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फैक्ट चेक: पीएम मोदी ने नहीं कही ‘एक झटके में गरीबी खत्म करने’ की बात, अधूरा है ये वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे. इसे पीएम का बयान बताकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन पर तंज कस रहे हैं.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
पीएम मोदी ने एक रैली में कहा कि वो एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये आधा-अधूरा वीडियो है. असल में पीएम मोदी, राहुल गांधी के बयान के बारे में बात कर रहे थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे. 

इसे पीएम का बयान बताकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन पर तंज कस रहे हैं. एक्स पर ये वीडियो शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “फेंको, पूरी ताकत से फेंको.” 

वहीं एक ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और प्रधानमंत्री मोदी जी एक झटके में देश की गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं.”

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आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये एक आधा-अधूरा वीडियो है. असल में पीएम मोदी राहुल गांधी के बयान के बारे में बात कर रहे थे.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ET Now के यूट्यूब चैनल पर मिला. यहां इसे 15 अप्रैल, 2024 को अपलोड किया गया था. इसमें पीएम के इस बयान का लंबा वर्जन मौजूद है. वो असल में राहुल गांधी के बयान के बारे में बात कर रहे थे.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, वायरल हो रही ये क्लिप अप्रैल 2024 की है, जब पीएम ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था. इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें पीएम का ये पूरा भाषण बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल गया. यहां इसे 14 अप्रैल को लाइव स्ट्रीम किया गया था.

करीब 40 मिनट के इस वीडियो में 30 मिनट 32 सेकेंड पर पीएम कहते हैं, “हताश कांग्रेस ऐसी घोषणाएं कर रही है, जो खुद कांग्रेस के नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा है. कांग्रेस के शहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुन कर हंसोगे. उन्होंने घोषणा की कि एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा. अब बताओ भाई हंसी आएगी कि नहीं आएगी.”

वायरल क्लिप वाला हिस्सा यहीं से लिया गया है. यानी साफ है ये कि वीडियो के असली संदर्भ को काटकर एक आधा-अधूरा क्लिप वायरल किया जा रहा है.

दरअसल राहुल गांधी ने अप्रैल 2024 में एक चुनावी भाषण के दौरान कहा था कि सत्ता में आने पर वो हर गरीब महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपये ट्रांसफर करेंगे और एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे. इसके बाद पीएम ने इस बयान को लेकर राहुल पर तंज किया था.

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हालांकि बाद में राहुल गांधी ने अपने इस बयान पर सफाई दी और कहा कि उनका मतलब एक ही बार में गरीबी को पूरी तरह खत्म करने का नहीं था, बल्कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करने की बात कह रहे थे.

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