Kal Ka Rashifal 9 September 2026: 3 राशियों के लिए कल का दिन रहेगा बहुत शानदार, यहां पढ़ें पूरा राशिफल

Kal Ka Rashifal 9 September 2026: कल बुधवार का दिन है. मंगलवार का यह दैनिक राशिफल सभी 12 राशियों के जातकों के लिए उनके करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, सेहत और व्यापार से जुड़े संकेत दे रहा है. तो आइए जानते हैं कि कल का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

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मेष राशि: पारिवारिक विषयों में बढ़ेगी रुचि, बहसबाजी से पूरी तरह बचें

मेष राशि के जातकों के घर-परिवार में मिलीजुली स्थिति बनी रहेगी. भावनात्मक असहजता बढ़ सकती है, इसलिए लंबित कार्यों में जल्दबाजी न करें.

पैतृक पक्ष से जुड़े कामों में तेजी आएगी. कामकाज संतुलित रहेगा. परिजनों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें और किसी भी तरह की बहस से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): अंजीर समान

कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सरलता बनाए रखें.

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वृष राशि: आर्थिक कारोबार रहेगा बेहतर, व्यावसायिक स्तर पर करेंगे उम्दा प्रदर्शन

वृष राशि के जातकों का आर्थिक कारोबार बेहतर बना रहेगा और लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा. साहस और पराक्रम के प्रदर्शन में आप आगे रहेंगे.

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शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. बड़े व्यावसायिक स्तर पर आपका प्रदर्शन उम्दा रहेगा. सभी से संपर्क सुधरेंगे और घरेलू मामले सुखद बने रहेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): समुद्री

कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सामंजस्यता बनाए रखें.

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मिथुन राशि: घर में रहेगा उत्सव का माहौल, रिश्तों में आएगी नई मजबूती

मिथुन राशि के जातकों के घर में हर्ष और आनंद का वातावरण रहेगा. कुटुंब में किसी उत्सव या आयोजन की संभावना बन रही है.

रिश्तों में मजबूती आएगी और पारिवारिक मामलों में बड़प्पन बढ़ेगा. नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और अनावश्यक बहस से पूरी तरह बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. आदरभाव बनाए रखें.

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कर्क राशि: नए कार्यों को मिलेगा बल, वाणी और व्यवहार से सबको करेंगे प्रभावित

कर्क राशि के जातक नए कार्यों को बल देंगे और विभिन्न मामले आपके पक्ष में हल होंगे. साख और सम्मान में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी.

करियर और कारोबार में प्रभाव बना रहेगा. रचनात्मक प्रयास सफल होंगे और आप अपनी मधुर वाणी व व्यवहार से हर किसी को प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): मूनस्टोन

कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सृजन पर जोर दें.

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सिंह राशि: रिश्तेदारों के साथ बीतेगा समय, विदेश से जुड़ी गतिविधियों में बढ़ेगी रुचि

सिंह राशि के जातक रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. विदेश से जुड़ी गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

बहुमुखी प्रतिभा के प्रदर्शन से हर कोई प्रभावित होगा. जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, वरना लाभ प्रभावित हो सकता है. कानूनी नियमों का अवहेलना करने से बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): पिस्ता कलर

कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन पालन रखें.

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कन्या राशि: करियर में आएगा बड़ा उछाल, कारोबार में बढ़ेगी सकारात्मकता

कन्या राशि के जातकों के करियर में जबरदस्त उछाल आएगा. कारोबार में प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा और चहुंओर शुभता का संचार होगा.

लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें और क्रोध से बचें. व्यावसायिक कार्य गति पकड़ेंगे. आपको नए व आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, जिससे कारोबार में सकारात्मकता बढ़ेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

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शुभ रंग (Lucky Color): गहरा हरा

कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. ध्यान, योग और प्राणायाम बढ़ाएं.

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तुला राशि: प्रबंधन के प्रयासों को मिलेगी गति, परीक्षा-प्रतियोगिता में करेंगे अच्छा

तुला राशि के जातकों के प्रबंधन से जुड़े प्रयासों को गति मिलेगी. योजनाओं में तेजी आएगी और अधिकारियों से मुलाकात के अवसर बनेंगे.

आर्थिक व वाणिज्यिक प्रस्तावों को परिजनों का समर्थन मिलेगा. छात्र परीक्षा और प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. कोई भी बड़ा फैसला जांच-पड़ताल के बाद ही लें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): फिरोजी

कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. प्रबंधन संवारें.

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वृश्चिक राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ, धर्म और आस्था के मामलों में मिलेगी सफलता

वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य मजबूत रहेगा. लाभ का स्तर काफी बेहतर होगा और धर्म-आस्था के मामले आपके पक्ष में बनेंगे.

पद और प्रतिष्ठा से जुड़े मामले सुधरेंगे. पेशेवर लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे और करियर में उम्मीद से काफी बेहतर परिणाम व लाभ प्राप्त होंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

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कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. विनय रखें.

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धनु राशि: जरूरी सूचना मिलने के संकेत, ठगों और चालाक लोगों से रहें सावधान

धनु राशि के जातकों को कोई आवश्यक सूचना मिल सकती है. अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटें और परिजनों से संवाद बनाए रखें.

धैर्य और विवेक से काम लें. कार्य विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी भी प्रकार के ठगों या चालाक लोगों से सतर्क रहें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): पीतांबरी

कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. परिजनों की बात सुनें.

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मकर राशि: टीम वर्क पर बढ़ेगा भरोसा, उद्योग व व्यापार को मिलेगी रफ्तार

मकर राशि के जातकों का अपनी टीम पर भरोसा बढ़ेगा. औद्योगिक कार्यों को गति मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे.

प्रबंधन में सुधार आएगा और मित्रों के साथ संबंध काफी मजबूत होंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा, हालांकि अपनी सेहत के प्रति थोड़ी सजगता बनाए रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): दलदली

कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. स्पष्टता बढ़ाए रखें.

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कुंभ राशि: कार्यक्षेत्र में न बरतें लापरवाही, नए लोगों से बनाए रखें दूरी

कुंभ राशि के जातकों का करियर सामान्य रहेगा. सफलता का प्रतिशत मिलाजुला रहेगा, इसलिए कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें.

तार्किकता और फोकस बढ़ाकर काम करें. कानूनी मामले उभर सकते हैं और विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. नए और अनजान लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखना श्रेयस्कर रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): मोरपंख समान

कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. स्वावलंबी बने रहें.

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मीन राशि: दोस्तों के साथ बीतेगा खुशनुमा समय, स्मार्ट वर्किंग से संवरेंगे काम

मीन राशि के जातकों का मनोबल ऊंचा रहेगा. मित्रों के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे और आवश्यक कार्यों में तेजी आएगी.

शुभ समाचार मिल सकते हैं और योजनाओं के अनुसार काम पूरे होंगे. स्मार्ट वर्किंग से आपके कामकाज से जुड़े मामले आसानी से संवर जाएंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): ऐप्पल ग्रीन

कल का उपाय (kal ke upay): रिद्धी-सिद्धी के स्वामी भगवान श्रीगणेश की पूजा-वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. मिलनसार बने रहें.

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