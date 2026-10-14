scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फ्लाइट में आग का खतरा! इस पावर बैंक पर DGCA ने लगाया बैन

इंडिगो की फ्लाइट में पावर बैंक में आग लगने की घटना के बाद DGCA ने बड़ा कदम उठाया है. अब MOBIKINS MK-PB-04 मॉडल के पावरबैंक को फ्लाइट में ले जाने पर रोक लगा दी गई है. जानिए क्या है पूरा मामला और क्या दूसरे पावरबैंक भी इस फैसले के दायरे में आते हैं.

Advertisement
X
MOBIKINS MK-PB-04 पावर बैंक पर DGCA की रोक के बाद फ्लाइट में इसे ले जाने की अनुमति नहीं है. (Photo: AI)
MOBIKINS MK-PB-04 पावर बैंक पर DGCA की रोक के बाद फ्लाइट में इसे ले जाने की अनुमति नहीं है. (Photo: AI)

मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर पावर बैंक काफी काम आता है. लेकिन अगर आप भी हवाई सफर के दौरान पावर बैंक अपने साथ रखते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. इंडिगो की फ्लाइट में पावर बैंक में आग लगने की घटना के बाद अब DGCA ने एक खास मॉडल को फ्लाइट में ले जाने पर बैन लगा दिया है. ऐसे में सफर पर निकलने से पहले अपने पावर बैंक का मॉडल जरूर चेक कर लें.

नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने MOBIKINS MK-PB-04 मॉडल के पावर बैंक को भारत में आने-जाने वाली और देश के अंदर चलने वाली सभी फ्लाइट्स में ले जाने पर रोक लगा दी है. यह नियम केबिन बैगेज, चेक-इन बैगेज और कार्गो पर भी लागू होगा.

यानी इस मॉडल को किसी भी तरह से विमान में नहीं ले जाया जा सकता. एयरलाइंस को भी इस पावर बैंक की पहचान करने और इसे फ्लाइट में ले जाने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं.

सम्बंधित ख़बरें

8000mAh बैटरी, 50MP कैमरा... OPPO ने लॉन्च किए दो 5G फोन
Xiaomi 18 Pro भारत में होगा लॉन्च, 200MP कैमरे और 7000mAh बैटरी!
5000mAh बैटरी, 90Hz डिस्प्ले वाला फोन! Flipkart पर ₹7 हजार में
Apple HomeView
Apple ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्ट स्क्रीन, AI से लैस, घर को कंट्रोल करेगा
'AI कैंसर ठीक कर देगा, ऐसा मानकर खूब सिगरेट पी रहे वैज्ञानिक'

इंडिगो की फ्लाइट में क्या हुआ था?

यह पूरा मामला 11 अक्टूबर 2026 का है. दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी. यह पावर बैंक विमान के ऊपर बने लगेज कंपार्टमेंट में रखा हुआ था. घटना के बाद विमान में धुआं फैलने लगा, जिसके बाद सेफ्टी को देखते हुए फ्लाइट को हैदराबाद की ओर डायवर्ट कर दिया गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: WhatsApp पर गलती से भी न लिखें ‘NO’, खाली हो सकता है बैंक अकाउंट! पुलिस ने दी चेतावनी

विमान ने हैदराबाद में सेफ लैंडिंग की. फ्लाइट में 191 यात्री और क्रू मेंबर्स मौजूद थे. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई. इसके बाद विमान की जांच की गई और यात्रियों को चेन्नई पहुंचाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई.

यह भी पढ़ें: उड़ान के बीच पावर बैंक में लगी आग, दिल्ली-चेन्नई IndiGo फ्लाइट की हैदराबाद में कराई गई लैंडिंग

क्या सभी पावर बैंक पर लगा है बैन?

यहां एक जरूरी बात समझ लें. DGCA ने सभी पावर बैंक पर रोक नहीं लगाई है. फिलहाल बैन सिर्फ MOBIKINS MK-PB-04 मॉडल पर है. इसलिए अगर आप दूसरे ब्रांड का पावर बैंक इस्तेमाल करते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सफर से पहले अपने पावर बैंक का मॉडल चेक करें और एयरलाइन के सुरक्षा नियमों का पालन करें.

पावर बैंक खरीदते समय उसकी क्वालिटी और जरूरी सुरक्षा सर्टिफिकेशन की जानकारी भी जरूर जांचें. अगर आपका पावर बैंक फूल गया है, असामान्य रूप से गर्म हो रहा है या उसमें कोई खराबी दिख रही है, तो उसका इस्तेमाल करने से बचें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शिवा शर्मा हत्याकांड में नया मोड़, भारत-नेपाल सीमा पर मिली श्रद्धा दुबे की SUV, इनामी ऋषभ राय के साथ फोटो वायरल |
    जंतर मंतर को विरोध स्थल से हटाने पर विवाद, BJP और कांग्रेस में छिड़ी बहस |
    होर्मुज में मालवाहक जहाज बारूदी सुरंग से टकराया, 2500 कंटेनर एक साथ समुद्र में समाए, VIDEO |
    तलाक के 1 महीने बाद फिर प्यार में सिंगर, LIVE कॉन्सर्ट में किया इजहार, सरेआम लगाया गले, कौन है मिस्ट्री गर्ल? |
    सिंगापुर में PM2.5 का स्तर 284 तक पहुंचा, जानें क्या है वजह |
    पठानकोट में सीमा पार से चल रहे हेरोइन तस्करी मॉड्यूल का खुलासा, 7.823 किलो ड्रग्स बरामद, महिला समेत 2 गिरफ्तार |
    जब महाकाली की शरण में पहुंची थीं इंदिरा गांधी, 5 फूल चढ़ाने से खुलती है किस्मत |
    चीन में अमेरिकी कंपनी का बोलबाला, दनादन बिक रही है ये कार |
    21 अक्टूबर को खुलेगा Jio का IPO, अहमदाबाद में RHP फाइल... आकाश अंबानी कर रहे हैं अगुवाई |
    फैक्ट चेक: यूपी में कान पकड़कर उठक-बैठक लगाते बीजेपी नेता का ये वीडियो 2022 का है
    Advertisement