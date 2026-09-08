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जो लगातार अच्छा करेेंगे, वही आगे बढ़ेंगे... परिवार को दी प्राथमिकता, तो हाथ से निकल गई नौकरी

इंजीनियर के मुताबिक, 3 से 4 महीने उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी जिसकी वजह से उनके काम पर असर पड़ा और यही बन गया उनकी छंटनी की वजह. कंपनी में सात साल काम करने के बाद अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, तो नौकरी के बाजार में हालात कितने खराब हैं.   

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परिवार का दिया साथ तो चली गई नौकरी.
परिवार का दिया साथ तो चली गई नौकरी.

उबर में करीब सात साल का समय बिताने के बाद उन्हें नौकरी से केवल इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में परिवार को प्राथमिकता दी थी. इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया रेडिट पर पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने बताया कि पारिवारिक जीवन के प्राथमिकता देने के बाद उनके प्रदर्शन में आई गिरावट उनकी छंटनी की वजह हो सकती है. उन्होंने आगे बताया कि कंपनी ने करीब 10 फीसदी कर्मचारियों यानी लगभग 3,300 लोगों की नौकरियां खत्म कर दी है. भारत में भी अलग-अलग विभागों और ऑफिस से करीब 200-250 कर्मचारियों की नौकरी गई. 

7 साल तक किया काम

इंजीनियर के मुताबिक, उन्होंने उबर में करीब सात साल काम किया है. साल 2022 में उन्हें L5A लेवल पर प्रमोशन मिला था. उन्होंने बताया कि 2023 और 2024 में उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग औसत रही, जबकि 2025 की परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहतर थी. लेकिन साल 2026 की पहली छमाही उनके लिए मुश्किल भरे रहे. उनके निजी जीवन में कुछ समस्याएं चल रही थीं, जिसके कारण उन्होंने परिवार और निजी जिंदगी को प्राथमिकता देने का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यही समय उनसे उनकी नौकरी छीन लेगा. 

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परफॉर्मेंस का दबाव

नौकरी जाने के बाद इंजीनियर ने इन कंपनियों में बदलते काम के माहौल के बारे में भी बात की है. उन्होंने बताया कि पहले कर्मचारी एक ही लेवल पर रह सकते थे. उन्हें हर समय प्रमोशन की उम्मीद नहीं होती थी.लेकिन अब कर्मचारियों से लगातार बेहतर प्रदर्शन, अपनी उपलब्धियों को सामने रखने और कंपनी के लिए मापने योग्य असर दिखाने की उम्मीद की जाती है. 

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जो लगातार अच्छा करेगा, वही आगे बढ़ेंगे 

इंजीनियर ने ये भी कहा कि जॉब मार्केट का जो माहौल अभी है, उसमें जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगा, वही आगे बढ़ेगा, उन्हें ही प्रमोशन मिलता रहता है. वहीं, बाकी कर्मचारियों के लिए नौकरी पर बने रहना मुश्किल हो सकता है. 

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