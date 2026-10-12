Apple ने भारत के लिए लॉन्च किए खास AirPods 5, केस पर बनी रंगोली, कीमत जानकर चौंक जाएंगे

Apple ने भारत में त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए अपने नए AirPods 5 का खास एडिशन पेश किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत ईयरबड्स नहीं, बल्कि इनका वायरलेस चार्जिंग केस है. इस पर रंगोली से प्रेरित खास डिजाइन बनाया गया है. कंपनी का यह कदम ऐसे समय आया है, जब दिवाली और दूसरे त्योहारों के लिए लोग नए गैजेट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं.

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Special Edition AirPods 5 की कीमत 17,900 रुपये रखी गई है. यह लिमिटेड नंबर्स में उपलब्ध होंगे और इन्हें Apple के ऑनलाइन स्टोर, Apple Store ऐप और देश के छह ऑफिशियल Apple स्टोर से खरीदा जा सकेगा. कंपनी के मुताबिक, केस पर बना रंगोली डिजाइन त्योहारों के मौके पर भारत की पारंपरिक कला को सम्मान देने का तरीका है.

AirPods 5 में क्या है खास?

इस स्पेशल एडिशन में वायरलेस चार्जिंग केस के साथ AirPods 5 के फीचर्स मिलते हैं. इनमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन यानी ANC दिया गया है, जो आसपास के शोर को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा, इनमें लाइव ट्रांसलेशन फीचर भी है, जिसके जरिए कुछ सपोर्टेड भाषाओं में बातचीत को समझने में मदद मिल सकती है. इन सर्विसेज के इस्तेमाल के लिए संगत Apple डिवाइस और सॉफ्टवेयर की जरूरत हो सकती है.

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Apple के मुताबिक, वायरलेस चार्जिंग केस के साथ ANC चालू रहने पर कुल बैटरी लाइफ 22 घंटे तक हो सकती है. केस को Qi वायरलेस चार्जर और Apple Watch चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है.

कहां से खरीद पाएंगे ये खास AirPods?

Special Edition AirPods 5 को ऐपल ऑनलाइन स्टोर, ऐपल स्टोर ऐप और भारत के छह ऐपल स्टोर पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इनमें मुंबई के Apple BKC और Apple Borivali, दिल्ली-एनसीआर के ऐपल साकेत और ऐपल नोएडा, बेंगलुरु के ऐपल हेब्बल और पुणे के ऐपल कोरेगांव पार्क स्टोर स्टोर शामिल हैं.

यह एडिशन सीमित स्टॉक में उपलब्ध होगा. इसलिए खरीदने से पहले Apple की वेबसाइट पर उपलब्धता जांचना बेहतर रहेगा. इसकी कीमत 17,900 रुपये है, जबकि इंस्टेंट कैशबैक और EMI जैसे ऑफर्स भी हैं.

Apple की फेस्टिव सेल में भी मिलेंगे ऑफर

AirPods के खास एडिशन के साथ Apple ने भारत में फेस्टिव ऑफर भी शुरू किए हैं. यह अभियान 11 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 तक चलेगा. इस दौरान चुनिंदा iPhone, Mac और iPad मॉडल पर 12 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प मिल सकता है. पात्र कार्ड से खरीदारी करने पर चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर 15,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक भी दिया जा रहा है.

Apple Watch, AirPods और कुछ एक्सेसरीज पर छह महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है. हालांकि, हर प्रोडक्ट पर सभी ऑफर लागू नहीं होंगे.

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iPad पर रंगोली बनाने का भी मौका

Apple ने त्योहारों के दौरान रंगोली की कला को डिजिटल तरीके से आजमाने के लिए एक खास Today at Apple सेशन भी रखा है. इसमें लोग iPad और Apple Pencil की मदद से अपनी रंगोली डिजाइन कर सकेंगे. यह सेशन 14 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 तक चलेगा. कंपनी के मुताबिक, इसमें रंग, डिजाइन और ट्रेडिशनल पैटर्न के साथ प्रयोग करने का मौका मिलेगा.

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