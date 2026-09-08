लाख रुपये का iPhone क्यों खरीदना? आधे बजट में Android दे रहा है ये फ्लैगशिप फीचर्स!

कई लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसे वाला फोन खरीदने पर ज्यादा फीचर्स मिलते हैं. खासकर iPhone को लेकर लोगों के बीच ऐसी सोच है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. कम कीमत वाले कई Android फोन में ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जो आईफोन जैसे महंगे फोन में भी अभी तक देखने को नहीं मिलते.

आज हम एंड्रॉइड फोन के ऐसे ही कुछ फीचर्स की बात करने वाले हैं, जो आईफोन में अभी तक नहीं दिए गए हैं.

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Apple के आईफोन में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जबकि ज्यादातर दूसरे स्मार्टफोन एंड्रॉइड पर चलते हैं. दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होने की वजह से इनमें फीचर्स का भी अंतर देखने को मिलता है.

साइडलोडिंग फीचर

एंड्रॉइड यूजर्स के लिए सबसे बड़ी बात ऐप डाउनलोड करने की आजादी है. इसकी मदद से यूजर्स सिर्फ Play Store पर मौजूद ऐप्स तक ही सीमित नहीं रहते. जरूरत पड़ने पर बाहर से भी ऐप डाउनलोड करके फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं.

इससे कई ऐसे ऐप्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो Play Store पर नहीं मिलते. हालांकि, बाहर से ऐप डाउनलोड करते समय सावधानी रखना जरूरी है.

वहीं iPhone में ऐसा करना आसान नहीं है. ऐपल अपने फोन में ऐप इंस्टॉल करने को लेकर ज्यादा कंट्रोल रखता है. इसलिए एंड्रॉइड जैसी आजादी आईफोन में नहीं मिलती.

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ऐप क्लोन फीचर

एंड्रॉइड का एक और शानदार फीचर ऐप क्लोन है. इस फीचर की मदद से एक ही ऐप की दो कॉपी बनाई जा सकती हैं. मान लीजिए आपके पास दो WhatsApp नंबर हैं. ऐसे में आप एक ही फोन में WhatsApp की दो ऐप चला सकते हैं. इससे पर्सनल और प्रोफेशनल नंबर को अलग-अलग रखना काफी आसान हो जाता है.

कई Android फोन में यह फीचर पहले से मिलता है. लेकिन आईफोन में अभी तक किसी भी ऐप को इस तरह क्लोन करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है.

स्प्लिट स्क्रीन स्प्लिट स्क्रीन भी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए काफी काम का फीचर है. इसकी मदद से फोन की स्क्रीन को दो हिस्सों में बांटकर एक साथ दो ऐप चलाए जा सकते हैं.

जैसे एक तरफ YouTube चला सकते हैं और दूसरी तरफ WhatsApp पर चैट कर सकते हैं. या फिर Chrome पर कुछ पढ़ते हुए दूसरी तरफ Notes में उसे लिख सकते हैं. एंड्रॉइड यूजर्स इस फीचर का इस्तेमाल काफी समय से कर रहे हैं. लेकिन आईफोन में अभी तक इस तरह से दो ऐप को एक साथ स्क्रीन पर चलाने का ऑप्शन नहीं मिलता है.

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एक साथ ऐप क्लियर फीचर

Android फोन में एक और काफी आम फीचर मिलता है. इसमें एक क्लिक करके हाल में खुले सभी ऐप्स को एक साथ क्लियर किया जा सकता है.

इससे यूजर को एक-एक ऐप को अलग से हटाने की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं आईफोन में हाल में खुले ऐप्स को आम तौर पर एक-एक करके ऊपर स्वाइप करना पड़ता है.

हालांकि, iPhone में हर बार ऐप्स को बंद करना जरूरी नहीं होता. iOS खुद बैकग्राउंड में ऐप्स को मैनेज करता है. तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जो एंड्रॉइड फोन में काफी समय से मिल रहे हैं, लेकिन आईफोन में अभी तक देखने को नहीं मिले हैं. अब देखना होगा कि ऐपल आने वाले iOS अपडेट में इन फीचर्स को आईफोन में लाता है या नहीं.

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