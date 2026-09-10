scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जहीर खान की नई पारी शुरू, बने क्रिकेट टीम के मालिक, युवराज सिंह के साथ कनाडा में संभालेंगे मोर्चा

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान ने क्रिकेट में नई पारी शुरू की है. वह कनाडा सुपर 60 की पुरुष और महिला टीम वैंकुवर एंकर्स के को-ऑनर बन गए हैं. इस टीम से युवराज सिंह भी जुड़े हैं, जिससे 2011 वर्ल्ड कप की जोड़ी फिर साथ आई है.

Advertisement
X
जहीर खान भी बन गए क्रिकेट टीम के मालिक! कनाडा की वैंकुवर एंकर्स के बने को-ऑनर (Photo: Getty Images)
जहीर खान भी बन गए क्रिकेट टीम के मालिक! कनाडा की वैंकुवर एंकर्स के बने को-ऑनर (Photo: Getty Images)

टीम इंड‍िया के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज जहीर खान ने क्रिकेट की दुनिया में एक नई भूमिका अपना ली है. 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे जहीर अब खुद एक क्रिकेट टीम के मालिकों में शामिल हो गए हैं.

जहीर खान कनाडा सुपर 60 में खेलने वाली वैंकुवर एंकर्स की पुरुष और महिला फ्रेंचाइजी के को-ओनर बन गए हैं. इस फ्रेंचाइजी के ओनरशिप ग्रुप में नागेंद्र 'नागा' सिद्धौत और स्टॉकहोम स्थित एंकर स्पोर्ट्स एबी भी शामिल हैं.

जहीर के वैंकुवर एंकर्स से जुड़ने के साथ ही उनकी और युवराज सिंह की जोड़ी एक बार फिर साथ आ गई है. दोनों ने लंबे समय तक भारतीय ड्रेसिंग रूम शेयर किया था. इस जोड़ी ने भारतीय क्रिकेट के कई यादगार पल देखे, जिसमें 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत भी शामिल है.

सम्बंधित ख़बरें

Zaheer Khan, Manjot Kalra
ख‍िलाड़ी ग‍िरफ्तार, फ्रेंचाइजी खत्म, अब जहीर को नई ज‍िम्मेदारी
Zaheer Khan
तेज गेंदबाजी को धार देने की तैयारी, BCCI ने दी इस दिग्गज को बड़ी जिम्मेदारी
Anshul Kamboj, Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj and Prasidh Krishna
'वो जहीर-बुमराह की तरह खतरनाक', अश्विन ने इस गेंदबाज को तुरंत टीम में लाने की दी सलाह
aakashdeep singh
आकाश दीप ने इंग्लैंड में 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, जहीर-बुमराह समेत कई दिग्गजों को पछाड़ा

अब दोनों एक अलग भूमिका में क्रिकेट से जुड़े नजर आएंगे. युवराज सिंह पहले से ही कनाडा सुपर 60 के को-ओनर हैं और जहीर के टीम के ओनरशिप ग्रुप में शामिल होने से यह साझेदारी और खास हो गई है.

Advertisement

युवराज ने जहीर का स्वागत करते हुए कहा- जैक (जहीर खान का न‍िकनेम ) और मैंने अपने करियर के कुछ सबसे बड़े पल साथ  शेयर किए हैं और इस नए चैप्टर के लिए फिर साथ आना खास महसूस हो रहा है.

जहीर बोले-क्रिकेट का अगला पड़ाव ग्लोबल होना चाहिए
जहीर खान ने वैंकुवर एंकर्स से जुड़ने पर कनाडा सुपर 60 की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह लीग शानदार लेवल की है और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वेन्यू में से एक में आयोजित हो रही है.

जहीर ने कहा कि कनाडा सुपर 60 एक फर्स्ट-क्लास प्रोडक्ट है, जो ऐसे शहर में आयोजित हो रहा है जिसकी अपनी अलग पहचान और खूबसूरती है.

उन्होंने युवराज के लीग के ओनरशिप ग्रुप में शामिल होने को भी अहम बताया. जहीर के मुताबिक, युवराज उनके दोस्त और कई सालों तक साथी खिलाड़ी रहे हैं और उनका इस लीग से जुड़ना प्रतियोगिता की दिशा को लेकर भरोसा देता है.

'एसोसिएट देशों के खिलाड़ियों को मिलेगा मौका'
जहीर खान ने क्रिकेट के ग्लोबल विस्तार पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि क्रिकेट के अगले चरण का विकास ग्लोबल होना चाहिए.

पूर्व भारतीय गेंदबाज का मानना है कि पूर्व खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी विश्वसनीय लीग का सपोर्ट करें, जो एसोसिएट देशों के खिलाड़ियों और महिला क्रिकेटरों के लिए वास्तविक अवसर पैदा करें. वैंकुवर एंकर्स अपने घरेलू मुकाबले बीसी प्लेस में खेलेगी. यह कनाडा सुपर 60 के दूसरे सीजन का प्रमुख वेन्यू भी होगा. कनाडा सुपर 60 का सीजन-2 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक वैंकुवर के बीसी प्लेस में खेला जाएगा. इस सीजन में कुल 6 फ्रेंचाइजी और 24 मुकाबले होंगे.

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव कर रही AAP...', राघव चड्ढा का तंज, बोले- मेरे चक्कर में नस न काट लें |
    सत्य निकेतन हादसे के बाद एक्शन में DU, कॉलेजों से मांगे गए नए हॉस्टल प्रोजेक्ट्स, फास्ट ट्रैक मोड में होगा काम |
    Silver Price Crash: आज बिखर गई चांदी... अचानक 5000 रुपये सस्ती, सोना भी धड़ाम |
    Early Spring Review: प्यार करना आसान, निभाना मुश्किल... चीन की यह सीरीज कैसे आम लव स्टोरी से अलग? |
    ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने भारत आएंगे राष्ट्रपति जिनपिंग, चीन ने की पुष्टि |
    चांदनी चौक के ज्वेलरी मार्केट में सीलिंग, MCD ने 54 दुकानें कीं बंद |
    जिम में वर्कआउट करते समय क्यों आ जाता है हार्ट अटैक? दिल के डॉक्टर से जानें सही वजह और बचाव |
    फैक्ट चेक: पीएम मोदी ने नहीं कही ‘एक झटके में गरीबी खत्म करने’ की बात, अधूरा है ये वीडियो |
    कानपुर विनीत विनोचा हत्याकांड: 'जेल में सदमे में है शालू, ऐसी वारदात को नहीं दे सकती अंजाम', बहन ने पूछा- आखिर जीजा सुब्रत कहां? |
    सिर्फ पतले नहीं मोटे लोगों में भी हो रही पोषण की कमी, वजन कम करने के लिए खाना छोड़ना कितना सही?
    Advertisement