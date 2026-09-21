जलती चिता पर पकाया चिकन, श्मशान घाट पर की शराब पार्टी... UP के शाहजहांपुर में शर्मनाक कांड

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक व्यक्ति को कथित तौर पर जलती हुई चिता पर मांस पकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके दो साथी मौके से भाग गए. एक एजेंसी के मुताबिक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दीक्षा भावरे ने बताया कि यह घटना पुवायां थाना क्षेत्र के नत्थापुर गांव में हुई.

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भावरे के मुताबिक वीरपाल नाम के व्यक्ति के पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके परिवार और ग्रामीणों ने गांव के बाहर श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया और घर लौट आए. भावरे ने कहा, "जब वीरपाल रविवार शाम श्मशान घाट पहुंचा, तो उसने देखा कि तीन लोग कथित तौर पर उसके पिता की जलती हुई चिता पर एक बर्तन में मांस पका रहे थे."

शराब पीते-पीते पका रहे थे चिकन

अधिकारी ने कहा, "वीरपाल ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और सुरेंद्र नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जबकि उसके दो साथी भागने में सफल रहे." भावरे ने बताया कि पूछताछ के दौरान सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि वे तीनों वहां बैठकर शराब पी रहे थे, तभी उन्होंने जलती हुई आग देखी और उस पर मांस पकाने का फैसला किया.

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पुलिस ने बताया कि इसके बाद सुरेंद्र को जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य दो आरोपियों का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं. पुलिस ने दावा किया जल्द ही दोनों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा. फिलहाल इस घटना ने मानवीय संवेदनाओं को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि आखिर किसी के घर के सदस्य की मृत्यु हुई है और लोग उसी की चिता पर चिकन पका रहे हैं और शराब पार्टी कर रहे हैं?

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