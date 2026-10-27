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VIDEO: ताबड़तोड़ शतक, फिर ओम नमः शिवाय का जाप...अभिषेक ने यूं मनाया जश्न, कोच गंभीर का रिएक्शन वायरल

शतक पूरा करने के बाद अभिषेक शर्मा ने अनोखे अंदाज में इसका सेलिब्रेशन किया. शतक जड़ने के बाद वह मैदान पर बैठ गए और हाथ जोड़कर ध्यान और प्रार्थना जैसी मुद्रा में दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर अभिषेक का यह वीडियों तेजी से वायरल हो रहा है.

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अभिषेक ने जड़ा शतक. (PHOTO: BCCI)
अभिषेक ने जड़ा शतक. (PHOTO: BCCI)

वेलिंगटन के मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के बाद भारतीय टीम के युवा विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपने जश्न के अनोखे अंदाज से महफिल लूट ली. महज़ 35 गेंदों में तूफानी शतक ठोकने के बाद अभिषेक ने जिस तरह जमीन पर बैठकर मेडिटेशन की मुद्रा में हाथ जोड़े और 'ओम नमः शिवाय' का जाप किया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 199 रनों के लक्ष्य को महज़ 13.2 ओवरों में ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. इससे पहले कीवी टीम ने डेरिल मिचेल (नाबाद 89 रन) और फिन एलन (40 रन) के दम पर 20 ओवरों में 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने मैदान पर चौके-छक्कों की झड़ी लगा दी. उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 11 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 113 रनों की धमाकेदार पारी खेली. इस दौरान युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने भी महज 19 गेंदों में 45 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर अभिषेक का पूरा साथ दिया.

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अभिषेक शर्मा ने जब 9वें ओवर में बाउंड्री लगाकर अपना शतक पूरा किया तो उनका जश्न देखने लायक था. रनों की आंधी लाने के बाद अभिषेक शर्मा मैदान पर ही बैठ गए. इस दौरान उनके होंठों पर 'ओम नमः शिवाय' के शब्द थे.

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दिल्ली में भी किया था कमाल

वेलिंगटन से पहले दिल्ली के मैदान पर भी अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी शतकीय पारी के बाद 'ओम नमः शिवाय' कहकर इसी अंदाज में जश्न मनाया था. दिल्ली में खेले गए अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने महज 34 गेंदों पर 9 चौकों और 11 छक्कों के दम पर 108 रनों की आतिशी पारी खेली थी, जहां 16 गेंदों पर अर्धशतक ठोकने के बाद अगली 14 गेंदों में ही वे शतक तक पहुंच गए थे. 

ये भी पढ़ें- IND vs NZ: वेलिंगटन टी20 में सारे रिकॉर्ड हुए धुआं-धुआं, भारतीय टीम ने रचा इतिहास, वैभव-अभिषेक का तांडव! 

अभिषेक शर्मा ने कोहली को पछाड़ा

इस शानदार शतकीय पारी के साथ ही अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट के कई बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है. टी20 क्रिकेट में यह उनका 11वां शतक था, जिसके साथ उन्होंने विराट कोहली (10 शतक) को पीछे छोड़ते हुए भारतीयों में दूसरा बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. 

ये भी पढ़ें- IND vs NZ: अभिषेक शर्मा के छक्कों से थर्राया न्यूजीलैंड, रोहित-सूर्या के धांसू क्लब में मारी एंट्री, गेंदबाजों की कर दी धुआंधार पिटाई! 

अब टी20 क्रिकेट में उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल (22 शतक) और बाबर आजम (13 शतक) ही खड़े हैं. सीरीज के शुरुआती दो मैचों में कम स्कोर पर आउट होने के बाद अभिषेक ने इस मुकाबले में जिस तरह कमबैक किया है, उसने दुनिया भर के गेंदबाजों में खौफ पैदा कर दिया है.
 

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