Silver Price Crash: आज बिखर गई चांदी... अचानक 5000 रुपये सस्ती, सोना भी धड़ाम

सोना-चांदी में बड़ी गिरावट आई है. गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर वायदा कारोबार के दौरान रेड जोन में खुली चांदी की कीमत देखते ही देखते क्रैश हो गई. MCX Silver Price पर नजर डालें, तो 1 किलो का भाव करीब 5000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा कम हो गया और ये 2.39 लाख रुपये के लेवल पर आ गई. दूसरी ओर सोने की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है और ये कीमती पीली धातु करीब 700 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ती हो गई है.

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चांदी देखते ही देखते बिखर गई

सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन वायदा कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया था और जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा ये तेज होती चली गई. शाम 4 बजे के आसपास MCX Silver Rate करीब 5000 रुपये से ज्यादा कम हो गया था.

बता दें कि बीते कारोबारी दिन बुधवार को एमसीएक्स पर 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी की कीमत 2,44,213 रुपये प्रति किलोग्राम पर क्लोज हुई थी, लेकिन गुरुवार को इसकी शुरुआत गिरावट के साथ हुई और खबर लिखे जाने तक ये गिरते हुए 2,39,302 रुपये के लेवल पर आ गई. इस हिसाब से देखें, तो एक झटके में 1 Kg Silver 4911 रुपये सस्ती हो गई.

हाई से 1.80 लाख रुपये सस्ती Silver

जहां एक ही दिन में चांदी की कीमत में 1.90 फीसदी के करीब गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं इसके बाद अब ये कीमती धातु अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से और भी ज्यादा सस्ती हो चुकी है. गौरतलब है कि MCX पर चांदी ने इस साल की शुरुआत में जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह के कारोबार के दौरान पहली बार 4,20,048 रुपये प्रति किलो का स्तर छुआ था.

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वर्तमान भाव से तुलना करें, तो ये इस लेवल से चांदी का दाम तगड़ा क्रैश (Silver Price Crash From High) हो चुका है और हाई से 1,80,746 रुपये प्रति किलो तक सस्ती मिल रही है.

सोना भी तेजी से टूट रहा

न सिर्फ चांदी का वायदा कीमत में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है, बल्कि कीमती पीली धातु यानी सोने का भाव भी फिसला है. बुधवार के अपने बंद 1,53,763 की तुलना में मामूली चेंज के साथ कारोबार की शुरुआत करने वाला MCX Gold Rate भी कारोबार बढ़ने के साथ टूटता चला गया. खबर लिखे जाने तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 815 रुपये कम होकर 1,52,948 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर आ गया था.

(नोट- सोना-चांदी या गोल्ड-सिल्वर ईटीएफ में किसी भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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