scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, आरोपी को महिलाओं ने चप्पलों से पीटा

कर्नाटक के तुमकुरु जिले के अराकेरे गांव में 5 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न की कोशिश का मामला सामने आया है. पुलिस ने साहिल नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने बच्ची को बहलाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न का प्रयास किया.

Advertisement
X
बच्ची से रेप की कोशिश का आरोपी. (Photo: ITG)
बच्ची से रेप की कोशिश का आरोपी. (Photo: ITG)

कर्नाटक के तुमकुरु जिले में 5 साल की बच्ची से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की कोशिश का गंभीर मामला सामने आया है. घटना तुमकुरु तालुक के अराकेरे गांव की बताई जा रही है. पुलिस ने मामले में साहिल नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर तुमकुरु महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

आरोपी की महिलाओं ने चप्पलों से की पिटाई
शिकायत के मुताबिक साहिल ने कथित तौर पर पांच साल की बच्ची को बहलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की. आरोप है कि इसके बाद उसने बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया. इसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर आरोपी पर पड़ गई. ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय महिलाओं ने कथित तौर पर आरोपी को एक पेड़ से बांध दिया. महिलाओं ने चप्पलों से उसकी पिटाई भी की. बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

सम्बंधित ख़बरें

गोंडा की डॉक्टर अनीता मिश्रा का अवधी में बोलते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है (Photo: ITG)
'गटई पिरात है, चिल-चिल पिरात है’,ऐसी बीमारी सुन अवधी सीखी कनार्टक की डॉक्टर
DK Shivkumar India Today Round table Conference
'50 रुपये का हेयरकट कराता हूं, मुझे सादगी पसंद', बोले कर्नाटक CM शिवकुमार
Karnataka High Court, Bidadi Project
बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट में किसानों को राहत, HC ने जमीन पर कार्रवाई रोकी
बेंगलुरु: महिला को बंधक बनाया और फिर कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो
ऑनलाइन मंगाए अंडे में निकला जिंदा कीड़ा, शिकायत के बाद एक्शन

घटना से ग्रामीणों में आक्रोश
घटना के बाद बच्ची को इलाज के लिए तुमकुरु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ दर्ज केस के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

घटना के सामने आने के बाद इलाके में लोगों के बीच आक्रोश है. हालांकि, मामले में आरोपी पर लगे आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी. पुलिस ने स्थानीय लोगों से कानून अपने हाथ में नहीं लेने और किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में पार्लियामेंट थाने पहुंचा हिंदू रक्षा दल, FIR को बताया गलत |
    80 करोड़ पार 'हनुमान अंश', OTT पर हुआ अपमान, डायरेक्टर बोले- मैं रो पड़ा |
    Doodh Sev Bhaji Recipe: 10 मिनट में 1 कप दूध से बनाएं ढाबा स्टाइल 'सेव भाजी', स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले |
    पैड हैं, मगर अंडरवियर नहीं! नेपाल बाढ़ में बची महिलाओं ने बताया- अभी कैसी जिंदगी? |
    'कोच के फेवरेट टीम इंड‍िया में...', गौतम गंभीर फ‍िर आए न‍िशाने पर, वॉश‍िंगटन सुंदर-नीतीश रेड्डी के सेलेक्शन पर उठे सवाल |
    Surya Rashi Parivartan: कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश, 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ |
    जारी हुआ UGC NET 2026 री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, चेक कर लें पूरा शेड्यूल   |
    भूल जाएंगे TIAGO EV और COMET... आ रही Hyundai की सस्ती EV |
    Asia Cup: पाकिस्तान की खैर नहीं... लेकिन दुबई के 3 ‘दुश्मन’ बिगाड़ सकते हैं भारत का खेल |
    टीचर से बिछड़ने का दर्द नहीं सह पाए छात्र, Teachers’ Day पर वायरल हुए Video
    Advertisement