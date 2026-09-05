5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, आरोपी को महिलाओं ने चप्पलों से पीटा

कर्नाटक के तुमकुरु जिले में 5 साल की बच्ची से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की कोशिश का गंभीर मामला सामने आया है. घटना तुमकुरु तालुक के अराकेरे गांव की बताई जा रही है. पुलिस ने मामले में साहिल नाम के युवक को गिरफ्तार किया है. बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर तुमकुरु महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है.

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आरोपी की महिलाओं ने चप्पलों से की पिटाई

शिकायत के मुताबिक साहिल ने कथित तौर पर पांच साल की बच्ची को बहलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की. आरोप है कि इसके बाद उसने बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया. इसी दौरान स्थानीय लोगों की नजर आरोपी पर पड़ गई. ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी.

पुलिस के पहुंचने से पहले स्थानीय महिलाओं ने कथित तौर पर आरोपी को एक पेड़ से बांध दिया. महिलाओं ने चप्पलों से उसकी पिटाई भी की. बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना से ग्रामीणों में आक्रोश

घटना के बाद बच्ची को इलाज के लिए तुमकुरु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ दर्ज केस के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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घटना के सामने आने के बाद इलाके में लोगों के बीच आक्रोश है. हालांकि, मामले में आरोपी पर लगे आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी. पुलिस ने स्थानीय लोगों से कानून अपने हाथ में नहीं लेने और किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है.

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