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न्यूजीलैंड में विराट कोहली का दिखा जबरदस्त क्रेज, बेकाबू हुए फैन्स, ऑटोग्राफ के लिए एयरपोर्ट पर मची होड़

न्यूजीलैंड पहुंचते ही विराट कोहली का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है. ऑकलैंड एयरपोर्ट पर फैन्स की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया. कोई सेल्फी तो कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए बेताब दिखा. देखिए विराट कोहली के स्वागत का यह खास नजारा.

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विराट की एक झलक के लिए घंटों इंतजार, ऑकलैंड एयरपोर्ट पर दिखा किंग कोहली का जलवा (Photo: PTI)
विराट की एक झलक के लिए घंटों इंतजार, ऑकलैंड एयरपोर्ट पर दिखा किंग कोहली का जलवा (Photo: PTI)

न्यूजीलैंड पहुंचते ही विराट कोहली का जबरदस्त स्वागत हुआ. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज को देखने के लिए ऑकलैंड एयरपोर्ट पर फैन्स की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. कोहली की एक झलक पाने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए फैन्स के बीच होड़ मच गई. इस दौरान एयरपोर्ट पर 'विराट-विराट' के नारे भी गूंजते रहे.

दरअसल, विराट कोहली भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑकलैंड पहुंचे हैं. उनके एयरपोर्ट से बाहर निकलने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

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वीडियो में देखा जा सकता है कि फैन्स बेहद बेसब्री से अपने पसंदीदा क्रिकेटर का इंतजार कर रहे थे. कई फैन्स  के हाथों में मोबाइल फोन और ऑटोग्राफ लेने के लिए पोस्टर भी थे.

फैन को ऑटोग्राफ देने से पहले विराट ने कही ये बात

एयरपोर्ट पर फैन्स का उत्साह देखकर विराट कोहली ने हाथों से इशारा करते हुए उन्हें शांत रहने के लिए कहा. इस दौरान एक महिला फैन लगातार विराट से ऑटोग्राफ मांगती रही.

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कोहली ने पहले उन्हें शांत रहने का इशारा किया. बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों को भी विराट को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करनी पड़ी. कुछ फैन्स ने विराट के 5 नवंबर को आने वाले जन्मदिन से पहले उन्हें शुभकामनाएं देने वाले पोस्टर भी अपने हाथों में ले रखे थे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट से बड़ी पारी की उम्मीद

विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की शानदार पारी खेली थी. इसी के साथ वह वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन पूरे करने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे बल्लेबाज बने थे.

न्यूजीलैंड की धरती पर भी विराट का रिकॉर्ड शानदार रहा है. उन्होंने अब तक 13 पारियों में 596 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक निकले हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. ऐसे में भारतीय फैन्स को उम्मीद होगी कि विराट कोहली न्यूजीलैंड में भी अपने बल्ले से धमाल मचाएंगे.

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