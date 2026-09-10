जहीर खान की नई पारी शुरू, बने क्रिकेट टीम के मालिक, युवराज सिंह के साथ कनाडा में संभालेंगे मोर्चा

टीम इंड‍िया के पूर्व स्टार तेज गेंदबाज जहीर खान ने क्रिकेट की दुनिया में एक नई भूमिका अपना ली है. 2011 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे जहीर अब खुद एक क्रिकेट टीम के मालिकों में शामिल हो गए हैं.

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जहीर खान कनाडा सुपर 60 में खेलने वाली वैंकुवर एंकर्स की पुरुष और महिला फ्रेंचाइजी के को-ओनर बन गए हैं. इस फ्रेंचाइजी के ओनरशिप ग्रुप में नागेंद्र 'नागा' सिद्धौत और स्टॉकहोम स्थित एंकर स्पोर्ट्स एबी भी शामिल हैं.

जहीर के वैंकुवर एंकर्स से जुड़ने के साथ ही उनकी और युवराज सिंह की जोड़ी एक बार फिर साथ आ गई है. दोनों ने लंबे समय तक भारतीय ड्रेसिंग रूम शेयर किया था. इस जोड़ी ने भारतीय क्रिकेट के कई यादगार पल देखे, जिसमें 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत भी शामिल है.

अब दोनों एक अलग भूमिका में क्रिकेट से जुड़े नजर आएंगे. युवराज सिंह पहले से ही कनाडा सुपर 60 के को-ओनर हैं और जहीर के टीम के ओनरशिप ग्रुप में शामिल होने से यह साझेदारी और खास हो गई है.

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युवराज ने जहीर का स्वागत करते हुए कहा- जैक (जहीर खान का न‍िकनेम ) और मैंने अपने करियर के कुछ सबसे बड़े पल साथ शेयर किए हैं और इस नए चैप्टर के लिए फिर साथ आना खास महसूस हो रहा है.

जहीर बोले-क्रिकेट का अगला पड़ाव ग्लोबल होना चाहिए

जहीर खान ने वैंकुवर एंकर्स से जुड़ने पर कनाडा सुपर 60 की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह लीग शानदार लेवल की है और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वेन्यू में से एक में आयोजित हो रही है.

जहीर ने कहा कि कनाडा सुपर 60 एक फर्स्ट-क्लास प्रोडक्ट है, जो ऐसे शहर में आयोजित हो रहा है जिसकी अपनी अलग पहचान और खूबसूरती है.

उन्होंने युवराज के लीग के ओनरशिप ग्रुप में शामिल होने को भी अहम बताया. जहीर के मुताबिक, युवराज उनके दोस्त और कई सालों तक साथी खिलाड़ी रहे हैं और उनका इस लीग से जुड़ना प्रतियोगिता की दिशा को लेकर भरोसा देता है.

'एसोसिएट देशों के खिलाड़ियों को मिलेगा मौका'

जहीर खान ने क्रिकेट के ग्लोबल विस्तार पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि क्रिकेट के अगले चरण का विकास ग्लोबल होना चाहिए.

पूर्व भारतीय गेंदबाज का मानना है कि पूर्व खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी विश्वसनीय लीग का सपोर्ट करें, जो एसोसिएट देशों के खिलाड़ियों और महिला क्रिकेटरों के लिए वास्तविक अवसर पैदा करें. वैंकुवर एंकर्स अपने घरेलू मुकाबले बीसी प्लेस में खेलेगी. यह कनाडा सुपर 60 के दूसरे सीजन का प्रमुख वेन्यू भी होगा. कनाडा सुपर 60 का सीजन-2 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक वैंकुवर के बीसी प्लेस में खेला जाएगा. इस सीजन में कुल 6 फ्रेंचाइजी और 24 मुकाबले होंगे.

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