'एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव कर रही AAP...', राघव चड्ढा का तंज, बोले- मेरे चक्कर में नस न काट लें

पंजाब में ड्रग्स और संगरूर आत्महत्या मामले को लेकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला. वहीं SIR के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने पार्टी की तुलना 'एक्स गर्लफ्रेंड' से कर दी. चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार उनका नाम ले रही है, जबकि वह आगे बढ़ चुके हैं.

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चड्ढा ने तंज कसते हुए कहा, 'AAP मेरे बारे में ही सपना देख रही है और मेरा नाम ले रही है. AAP एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बर्ताव कर रही है और बॉयफ्रेंड आगे बढ़ चुका है. मुझे लगता है कि वे मेरे चक्कर में अपनी नस ही न काट लें.'

राघव चड्ढा ने ये बयान चंडीगढ़ में बीजेपी की बैठक के दौरान दिए. एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगातार उनका नाम लेने को लेकर निशाना साधा.

'पंजाब में चिट्टा की होम डिलीवरी हो रही'

संगरूर आत्महत्या मामले का जिक्र करते हुए चड्ढा ने पंजाब में नशे की स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में ड्रग्स की स्थिति इतनी खराब है कि नशा लेने वालों की लाइन राशन की लाइन जैसी दिखाई देती है. उन्होंने दावा किया कि पंजाब के शहरों और गांवों में चिट्टा बिक रहा है और इसकी होम डिलीवरी तक हो रही है.

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उन्होंने सरकार के नशा कम होने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़े-बड़े विज्ञापन देने से नशे की समस्या खत्म नहीं होगी. उन्होंने पूछा कि अगर पिछले 15 साल में पंजाब में ड्रग्स बढ़ा है तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या किया?

संगरूर मामले को लेकर सरकार पर सवाल

चड्ढा ने संगरूर आत्महत्या मामले में गुलजार सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि आखिर उनका क्या कसूर था, जिन्होंने अपने बेटे के नशे की वजह से परेशान होने की बात कही थी. उन्होंने सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति सरकार से सवाल पूछता है तो क्या सवाल करना अपराध है?

उन्होंने आरोप लगाया कि गुलजार सिंह को कथित तौर पर अपमानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने सल्फास खा लिया. चड्ढा ने कहा कि इस घटना से हर पंजाबी दुखी है.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब बीजेपी नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो कार्यकर्ताओं और प्रशासन की ओर से उन्हें रोका गया.

18 से 30 सितंबर तक BJP की 'नशा मुक्तसर यात्रा'

राघव चड्ढा ने बताया कि बीजेपी 18 से 30 सितंबर तक 'नशा मुक्तसर यात्रा' निकालेगी. उन्होंने कहा कि यात्रा का समापन पंजाब को नशामुक्त बनाने के संकल्प के साथ होगा.

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर नशे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पंजाब को ड्रग्स की समस्या से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी.

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Raghav Chadha और BJP का पंजाब से नफ़रत और पंजाब को बदनाम करने का झूठ बेनकाब!



चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 26 अगस्त को Raghav Chadha ने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए Form 6 दाखिल किया, और 2 सितंबर को उनका वोट अप्रूव होकर जुड़ गया।



लेकिन 3 सितंबर को Raghav Chadha छाती… pic.twitter.com/gn8ecSMWlN — AAP (@AamAadmiParty) September 10, 2026

AAP ने किया पलटवार

आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा और बीजेपी पर पलटवार किया. AAP नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि राघव चड्ढा और बीजेपी का पंजाब से नफरत और पंजाब को बदनाम करने का झूठ बेनकाब हुआ है. चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक 26 अगस्त को राघव चड्ढा ने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए फॉर्म 6 दाखिल किया, और 2 सितंबर को उनका वोट अप्रूव होकर जुड़ गया. लेकिन 3 सितंबर को राघव चड्ढा छाती पीट-पीटकर पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि पंजाब सरकार ने मेरा वोट कटवा दिया. 26 अगस्त को दिल्ली में वोट के लिए आवेदन और 3 सितंबर को पंजाब सरकार पर आरोप?

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