चुटकी भर मिट्टी से पता चल जा रही है खेत की सेहत, जानिए कैसे काम करती है ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी

अच्छी फसल के लिए मिट्टी की सेहत देखना बहुत ही जरूरी है. अक्सर किसान बिना मिट्टी जांच के ही खेतों में खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं. कई बार खेतों में जरूरत से ज्यादा खाद और उर्वरक डाल दी जाती है, जिसके चलते लागत तो बढ़ती ही है, मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है.

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इंडियाटुडे ग्रुप की पहल भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जिन्होंने बताया कि अब AI तकनीक बेस्ड सेंसर आ चुके हैं. ये सेंसर किसानों को सटीक जानकारी दे रहे हैं.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि अब मोबाइल की मदद से ही मिट्टी की गुणवत्ता चेक की जा रही है. किसान को बस मोबाइल बेस्ड डिवाइस पर थोड़ी सी मिट्टी रखनी होती है और फोन तुरंत रिपोर्ट दे देता है.

रिपोर्ट से पता चल जाता है कि खेत की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, कितनी खाद की जरूरत है और किस तरह की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए. उन्होंने आगे बताया कि भारत हर साल 4 लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. (Photo: ITG)

मिट्टी टेस्टिंग करने वाले कई डिवाइस मार्केट में मौजूद

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मार्केट में कई ऐसे डिवाइस हैं, जिनकी मदद से किसान अपने खेत की मिट्टी की टेस्टिंग कर सकते हैं. इसके लिए किसी टेस्टिंग लैब तक जाने की जरूरत नहीं है, चंद मिनट के अंदर अपने खेत में रहते हुए मिट्टी की सफल टेस्टिंग की जा सकेगी और मोबाइल ऐप पर मिट्टी का रिपोर्ट कार्ड देखा जा सकता है. आइए इन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं.

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भारत सरकार के नीति आयोग के फ्रंटियर टेक प्लेटफॉर्म पर महाराष्ट्र की एक कंपनी के बारे में बताया है, जो मिट्टी टेस्टिंग करने वाली डिवाइस उपलब्ध कराती है. कंपनी का नाम प्रोक्सीमल सॉइलसेंस टेक्नोलॉजी है और प्रोडक्ट का नाम NutriSense है. न्यूट्रीसेंस का काम किसान के लिए खेत की मिट्टी की जांच को आसान और किफायती बनाना है.

NutriSense एक चुटकी मिट्टी से हो रही जांच

फ्रंटियर टेक पर दी जानकारी में बताया है कि NutriSense को डॉक्टर राजुल पाटकर ने तैयार किया है. इस डिवाइस से सिर्फ 1 ग्राम मिट्टी का इस्तेमाल करके उसकी क्वालिटी चेक की जा सकती है, जिसमें सिर्फ पांच मिनट का समय लगता है. यह रिपोर्ट मोबाइल ऐप पर दिखाई जाती है.

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NutriSense की मदद से एक चुटकी मिट्टी से उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं.

NutriSense प्रोडक्ट मिट्टी की क्वालिटी को छह पैरामीटर्स पर चेक करते हैं. इसमें मिट्टी का pH लेवल चेक करता है, जिससे पता चलता है कि मिट्टी कितनी अम्लीय और क्षारीय है. डिवाइस मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन की मौजूदगी, फॉस्फोरस, पोटैशियल का लेवल और मिट्टी में जैविक कार्बन का लेवल बताता है.

फ्रंटियर टेक पर बताया है कि इस इनोवेशन का इस्तेमाल 10 हजार से 15 हजार किसान तक कर रहे हैं. यह अभी 8 राज्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है. एक डिवाइस से एक साल में करीब 3 हजार टेस्ट किए जा सकते हैं. इस डिवाइस कीमत 35 हजार रुपये से 60 हजार रुपये तक है.

IIT कानपुर ने तैयार किया है Bhu-Parikshak डिवाइस

IIT कानपुर ने साल 2021 में भू-परीक्षक (Bhu-Parikshak) नाम का एक मिट्टी टेस्टिंग डिवाइस लॉन्च किया था. यह Near Infrared Spectroscopy टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इसकी मदद से 90 सेकेंड के अंदर मिट्टी की जांच कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद मोबाइल पर मिट्टी की रिपोर्ट देखी जा सकती है. इसकी कीमत की जानकारी नहीं है.

Bhu-Parikshak को IIT कानपुर ने तैयार किया है.

भू-परीक्षक बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के सूखी मिट्टी के 5 ग्राम नमूने पर नियर इंफ्रारेड लाइट डालता है. इसके बाद सिर्फ 90 सेकेंड में डिवाइस मिट्टी को एनालाइज करके मोबाइल ऐप पर उसकी रिपोर्ट को दिखाता है.

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Soilo Essence 5 मिट्टी की टेस्टिंग 16 पैरामीटर्स पर

Soilo Essence 5 नाम का एक पोर्टेबल डिवाइस मौजूद हैं. यह मिट्टी की 16 पैरामीटर्स पर टेस्टिंग करता है और उसके लिए करीब 8 मिनट का समय लगता है. मिट्टी की रिपोर्ट दिखाने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करता है. डिवाइस को मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और डिवाइस ऑफलाइन काम करता है. ऑफिशियल पोर्टल पर कीमत की जानकारी नहीं है.

डिवाइस खरीदने से पहले उसकी जानकारी पढ़ लें

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले किसी डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी डिटेल्स को अच्छे से पढ़ लें. साथ ही वह कितने पैरामीटर्स पर टेस्टिंग करेगा, उसको भी देख लें. भारत में ICAR ने मिट्टी की सेहत जानने के लिए 12 जरूरी पैरामीटर्स बताए हैं. इनमें pH, EC, Organic Carbon, सल्फर और जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज और बोरॉन जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम शामिल हैं. डिवाइस खरीदने से पहले चेक करें कि क्या उसके टेस्टिंग रिजल्ट को लैब के टेस्टिंग रिजल्ट से मिलाकर देखा गया है या नहीं.

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