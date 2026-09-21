ऑस्टिन में ICE एजेंट ने पहले कार को मारी टक्कर, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग... एक घायल

अमेरिका के टेक्सास राज्य स्थित ऑस्टिन शहर में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के एक एजेंट ने फायरिंग की. रविवार दोपहर शहर के उत्तरी इलाके में एक ओवरपास के नीचे हुई इस गोलीबारी में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

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ऑस्टिन के डिस्ट्रिक्ट 7 के प्रतिनिधि माइक सीगल के मुताबिक, ICE अधिकारी ने पहले अपनी सरकारी गाड़ी से पीड़ित की कार को टक्कर मारी. इसके बाद अधिकारी गाड़ी से नीचे उतरा और उस व्यक्ति पर पांच राउंड फायरिंग कर दीं.

घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी स्थिति के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. घटना के बाद स्थानीय मीडिया ने मौके पर खड़ी एक गहरे नीले रंग की टोयोटा कोरोला कार की तस्वीर दिखाई, जिसकी पैसेंजर सीट के दरवाजे क्षतिग्रस्त थे और उस पर दो गोलियों से हुए छेद साफ दिखाई दे रहे थे.

अमेरिकी सांसद ने की निष्पक्ष जांच की मांग

ऑस्टिन का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिकी सांसद ग्रेग कसार ने घटना पर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. कसार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'हमारे शहर में खौफनाक घटना हुई है. ICE ने आज सुबह ऑस्टिन में एक व्यक्ति को गोली मार दी. सच्चाई सामने आने के साथ ही मैं एक पूर्ण, स्वतंत्र जांच, बॉडी कैमरा फुटेज को तुरंत पब्लिक करने और कानून तोड़ने वाले किसी भी ICE अधिकारी के खिलाफ सख्त जवाबदेही तय करने की मांग करता हूं.'

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मास डिपोर्टेशन अभियान के बीच बढ़ीं गोलीबारी की घटनाएं

बता दें कि ट्रंप सरकार के बड़े पैमाने पर मास डिपोर्टेशन अभियान के बीच फेडरल एजेंटों की गोलीबारी की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं. जुलाई 2026 में ह्यूस्टन में बिना पहचान वाली गाड़ियों से पीछा किए जाने के बाद एजेंटों ने 52 साल के लोरेंजो साल्गाडो अरुजो की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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जुलाई में ही मेन (Maine) में 25 साल की कोलंबियाई नागरिक जोहान सेबेस्टियन को एक ICE अधिकारी ने गोली मार दी थी. परिजनों के मुताबिक, वो अधिकारी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था.

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