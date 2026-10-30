Different Types of Roti: सेहत का खजाना हैं अलग-अलग अनाजों से बनी ये 7 रोटियां, जानें खाने का सही तरीका

7 Types of Roti and Their Benefits: भारतीय घरों में रोटी रोजाना खाए जाने वाले भोजन का अहम हिस्सा है. आमतौर पर लोग गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के अनाज से रोटियां बनाई जा सकती हैं. बाजरा, ज्वार, रागी और मक्के जैसे अनाज से बनी रोटियां स्वाद के साथ-साथ शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी देती हैं. इनमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर को एनर्जी देने और सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं. अगर आप रोज एक ही तरह की रोटी खाकर बोर हो गए हैं तो अपनी डाइट में अलग-अलग अनाज की रोटियां शामिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं 7 तरह की रोटियों के फायदे और इन्हें खाने का सही तरीका.

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बाजरे की रोटी

बाजरे की रोटी खासतौर पर सर्दियों में खूब पसंद की जाती है. बाजरे में फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाए रखने और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है. बाजरे में मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों और हड्डियों के लिए भी जरूरी है.

खाने का सही तरीका: बाजरे की रोटी को सरसों के साग, हरी सब्जी या दाल के साथ खा सकते हैं. स्वाद के लिए थोड़ा घी भी लगा सकते हैं लेकिन इसकी मात्रा सीमित रखें.

ज्वार की रोटी

ज्वार की रोटी उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो अपनी डाइट में अलग-अलग अनाज शामिल करना चाहते हैं. ज्वार प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-फ्री होता है. इसमें फाइबर, प्रोटीन और कई मिनरल्स पाए जाते हैं. ज्वार में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाए रखने और पेट को देर तक भरा रखने में मदद कर सकता है.

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खाने का सही तरीका: ज्वार की रोटी को दाल, सब्जी या दही के साथ खाएं. अगर आपको ग्लूटेन से परेशानी है तो आटा खरीदते और रोटी बनाते समय उसमें गेहूं के आटे की मिलावट न होने का ध्यान रखें.

रागी की रोटी

रागी को कैल्शियम से भरपूर अनाज माना जाता है. इसकी रोटी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करने वाली संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकती है. रागी में फाइबर, आयरन और कुछ जरूरी अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं. फाइबर की मौजूदगी इसे पेट के लिए भी उपयोगी बनाती है.

खाने का सही तरीका: रागी की रोटी को दाल, हरी सब्जियों या दही के साथ खाएं. इसके आटे को गूंथते समय जरूरत के हिसाब से गुनगुना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि रोटी आसानी से बन सके.

मिस्सी रोटी

मिस्सी रोटी आमतौर पर गेहूं के आटे और बेसन को मिलाकर बनाई जाती है. बेसन में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और फोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. गेहूं के आटे के साथ बेसन मिलाने से रोटी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ सकती है. इसमें अजवाइन, मेथी और दूसरे मसाले डालने से स्वाद भी बढ़ जाता है.

खाने का सही तरीका: मिस्सी रोटी को दही, दाल या सब्जी के साथ खाएं. इसे बनाते समय तेल या घी का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करें.

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मल्टीग्रेन रोटी

मल्टीग्रेन रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे के साथ बाजरा, ज्वार, रागी, सोया या दूसरे अनाज के आटे मिलाए जा सकते हैं. अलग-अलग अनाज मिलाने से रोटी में कई तरह के पोषक तत्व शामिल हो जाते हैं. इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने और पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है. हालांकि, इसके फायदे इस बात पर निर्भर करते हैं कि इसमें कौन-कौन से आटे और कितनी मात्रा में मिलाए गए हैं.

खाने का सही तरीका: मल्टीग्रेन रोटी को दाल, सब्जी, दही या पनीर के साथ खाएं. आटा तैयार करते समय अनाज का संतुलित मिश्रण रखें और बहुत ज्यादा नमक या घी डालने से बचें.

मक्के की रोटी

मक्के की रोटी सर्दियों में खाई जाने वाली पारंपरिक डिश है. मक्के में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कुछ बी विटामिन पाए जाते हैं. इसमें ल्यूटिन और जियाजैंथिन जैसे कैरोटेनॉयड्स भी होते हैं, जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माने जाते हैं. मक्के का आटा प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन-फ्री होता है, हालांकि पैकेट वाले आटे में मिलावट या क्रॉस-कंटैमिनेशन की जांच करना जरूरी है.

खाने का सही तरीका: मक्के की रोटी को सरसों के साग के साथ खा सकते हैं. इसमें थोड़ा घी लगाने से स्वाद बढ़ता है, लेकिन संतुलित डाइट के लिए घी की मात्रा सीमित रखना बेहतर है.

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गेहूं की रोटी

गेहूं की रोटी भारतीय थाली का अहम हिस्सा है. इसमें कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के साथ बी विटामिन, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. साबुत गेहूं के आटे की रोटी शरीर को एनर्जी देने और डाइजेशन को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है. इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में भी मदद करता है.

खाने का सही तरीका: गेहूं की रोटी को दाल, हरी सब्जियों, दही या पनीर के साथ खाएं. इससे खाने में प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व भी शामिल हो जाते हैं.

रोटी खाते समय इन बातों का रखें ध्यान

अलग-अलग अनाज से बनी रोटियां डाइट में विविधता लाने का अच्छा तरीका हैं. हालांकि, किसी एक रोटी को हर किसी के लिए सबसे बेहतर नहीं कहा जा सकता. अपनी उम्र, फिजिकल एक्टिविटी और सेहत के हिसाब से रोटी की मात्रा तय करें. रोटी के साथ दाल, सब्जी, दही या दूसरे प्रोटीन वाले फूड्स शामिल करें, ताकि डाइट बैलेंस रहे. अगर आपको डायबिटीज, सीलिएक रोग या किसी अनाज से एलर्जी है तो अपनी जरूरत के हिसाब से आटे का चुनाव करें और डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लें.

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