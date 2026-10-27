Apple का नया iPad Mini लॉन्च, OLED डिस्प्ले समेत मिलेंगे बड़े अपग्रेड

Apple ने भारत में नया iPad Mini लॉन्च कर दिया है. इस बार कंपनी ने टैबलेट में कई बड़े बदलाव किए हैं. इसमें बड़ी OLED डिस्प्ले, नई A20 Pro चिप और AI फीचर्स का सपोर्ट मिलेगा. इसकी शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई है. अगर आप नया टैबलेट खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके फीचर्स और कीमत के बारे में जान लीजिए.

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iPad Mini की कीमत

नए iPad Mini के 128GB Wi-Fi मॉडल की कीमत 82,900 रुपये है. वहीं, 256GB मॉडल के लिए 94,900 रुपये और 512GB मॉडल के लिए 1,18,900 रुपये खर्च करने होंगे.

इसके Wi-Fi + Cellular मॉडल की कीमत 1,00,900 रुपये से शुरू होती है. इसकी प्री-बुकिंग 28 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि बिक्री 6 नवंबर से शुरू होगी. इसे Midnight और Starlight कलर में खरीदा जा सकेगा.

मिलेगी 8.5 इंच की OLED डिस्प्ले

नए iPad Mini में 8.5 इंच की Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दी गई है. इसमें पहले के मुकाबले बड़ी स्क्रीन मिलेगी. OLED पैनल की मदद से कलर और कॉन्ट्रास्ट बेहतर देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में वीडियो देखने, गेम खेलने और पढ़ने का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है.

A20 Pro चिप से मिलेगी तेज परफॉर्मेंस

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इस टैबलेट में A20 Pro चिप दी गई है. कंपनी के मुताबिक, पिछले मॉडल के मुकाबले इसकी CPU परफॉर्मेंस 60 फीसदी तक तेज है. वहीं, ग्राफिक्स परफॉर्मेंस 2.7 गुना तक बेहतर हो सकती है. इसमें Apple Intelligence और नए Siri AI फीचर्स का भी सपोर्ट मिलेगा.

कैमरा और दूसरे फीचर्स

नए iPad Mini में आगे और पीछे दोनों तरफ 12MP का कैमरा दिया गया है. इसका फ्रंट कैमरा Center Stage फीचर के साथ आता है, जिससे वीडियो कॉल के दौरान यूजर को फ्रेम में रखने में मदद मिलती है. यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है.

टैबलेट की मोटाई 5.4mm है और इसमें IP67 रेटिंग मिलती है. कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 का सपोर्ट दिया गया है. इसके अलावा, यह Apple Pencil Pro और Apple Pencil (USB-C) के साथ भी काम करता है.

कुल मिलाकर, नए iPad Mini में डिस्प्ले और परफॉर्मेंस से जुड़े बड़े अपग्रेड मिलते हैं. हालांकि, 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर इसे खरीदने से पहले अपने बजट और जरूरत को जरूर ध्यान में रखें.

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