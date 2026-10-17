AI से आवाज बदलकर हो रही साइबर ठगी, सरकार ने दी वॉर्निंग, ऐसे रहें सेफ

सरकार के सूचना मंत्रालय के तहत काम करने वाले संचार विभाग (DoT) ने जरूरी जानकारी दी है. X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके DoT ने बताया है कि AI Voice Scam से सावधान रहें. साइबर अपराधी AI की मदद से आवाज बदलते हैं और मनचाही आवाज को कॉपी कर लेते हैं.

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AI Voice Scam के तहत साइबर ठग माता-पिता या भाई-बहन की आवाज को कॉपी कर सकते हैं. इसके बाद वे आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद किसी इमरजेंसी का हवाला देंगे और फिर कुछ रुपये मांगेंगे. यह रकम कई बार लाखों रुपये तक हो सकती है.

DoT ने किया पोस्ट

X प्लेटफॉर्म पर DoT इंडिया ने पोस्ट करके बाया है कि साइबर क्रिमिनल्स AI की मदद से आवाज को बदलकर किसी परिचित जैसी आवाज में बदल लेते हैं. इसके बाद पैसा मांगते हैं.

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DoT का पोस्ट

AI Voice Scam से सावधान! साइबर अपराधी AI तकनीक के जरिए परिचितों की आवाज़ बनाकर पैसों की मांग कर सकते हैं। किसी भी अनजान मांग पर भरोसा करने से पहले पहचान की पुष्टि जरूर करें। साइबर ठगी होने पर 1930 पर कॉल करें या https://t.co/Rx0oN5zrRv पर शिकायत दर्ज करें। संदिग्ध कॉल और मैसेज की रिपोर्ट Sanchar Saathi पोर्टल के Chakshu फीचर पर करें। #AIVoiceScam #CyberSafety #CyberFraud #DoT #Telecom #SancharSaathi @JM_Scindia @PemmasaniOnX @PIB_India @pib_comm @DDNewslive — DoT India (@DoT_India) October 17, 2026

DoT की सलाह एक बार जरूर करें क्रॉस चेक

DoT इंडिया ने पोस्ट करके बताया है कि किसी भी अजान नंबर से आने वाले कॉल पर आंख बंद करके यकीन ना करें. एक बार जरूर क्रॉस चेक करें. इसके लिए आप उस शख्स के असली नंबर या फिर उनके परिवार में किसी के दूसरे शख्स को कॉल कर सकते हैं.

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साइबर ठग अक्सर अनजान नंबर का इस्तेमाल करके कॉल करते हैं. ऐसे में अगर अनजान नंबर से कोई परिचित की आवाज में बात करता है, तो यह एक रेड फ्लैग है.

अगर कोई तुरंत ही कई हजार या लाखों की रूपये की मांग करता है. ये भी एक रेड फ्लैग है.

अनजान अकाउंट या UPI पर पैसे भेजने को कहता है तो यह एक रेड फ्लैग है. पेमेंट करने के पहले एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें.

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