'सुखकर्ता दुखहर्ता...' चुपके से देखी चिट, बाल झटकते हुए ममता कुलकर्णी ने गाई गणेश आरती! यूजर्स बोले- बस करो दीदी

90 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने जब से अध्यात्म की राह पकड़ी है, तब से उनका अंदाज भी पूरी तरह बदला-बदला नजर आता है. कभी बॉलीवुड की फिल्मों में अपने ग्लैमरस अंदाज से तहलका मचाने वाली ममता अब साध्वी के रूप में भक्ति और अध्यात्म की बातें करती दिखाई देती हैं. लेकिन अब उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर अलग ही हलचल मचा दी है. इस बार ममता गणपति बप्पा की आरती 'सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची' गाती नजर आ रही हैं और उनका यही अंदाज यूजर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया.

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वीडियो में ममता पूरे भक्ति भाव में आरती गाने की कोशिश करती दिख रही हैं. लेकिन इसी दौरान उनकी नजरें बार-बार हाथ में रखे एक कागज के टुकड़े पर जाती हैं. आरती के बोल याद रखने के लिए ममता चिट की मदद लेती नजर आ रही हैं. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और कमेंट्स की बौछार शुरू हो गई.

चिट देखकर आरती गाती दिखीं ममता

वीडियो में ममता कुलकर्णी भगवान गणेश के सामने बैठी हैं और 'सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची' गा रही हैं. माहौल पूरा भक्तिमय है और ममता भी पूरी तल्लीनता के साथ आरती गाने की कोशिश करती दिखाई देती हैं. लेकिन कैमरे की नजरों से उनका हाथ में रखा कागज नहीं बच पाया.

कभी वो चिट की तरफ देखती हैं तो कभी बालों को झटकते हुए अपना लुक ठीक करती नजर आती हैं. उनका ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब खटक गया. कई लोगों ने तो आरती से ज्यादा ममता की चिट और उनके हाव-भाव पर ध्यान देना शुरू कर दिया.

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'ये तो पढ़कर गा रही हैं ब्रो'

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखनी शुरू कर दी. एक यूजर ने लिखा, 'ये तो पढ़कर गा रही हैं ब्रो.' वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा कि पहले यूट्यूब से सीख लेतीं, एक यूजर ने लिखा, 'बस करो दीदी, आप तो रहने ही दो.'

कुछ लोगों ने तो ममता की गायकी सुनकर अपनी हंसी तक नहीं रोक पाई. एक कमेंट में लिखा गया, 'सॉरी दीदी, मुझे थोड़ी हंसी आ गई' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'सॉरी बप्पा, लेकिन क्या करूं हंसी आ गई.' एक यूजर ने तो सीधे-सीधे कहा, 'सबसे पहले इसके हाथ से माइक ले लो.' वहीं कुछ लोगों ने लिखा, 'मत करो आंटी, प्लीज मत करो.'

ममता का ये भक्ति वाला अंदाज लोगों के बीच श्रद्धा से ज्यादा मीम और मजाक का विषय बन गया.

महाकुंभ के बाद बदल गई ममता की पूरी दुनिया

ममता कुलकर्णी पिछले कुछ समय से अपनी फिल्मों से ज्यादा आध्यात्मिक सफर को लेकर चर्चा में हैं. महाकुंभ के दौरान उनके संन्यास लेने की खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इसी दौरान उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ. इस फैसले पर विरोध और सवाल उठने के बाद ममता ने बाद में अपने पद से हटने का फैसला किया.

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इसके बाद भी ममता का आध्यात्मिक सफर जारी रहा. वह कई धार्मिक आयोजनों में साध्वी के लिबास में नजर आईं और सोशल मीडिया पर उनके भक्ति से जुड़े वीडियो भी सामने आते रहे. बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया से निकलकर आध्यात्मिक जीवन अपनाने वाली ममता का ये बदला हुआ रूप लोगों के लिए अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता कुलकर्णी ने कैमरे के सामने भजन गाया हो. इससे पहले वह 'आपकी अदालत' के मंच पर भी भजन गा चुकी हैं. उस वक्त भी उनके गाने को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना था.

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