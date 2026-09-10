Early Spring Review: प्यार करना आसान, निभाना मुश्किल... चीन की यह सीरीज कैसे आम लव स्टोरी से अलग?

रोमांटिक ड्रामा में अक्सर कहानी दो लोगों के मिलने, प्यार में खोने और फिर आखिर में साथ मिलने तक सीमित रहती है. लेकिन Early Spring नाम की चीन की इस सीरीज की कहानी थोड़ा हटके है. यह सीरीज सिर्फ यह नहीं दिखाती कि दो लोग एक-दूसरे से प्यार में किस हद तक खो सकते हैं, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करती है कि प्यार तो आसान है पर उसके बाद उस रिश्ते को निभाना कितना मुश्किल हो सकता है.

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चीन की 24 एपिसोड की यह सीरीज गुनिआंग बिए कुई के उपन्यास जाओ चुन चिंग लैंग पर आधारित है, जिसका निर्देशन जियांग जी-झेंग ने किया है. इसमें जिंग बो-रान और सन चियान मुख्य भूमिकाओं में हैं. जिंग ने लुआन निआन का किरदार निभाया है, जो एक बड़ी एडवरटाइजिंग एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर है जबकि सन चियान, शांग झिताओ के रोल में हैं, जो अपने करियर की शुरुआत करने बीजिंग आती है.

नोकझोंक के साथ होती है प्यार की शुरुआत

इस सीरीज ने प्यार की कुछ अलग ही परिभाषा पेश की है. शुरुआत में दोनों के बीच प्रोफेशनल मतभेद देखने को मिलते हैं. जैसे की इस तरह की लगभग हर फिल्म और सीरीज की लव स्टोरी में देखने को मिलता है. एक तरफ अनुभवी और सख्त लुआन निआन है, तो दूसरी तरफ वर्कप्लेस पर अपनी जगह बनाने की कोशिश करती झिताओ. धीरे-धीरे दोनों की बाते शुरू होती है फिर उनकी नोकझोंक अट्रैक्शन में बदलती है, जिसके बाद फिर दोनों को एक-दूजे से प्यार हो जाता है. लेकिन कहानी का असली फोकस उनके प्यार में पड़ने से ज्यादा इस बात पर है कि सालों तक साथ रहने के बाद उनके रिश्ते में क्या-क्या बदलता है.

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लुआन निआन और झिताओ के बीच शुरुआत से ही अच्छी केमिस्ट्री दिखाई देती है. दोनों के बीच शुरुआत से ही अट्रैक्शन है. खास बात यह है कि उनकी फिजिकल इंटीमेसी को न तो जरूरत से ज्यादा ग्लैमराइज किया गया है और न ही उसे किसी विवाद की तरह पेश किया गया है.

अर्ली स्प्रिंग सीरीज का एक सीन

दोनों के रिश्ते में शारीरिक नजदीकी जरूर है, लेकिन कहानी को सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रखा गया है. मुश्किल वक्त में दोनों एक-दूसरे की मदद करते हैं, साथ खड़े होते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं. साथ रहते हुए बनने वाली छोटी-छोटी आदतें उनके रिश्ते को ज्यादा गहराई देती हैं.

एक वक्त पर होता है मिस कम्युनिकेशन

साीरीज अर्ली स्प्रिंग का सबसे मजबूत पहलू या यूं कहे कि सबसे इंटररेस्टिंग पल तब आता है जब दोनों के बीच मिस कम्युनिकेशन होता है. यहां गलतफहमियां सिर्फ इसलिए नहीं पैदा होतीं कि दोनों एक-दूसरे से बात नहीं करते लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं तो रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है. सीरीज में यही दिखाया गया है.

लुआन, झिताओ के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हर बार यह जरूरी नहीं कि वह वही कर रहा हो जिसकी झिताओ को जरूरत है. दूसरी तरफ झिताओ भी अपनी भावनाओं को उसी तरह व्यक्त नहीं कर पाती, जिस तरह लुआन निआन उन्हें समझ सके. यही वजह है कि उनके बीच आने वाली दूरी ज्यादा रीयल लगती है. दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार किसी रिश्ते को बचाने के लिए हमेशा काफी नहीं होता.

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सीरीज की कहानी को असरदार बनाने में जिंग बो-रान और सन चियान की बड़ी भूमिका है. दोनों के बीच की केमिस्ट्री सिर्फ रोमांटिक सीन तक सीमित नहीं है. उनके बीच एक ऐसा रिश्ता दिखाई देता है, जो लंबे समय से एक-दूसरे को जानने वाले कपल की याद दिलाता है.

जिंग बो-रान ने लुआन निआन के सख्त और थोड़े रिजर्व स्वभाव को अच्छी तरह पकड़ा है. उनका किरदार भावनाएं आसानी से जाहिर नहीं करता, लेकिन अभिनेता उसके भीतर चल रही उथल-पुथल को एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के जरिए सामने लाता है.

वहीं सन चियान की झिताओ सिर्फ प्यार में डूबी लड़की नहीं है. वह मेहनत करके अपने काम में खुद की पहचान बनाना चाहती है और अपने फैसलों खुद लेना चाहती है ना कि किसी और पर के निर्भर नहीं रहना चाहती. यही आत्मनिर्भरता उसके किरदार को ज्यादा जान डालती हैं और इसे काफी इंटरेस्टिंग बनाती है.

सीरीज ने हर एक पहलू को बडे़ अच्छे से पेश किया है...

दोनों की सबसे अच्छी बात यह है कि वे अपने किरदारों को सिर्फ एक लवर बनाकर नहीं छोड़ते. दोनों के पास रिश्ते से बाहर भी अपनी जिंदगी और संघर्ष हैं जिसे उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है.

सीरीज में किरदारों के इमोशनल बैगेज और मानसिक संघर्ष को भी जगह दी गई है. सीरीज विजुअली काफी सिंपल हैं. इसे जरूरत से ज्यादा ड्रामैटिक कैमरा मूवमेंट के सहारे पेश नहीं किया गया है. सीरीज का आखिरी हिस्सा इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है. 24 एपिसोड तक रिश्ते की छोटी-छोटी बातों को विस्तार से दिखाने के बाद ब्रेकअप और उसके बाद की घटनाएं कुछ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती हैं.

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दोनों के रिश्ते में आखिर क्या गलत हुआ और वे उस टूटे हुए रिश्ते को किस तरह समझते हैं, इन हिस्सों को और समय दिया जा सकता था.

प्यार हमेशा परफेक्शन नहीं...

सीरीज का अंत अपनी बात अच्छी तरह रखता है. लुआन निआन और झिताओ एक-दूसरे के पास इसलिए वापस नहीं आते क्योंकि उनकी सारी कमियां खत्म हो गई हैं. बल्कि इसलिए क्योंकि दोनों ने खुद को और एक-दूसरे को थोड़ा बेहतर समझना सीख लिया है और दोनों के बीज अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई है.

सीरीज की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह प्यार को परफेक्शन से जोड़ने के बजाय स्वीकार करने की भावना से जोड़ती है. जरूरी नहीं की हर वक्त प्यार में परफेक्शन ही ढूंढ़ा जाए. प्यार पाने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है. प्यार पाने के लिए एक सबसे जरूरी चीज है कि आप एक दूसरे को कैसे और कितना समझते है. आप किसी इंसान से प्यार कर सकते हैं और फिर भी उसे हमेशा सही तरीके से समझ नहीं सकते. रिश्ते में साथ रहना सिर्फ आकर्षण या भावनाओं से नहीं, बल्कि एक-दूसरे की जरूरतों को समझने से है.

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