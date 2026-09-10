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जिम में वर्कआउट करते समय क्यों आ जाता है हार्ट अटैक? दिल के डॉक्टर से जानें सही वजह और बचाव

सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें जिम करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आया है, कई की मौत भी हुई है. डॉक्टरों के अनुसार एक्सरसाइज से हार्ट की सेहत बेहतर होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है. इनके बारे में डॉक्टर ने बताया है.

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हार्ट अटैक
हार्ट अटैक

बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो आए हैं जिनमें जिम या कहीं बाहर एक्सरसाइज करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ गया. कई मामलों में तो मौके पर ही मौत भी हो गई है. लेकिन जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक क्यों आ जाते हैं? एक्सरसाइज करते समय किन बातों का ध्यान रखें कि अटैक न आए. इस बारे में जानते हैं. 

डॉक्टर बताते हैं कि एक्सराइज करना सीधे तौर पर हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता है. एक्सरसाइज से तो हार्ट की सेहत अच्छी रहती है. लेकिन जिन लोगों के शरीर में पहले से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है. हार्ट की कोई बीमारी है तो ये खतरनाक हो सकता है. कई मामलों में अचानक बहुत ज्यादा या एक्सरसाइज कभी-कभी खतरा बढ़ा देता है. 

अचानक ज्यादा मेहनत पड़ सकती है भारी

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सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. समीर गुप्ता बताते हैं कि वर्कआउट के दौरान हार्ट की धड़कन तेज होती है और शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. अगर किसी व्यक्ति के हार्ट की नसों में पहले ही ब्लॉकेज है तो अचानक बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से नसों में जमा प्लाक टूट जाता है. कुछ मामलों में अचानक ब्लड क्लॉट हार्ट की नसों में पहुंच जाता है जो हार्ट अटैक का कारण बनता है. कुछ मामलों में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है. 

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यह भी पढ़ें: क्या हार्ट में स्टेंट लगने के बाद भी आ सकता है हार्ट अटैक, जानें किन मामलों में ऐसा हो सकता है

हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में है अंतर

डॉ समीर के मुताबिक, हार्ट अटैक हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के कारण होता है. वहीं, कार्डियक अरेस्ट हार्ट की  इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बिगड़ने के कारण होता है. कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक होता है. इसमें अचानक मौत होने का रिस्क रहता है. हार्ट अटैक के दौरान कई मामलों में व्यक्ति होश में रह सकता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर सकता है और सामान्य रूप से सांस लेना बंद कर सकता है.

यह भी पढ़ें: देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का हार्ट अटैक से निधन, 70 की उम्र में ली अंतिम सांस

फिट दिखने वाले व्यक्ति को भी खतरा

सिर्फ शरीर से फिट या मस्कुलर दिखना इस बात की गारंटी नहीं है कि हार्ट भी फिट है. कम उम्र के लोगों में हार्ट से संबंधित जेनेटिक बीमारियां हो सकती है, जिनका आसानी से पता नहीं चलता है. ऐसे लोगों में रिस्क ज्यादा रहता है. इनमें अचानक तेज एक्सरसाइज करने हार्ट अटैक आने का रिस्क होता है. 

इन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

सीने में दबाव

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दर्द बाएं हाथ से लेकर कंधे, जबड़े, पीठ या गर्दन तक जाए

अचानक सांस फूलने लगे

ठंडा पसीना आए

धड़कन तेज हो जाए
 

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