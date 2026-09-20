'आपकी वजह से मैं खाना खा सकती हूं', तुकाराम मुंढे की मुरीद हुईं मल्लिका शेरावत, शेयर किया वीडियो

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे, जिन्होंने पूरे राज्य में खाने-पीने की चीजों में गड़बड़ी के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है, पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में हैं. लोगों के खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी को बेहतर बनाने की मुंढे की कोशिशों की तारीफ अब एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत ने भी की है.



एक्ट्रेस की ये बातें ऐसे समय में आई हैं जब मुंढे की अगुवाई में FDA ने पूरे महाराष्ट्र में फ़ूड बिजनेस, होटलों, रेस्टोरेंट और गोदामों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई शुरू की है. ब्लूमबर्ग के अनुसार, फ़ूड रेगुलेटरी बॉडी ने मई से अब तक 3,000 से ज्यादा स्पॉट चेक किए हैं.

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मल्लिका ने क्या कहा?

मल्लिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इडली और चटनी खाते हुए एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने सीधे कैमरे से बात करते हुए मराठी में कहा कि उन्होंने अपने काम से सच में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उन्होंने आगे कहा, 'आपकी वजह से अब मैं बिना किसी चिंता के खाना खा सकती हूं, क्योंकि आपके सख्त नियम और आपके आदर्श हम सभी को सुरक्षित रख रहे हैं. आपकी पैनी नजर से कुछ भी नहीं बचता. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.'



मुंढे ने चार पिज्जा हट आउटलेट्स के फ़ूड परमिट सस्पेंड कर दिए हैं और क्रिकेट क्लब, होटल और मशहूर रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई की है. राज्य का FDA रेस्टोरेंट, होटल, सड़क किनारे खाने की दुकानों और खाना परोसने वाले दूसरे प्रतिष्ठानों (ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म के जरिए खाना सप्लाई करने वालों सहित) का निरीक्षण कर रहा है. फ़ूड सेफ़्टी के नियमों के उल्लंघन के मामलों में लाइसेंस सस्पेंड करने और सुधार के लिए नोटिस देने जैसी कार्रवाई की गई है.

उन्होंने बताया कि पुणे डिवीजन में सबसे ज्यादा लाइसेंस सस्पेंड किए गए, जिससे वह नियमों के उल्लंघन के मामले में सबसे आगे रहा. साथ ही, इंस्पेक्टर्स ने कोल्ड-चेन और साफ-सफाई से जुड़ी गंभीर कमियों के लिए 948 सुधार नोटिस जारी किए.



बता दें कि तुकाराम मुंढे ने मई 2026 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त का पद संभालने के बाद से उन्होंने मिलावटखोरों पर जो शिकंजा कसा है, उसने पूरे राज्य को हिला दिया है.

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