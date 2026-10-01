₹89,999 वाला Google Pixel 11 अब ₹69,999 में! Flipkart Sale में ऐसे मिलेगा बड़ा डिस्काउंट

Google Pixel 11 खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए Flipkart की Big Billion Days Sale में बड़ी डील सामने आई है. गूगल का नया Pixel 11, जिसकी शुरुआती कीमत ₹89,999 है, सेल में ₹69,999 की इफेक्टिव प्राइस पर मिल सकता है. ये फोन हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये फ्लैगशिप है. Pixel 11 Pro की सीधी टक्कर iPhone 18 Pro सीरीज से भी है.

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Flipkart की Big Billion Days Sale 2026 की शुरुआत आम ग्राहकों के लिए 9 अक्टूबर से होगी. Flipkart Plus, Black और योग्य Flipkart Credit Card यूजर्स को 8 अक्टूबर से अर्ली ऐक्सेस मिलेगा.

₹89,999 वाला Pixel 11 ₹69,999 में कैसे मिलेगा?

Google Pixel 11 की भारत में शुरुआती कीमत ₹89,999 है. यह 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत है. Flipkart ने सेल के लिए इसकी इफेक्टिव प्राइस ₹69,999 बताई है.

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लेकिन इसे समझना जरूरी है. इस कीमत तक पहुंचने के लिए करीब ₹12,000 का बैंक ऑफर, ₹6,000 का एक्सचेंज बेनेफिट और ₹2,000 के सुुपर क्वाइन्स का फायदा जोड़ा गया है. यानी हर ग्राहक को फोन सीधे ₹69,999 में मिलना जरूरी नहीं है.

Pixel 11 में क्या मिलता है?

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Pixel 11 में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो 60Hz से 120Hz तक स्मूद डिस्प्ले सपोर्ट करता है. फोन में गूगल का Tensor G6 प्रोसेसर और 12GB RAM दी गई है. स्टोरेज के लिए 256GB और 512GB ऑप्शन हैं.

कैमरे की बात करें तो Pixel 11 में 48MP का मेन कैमरा, 13MP अल्ट्रावाइड और 10.8MP 5x टेलीफोटो कैमरा मिलता है. फोन में 30x तक Super Zoom का सपोर्ट भी है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट कैमरा दिया गया है.

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फोन में करीब 4,985mAh की बैटरी है. Google के मुताबिक यह 30 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ दे सकता है. चार्जिंग के लिए 30W USB-C सपोर्ट है और Pixel 11 में Qi2.2 वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है.

सिर्फ Pixel 11 नहीं, दूसरे Pixel फोन पर भी ऑफर

Flipkart की इस सेल में Google Pixel 11 सीरीज के दूसरे फोन भी कम कीमत पर मिलेंगे. Pixel 11 Pro की इफेक्टिव प्राइस ₹1,03,999 बताई गई है, जबकि इसकी शुरुआती कीमत ₹1,19,999 है.

Pixel 11 Pro XL की सेल कीमत ₹1,18,999 होगी. इसका शुरुआती प्राइस ₹1,34,999 है. वहीं फोल्डेबल फोन Pixel 11 Pro Fold की सेल कीमत ₹1,70,999 बताई गई है, जबकि इसकी शुरुआती कीमत ₹1,86,999 है.

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₹40 हजार से भी कम में Pixel फोन

अगर आपका बजट कम है तो Pixel 10a पर भी बड़ी डील मिल सकती है. फ्लिपकार्ट पर Pixel 10a की इफेक्टिव प्राइस ₹39,999 होगी. इसकी लॉन्च कीमत ₹49,999 थी. इस ऑफर में ₹4,000 का बैंक डिस्काउंट और ₹4,000 का एक्सचेंज बेनेफिट शामिल है.

Pixel 10a में 6.3 इंच का डिस्प्ले, Tensor G4 प्रोसेसर, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है. फोन में 48MP + 13MP का रियर कैमरा सेटअप और 5,100mAh बैटरी है.

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