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मेरठ: पेंशन और मोबाइल को लेकर विवाद... बुजुर्ग मां ने बेटे-पोते को आग लगाई, फिर की खुदकुशी

मेरठ के दादूपुर गांव में एक 65 साल की महिला ने अपने बेटे और पोते पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. इस दौरान दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, महिला ने अपनी भी जान ले ली. जानकारी के मुताबिक, महिला की अपने बेटे और पोते से पेंशन और मोबाइल फोन को लेकर विवाद हुआ था.

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घायल बेटे-पोते का अस्पताल में इलाज चल रहा है. (Representational image)
घायल बेटे-पोते का अस्पताल में इलाज चल रहा है. (Representational image)

उत्तर प्रदेश के मेरठ में पेंशन के पैसों और नए मोबाइल फोन को लेकर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 65 साल क बुजुर्ग महिला ने अपने ही बेटे और पोते पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. इसके बाद महिला ने गांव में एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, फलावदा के दादूपुर गांव की रहने वाली बुजुर्ग सुमित्रा देवी के परिवार में पेंशन के पैसों को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था. शनिवार की रात भी पेंशन के रुपयों और उनके 14 साल पोते उदय के लिए नया मोबाइल फोन खरीदने की बात को लेकर बहस हो गई.

आरोप है कि बहस के दौरान गुस्से में आकर सुमित्रा देवी ने ज्वलनशील पदार्थ निकालकर अपने बेटे परमवीर (45) और पोते उदय (14) पर छिड़क दिया और आग लगा दी. आग की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए. 

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पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग महिला का शव

चीख-पुकार सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों और परिजनों ने किसी तरह आग बुझाई और दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. लेकिन इस वारदात को अंजाम देने के बाद सुमित्रा देवी मौके से चली गईं. बाद में गांव के ही एक पेड़ से उनका शव लटकता हुआ मिला. 

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फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत

सूचना मिलते ही फलावदा थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. इसके साथ ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत जमा किए. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे हैं और मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.

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