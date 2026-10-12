₹24 हजार से कम में Acer का नया 5G टैबलेट, बड़ी स्क्रीन और 90Hz डिस्प्ले के साथ लॉन्च

अगर आप पढ़ाई, ऑफिस के काम और वीडियो देखने के लिए नया टैबलेट खरीदने की सोच रहे हैं, तो Acer ने भारत में दो नए विकल्प पेश किए हैं. कंपनी ने Acer Iconia Tab 11 5G और Iconia Tab 12 5G लॉन्च किए हैं. इनकी शुरुआती कीमत 23,990 रुपये और 26,990 रुपये है. दोनों टैबलेट में 5G कनेक्टिविटी, 90Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन और स्टाइलस व कीबोर्ड लगाने का विकल्प मिलता है. यानी कंपनी इन्हें सिर्फ वीडियो देखने वाले डिवाइस के तौर पर नहीं, बल्कि पढ़ाई और रोजमर्रा के काम के लिए भी पेश कर रही है.

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आजकल टैबलेट खरीदने वाले लोग सिर्फ बड़ी स्क्रीन नहीं चाहते. वे चाहते हैं कि डिवाइस पर ऑनलाइन क्लास की जा सके, नोट्स बनाए जा सकें, दस्तावेज पढ़े जा सकें और जरूरत पड़ने पर कीबोर्ड लगाकर टाइपिंग भी की जा सके. Acer के नए टैबलेट इसी जरूरत को ध्यान में रखकर पेश किए गए हैं. हालांकि, ये लैपटॉप की जगह कितने उपयोगी साबित होंगे, यह इनके परफॉर्मेंस, ऐप्स और अलग से मिलने वाली एक्सेसरीज पर निर्भर करेगा.

Acer Iconia Tab 11 5G की कीमत और फीचर्स

Acer Iconia Tab 11 5G की शुरुआती कीमत 23,990 रुपये है. इसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल मिलता है. इसका 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 26,990 रुपये में आता है. कंपनी स्टाइलस और कीबोर्ड के साथ भी इसके अलग ऑप्शन्स दे रही है, जिनकी कीमत ज्यादा है.

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इस टैबलेट में 10.95 इंच की फुल एचडी IPS स्क्रीन दी गई है. इसका रिजॉल्यूशन 1920 x 1200 पिक्सल है और रिफ्रेश रेट 90Hz है. आसान भाषा में समझें तो स्क्रीन पर स्क्रॉल करने और मेन्यू चलाने का अनुभव सामान्य 60Hz स्क्रीन के मुकाबले ज्यादा सहज हो सकता है. इसकी अधिकतम ब्राइटनेस 450 निट्स है.

टैबलेट में MediaTek MT8755 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है. इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. फ्रंट कैमरा ऑनलाइन क्लास और वीडियो कॉल के काम आ सकता है. इसमें 7,400mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W चार्जिंग सपोर्ट करती है.

Acer Iconia Tab 12 5G में मिलेगी बड़ी और बेहतर स्क्रीन

अगर आपकी प्रायॉरिटी बड़ी स्क्रीन है, तो Acer Iconia Tab 12 5G ज्यादा दिलचस्प विकल्प हो सकता है. इसकी शुरुआती कीमत 26,990 रुपये है. इसमें 12.2 इंच की IPS स्क्रीन दी गई है, जिसका रिजॉल्यूशन 2400 x 1600 पिक्सल है. इसमें भी 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि अधिकतम ब्राइटनेस 400 निट्स है.

बड़ी स्क्रीन पर ई-बुक पढ़ने, डॉक्यूमेंट्स देखने, ऑनलाइन क्लास करने और एक साथ कई काम करने में सुविधा मिल सकती है. स्टाइलस का इस्तेमाल करके नोट्स लिखे जा सकते हैं और कीबोर्ड फ्लिप कवर के जरिए टाइपिंग की जा सकती है. हालांकि, कीबोर्ड और स्टाइलस के लिए कौन-सा पैक खरीदना बेहतर रहेगा, यह उनकी अलग कीमत पर निर्भर करेगा.

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इस टैबलेट में भी MediaTek MT8755 प्रोसेसर और 8GB रैम मिलती है. स्टोरेज के लिए 128GB और 256GB के विकल्प हैं. कैमरे की बात करें तो इसमें 16 मेगापिक्सल का मुख्य रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है. सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत 10,000mAh की बैटरी है. बड़ी बैटरी लंबे समय तक इस्तेमाल में मदद कर सकती है, हालांकि असली बैटरी लाइफ स्क्रीन की ब्राइटनेस, इंटरनेट कनेक्शन और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करेगी.

दोनों टैबलेट में क्या-क्या मिलेगा?

Acer Iconia Tab 11 5G और Iconia Tab 12 5G दोनों में 5G नेटवर्क सपोर्ट दिया गया है. इनके साथ वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.2, USB Type-C पोर्ट और माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा मिलती है. दोनों टैबलेट में फिंगरप्रिंट पहचानने वाला सेंसर भी दिया गया है.

दोनों में स्टाइलस और कीबोर्ड फ्लिप कवर लगाने का विकल्प है. कीबोर्ड के साथ टैबलेट को टेबल पर रखकर लैपटॉप जैसी स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे ईमेल लिखने, दस्तावेजों पर काम करने और नोट्स टाइप करने में सुविधा हो सकती है.

कहां से खरीद पाएंगे?

Acer Iconia Tab 11 5G को Flipkart और Acer के ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा. वहीं Iconia Tab 12 5G Flipkart, Amazon, Acer के ऑनलाइन स्टोर और कंपनी के चुनिंदा एक्सक्लूसिव स्टोर पर उपलब्ध होगा.

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