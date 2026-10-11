'विराट इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रहे थे, लेकिन...', कोहली के अचानक संन्यास पर दिग्गज का आया चौंकाने वाला बयान

साल 2025 का मई महीना भारतीय क्रिकेट फैन्स के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था. इस महीने भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली ने अचानक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.

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विराट कोहली और रोहित शर्मा ने महज पांच दिन के अंतराल में इस फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. हालांकि इस घटना को डेढ़ साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कोहली के इस अचानक संन्यास के पीछे की असली वजह पर आज भी बहस जारी है.

अब पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर ने इस मामले पर बड़ा बयान देकर फैन्स का ध्यान खींच लिया है. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए वसीम जाफर ने कहा कि विराट कोहली इस बात से शायद खुश नहीं थे कि उनके टेस्ट संन्यास के पूरे मामले को कैसे संभाला गया था.

जाफर ने कहा कि ऐसा लगा जैसे विराट के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उससे वह थोड़े नाराज थे. विराट जैसा खिलाड़ी मैदान पर दर्शकों को खींचता है. उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है.

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वह निश्चित रूप से और अधिक टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे. जब तक हम खुद विराट के मुंह से यह नहीं सुनेंगे, हमें पूरी बात पता नहीं चलेगी. वह उस समय इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रहे थे.

वसीम जाफर ने यह टिप्पणी पूर्व मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए की. हालांकि जाफर ने अगरकर के कार्यकाल में भारत की व्हाइट बॉल की सफलताओं की तारीफ की, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों को संभालने के तरीके पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई.

रोहित का अचानक संन्यास

बता दें कि रोहित शर्मा ने कोहली से महज पांच दिन पहले यानी 7 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का ऐलान किया था. ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी टेस्ट तक रोहित ने संकेत दिए थे कि उनका संन्यास का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कुछ ही महीनों में उनके इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए.

कोहली की तैयारी

दिल्ली के कोच सरनदीप सिंह ने भी पहले खुलासा किया था कि रणजी ट्रॉफी के दौरान कोहली इंग्लैंड दौरे पर जाने और वहां 3-4 शतक लगाने की पूरी तैयारी कर रहे थे. हालांकि, इसके विपरीत अगरकर का बयान था कि विराट ने खुद अप्रैल की शुरुआत में संन्यास की इच्छा जताई थी.

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