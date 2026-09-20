Lakshmi Narayan Yog: 6 दिन बाद बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, 4 राशियां होंगी मालामाल

Lakshmi Narayan Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर और उनकी युति का विशेष महत्व होता है. हर महीने ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं. इसी क्रम में सितंबर के आखिरी सप्ताह में एक बेहद दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहा है.

और पढ़ें

पंचांग के अनुसार, आगामी 26 सितंबर 2026 को ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी राशि बदलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सुख, वैभव और ऐश्वर्य के दाता शुक्र पहले से ही विराजमान हैं. तुला राशि में बुध और शुक्र के मिलने से अत्यंत शुभ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार और तार्किकता का कारक माना गया है, जबकि शुक्र प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख-सुविधाओं और धन के प्रतीक हैं. इन दोनों शुभ ग्रहों की युति कुछ चुनिंदा राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होगी. इस योग के प्रभाव से न केवल आर्थिक तंगी दूर होगी, बल्कि करियर और कारोबार में भी अभूतपूर्व सफलता के योग बनेंगे.

आइए जानते हैं कि किन 4 भाग्यशाली राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा:

Advertisement

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध और शुक्र की यह युति बेहद लाभकारी साबित होगी. लंबे समय से आर्थिक क्षेत्र में आ रही अड़चनें अब दूर होने लगेंगी. अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी .नई जिम्मेदारियां मिलने से आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी.

2. सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए यह लक्ष्मी नारायण योग करियर, मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से मील का पत्थर साबित हो सकता है. कार्यस्थल पर आपकी सलाह और बातों को विशेष महत्व दिया जाएगा. जो जातक नौकरी बदलने की सोच रहे थे या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते थे, उनके लिए समय अनुकूल है.

3. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग धन-धान्य और वाणी के बल पर बड़े लाभ दिलाने वाला रहेगा. आपकी कम्युनिकेश स्किल (बातचीत करने का तरीका) इस दौरान आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी. किसी जरूरी बिजनेस मीटिंग, इंटरव्यू या डील में आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी से आपको शानदार सफलता मिलेगी.

4. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए यह अवधि तरक्की के नए द्वार खोलने वाली है. नौकरी में प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर के योग बन रहे हैं. जो युवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा.

Advertisement

विशेष ज्योतिषीय सलाह: लक्ष्मी नारायण योग के शुभ प्रभावों को और अधिक बढ़ाने और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जातकों को शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करनी चाहिए.

---- समाप्त ----