नाम की चर्चा थी, लेकिन हाल की रिपोर्ट्स में इसे HomeView कहा गया है. ब्लूमबर्ग के टेक मार्क गुरमन की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि डिवाइस में A18 चिप मिल सकती है. यही चिप इसके स्मार्ट फीचर्स और Siri से जुड़े कामों को संभाल सकती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेबल पर रखे जाने वाले मॉडल में स्पेस ग्रे, सिल्वर, स्टारलाइट और पिंक जैसे रंग मिल सकते हैं. दीवार पर लगाने वाले मॉडल के लिए कम रंगों का विकल्प मिलने की बात कही गई है. इसके स्पीकर की आवाज भी नए HomePod mini से बेहतर होने का दावा रिपोर्ट्स में किया गया है.

क्या इसमें आईफोन की तरह ऐप डाउनलोड कर सकेंगे?

यह इस डिवाइस से जुड़ा एक अहम सवाल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, HomeView में Apple के कुछ ऐप काम करेंगे, लेकिन इसमें अलग से App Store नहीं दिया जा सकता. इसका मतलब है कि यूजर आईफोन या आईपैड की तरह अपनी पसंद के ऐप सीधे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे.

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ऐसा होने पर डिवाइस का इस्तेमाल तय कामों तक सीमित रह सकता है. हालांकि, स्मार्ट होम कंट्रोल, फोटो, कैलेंडर और Siri जैसे फीचर्स के लिए इसे बनाया जा रहा है, इसलिए हर यूजर के लिए ऐप डाउनलोड करने की सुविधा सबसे जरूरी नहीं होगी. फिर भी, खरीदने से पहले यह देखना अहम होगा कि इसमें कौन-कौन से ऐप और स्मार्ट होम सेवाएं काम करेंगी.

नया HomePod mini और Apple TV भी हो सकते हैं लॉन्च

रिपोर्ट्स में नए HomePod mini और Apple TV 4K का भी जिक्र है. नए HomePod mini में बेहतर प्रोसेसर और Siri AI से जुड़े फीचर्स मिलने की उम्मीद है. मौजूदा मॉडल की तुलना में यह ज्यादा काम कर सकेगा या नहीं, इसका पता कंपनी की घोषणा के बाद ही चलेगा. नए रंगों में आने की भी चर्चा है.

वहीं, नए Apple TV 4K में तेज चिप और Siri से जुड़े नए फीचर्स मिल सकते हैं. इससे टीवी पर कंटेंट देखने और स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल करने का अनुभव बेहतर हो सकता है. रिपोर्ट्स में A19 चिप का जिक्र है, लेकिन इसकी पुष्टि भी अभी नहीं हुई है.

अगर ये तीनों प्रोडक्ट एक साथ पेश होते हैं, तो Apple घर में इस्तेमाल होने वाले अपने डिवाइस के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश करेगा. स्मार्ट डिस्प्ले घर का कंट्रोल सेंटर बन सकता है, HomePod mini म्यूजिक और आवाज के लिए काम आ सकता है, जबकि Apple TV टीवी पर मनोरंजन का अनुभव देगा.

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Apple घर के लिए दूसरे स्मार्ट डिवाइस भी ला सकता है

रिपोर्ट्स में LG के साथ मिलकर स्मार्ट होम एक्सेसरीज तैयार करने की बात भी सामने आई है. इनमें स्मार्ट डोरबेल, दरवाजे का स्मार्ट लॉक, थर्मोस्टेट, तापमान सेंसर और घर के अंदर-बाहर लगाने वाले सिक्योरिटी कैमरे शामिल हो सकते हैं.

इन डिवाइस का मकसद घर की सुरक्षा और रोजमर्रा के कामों को आसान बनाना होगा. उदाहरण के लिए, स्मार्ट डोरबेल से दरवाजे पर कौन आया है, यह देखा जा सकता है. स्मार्ट लॉक से दरवाजा खोलने और बंद करने का काम किया जा सकता है. कैमरों से घर की निगरानी की जा सकती है.

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