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ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, जोफ्रा आर्चर- जैकब बेथेल की वापसी... 2 नए खिलाड़ियों को मौका

इंग्लैंड ने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है. हैरी ब्रूक दोनों टीमों की कप्तानी करेंगे. जोफ्रा आर्चर और जैकब बेथेल की वनडे टीम में वापसी हुई है, जबकि फिल साल्ट टी20 टीम में लौटे हैं.

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ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा इंग्लैंड, 3 ODI और 5 T20I के लिए टीम घोषित (Photo: Reuters)
ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा इंग्लैंड, 3 ODI और 5 T20I के लिए टीम घोषित (Photo: Reuters)

इंग्लैंड ने नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. हैरी ब्रूक दोनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी करेंगे. वनडे टीम में जोफ्रा आर्चर और जैकब बेथेल की वापसी हुई है, जबकि एडी जैक और थॉमस रेव को पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया है.

बेथेल जुलाई में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीत के दौरान घुटने में चोटिल हो गए थे. अब फिट होने के बाद उनकी वापसी हुई है. आर्चर को पाकिस्तान में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए आराम दिया गया था. अब वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे.

T20 टीम में दो नए चेहरे, साल्ट की भी वापसी
18 साल के थॉमस रेव टीम के सबसे युवा खिलाड़ी हैं. उन्होंने फरवरी में यंग लायंस की कप्तानी करते हुए ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय किया था. एडी जैक और रेव दोनों ने पिछले साल इंग्लैंड लायंस के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था. अब उन्हें पहली बार इंग्लैंड की सीनियर टीम में बुलाया गया है. टी20 टीम में चार ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें अभी इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करना है.

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फिल साल्ट भी क्वाड इंजरी से उबरकर लौटे हैं. इसी चोट के कारण वह पिछले महीने श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड की 3-0 से जीती टी20 सीरीज में नहीं खेल पाए थे. अन्यूरिन डोनाल्ड को श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू के बाद टीम में बरकरार रखा गया है, जबकि ल्यूक वुड की भी वापसी हुई है.

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बटलर और महमूद टीम से बाहर
जोस बटलर हैमस्ट्रिंग सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे, इसलिए वह टीम से बाहर रहेंगे. साकिब महमूद घुटने की चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं. वनडे सीरीज के बाद तेज गेंदबाज आर्चर, गस एटकिंसन, सोन्नी बेकर और जोश टंग ऑस्ट्रेलिया से रवाना हो जाएंगे. इंग्लैंड इन गेंदबाजों को साउथ अफ्रीका के टेस्ट दौरे से पहले वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम देना चाहता है.

वर्ल्ड कप की तैयारी पर इंग्लैंड का फोकस
इंग्लैंड के नेशनल सेलेक्टर मार्कस नॉर्थ ने कहा कि बेथेल और आर्चर की वापसी से वनडे टीम लगभग पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेगी. टीम एक साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों को तेज कर रही है. नॉर्थ ने कहा कि हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड की टी20 टीम शानदार फॉर्म में रही है. ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में मजबूत टीम के खिलाफ खुद को परखने का यह अच्छा मौका होगा. उन्होंने नए खिलाड़ियों को मौका देने पर भी उत्साह जताया. इंग्लैंड की टीम इस दौरे पर वनडे और टी20, दोनों फॉर्मेट में अपनी तैयारियों को मजबूत करने उतरेगी.

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इंग्लैंड वनडे टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, सोन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकोम्ब, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवर्टन, आदिल राशिद, जो रूट, जोश टंग

इंग्लैंड टी20 टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकोम्ब, सैम करन, लियाम डॉसन, अन्यूरिन डोनाल्ड, एडी जैक, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, थॉमस रेव, फिल साल्ट, ल्यूक वुड

 

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